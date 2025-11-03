300 ezer forint teljesen ingyen! Itt a lépés, amire sok-sok magyar vár

Újabb lépést tett a kormány a lakossági pénzügyi terhek csökkentése felé: a gazdasági bizottság megszavazta a készpénzfelvételi szabályok módosítását. A tervezet szerint 300 ezer forintig válna elérhetővé az ingyenes készpénzfelvétel havi két alkalommal, a mostani 150 ezer helyett. A javaslat a következő hetekben kerülhet az Országgyűlés elé – írta meg október 30-án a Világgazdaság.

Olcsóbban juthatunk készpénzhez a tervezek szerint

Witzmann Mihály, a Fidesz országgyűlési képviselője közösségi bejegyzésében azt írta, a módosítás célja, hogy enyhítse a lakosság pénzügyi terheit, és igazodjon azok igényeihez, akik továbbra is rendszeresen használnak készpénzt. A javaslat a Parlament gazdasági bizottságának támogatását már elnyerte, így hamarosan az Országgyűlés elé kerülhet végső döntésre. A politikus, felidézte, fogadóóráin többen is jelezték, hogy a jelenlegi készpénzfelvételi korlát sokak számára nehezen kezelhető a mindennapi életben.

A bizottsági döntéssel most egy lépéssel közelebb került a megoldás ahhoz, hogy a havi két ingyenes készpénzfelvétel limitje – jelenleg legfeljebb 150 ezer forintig – 300 ezer forintra emelkedjen. A módosítás elfogadása esetén a bankoknak és a pénzintézeteknek új technikai és elszámolási szabályokat kell bevezetniük, hogy a magasabb összeghatárt kezelni tudják.

Készpénz és digitális fizetés egyensúlya

A tervezet egyúttal a készpénzhasználat és a digitális fizetések közötti egyensúly kérdését is újra napirendre hozza, hiszen a kormány korábban többször jelezte, hogy támogatja az elektronikus fizetési megoldások terjedését – ugyanakkor az intézkedés a lakosság azon csoportjait segítené, amelyeknek továbbra is a készpénz a legkényelmesebb és legbiztonságosabb fizetési forma.

