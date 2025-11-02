Nagyszabású fejlesztés indul a hajdú-bihari város vízhálózatán

Nagy fejlesztést jelentett be közösségi oldalán október utolsó napján Antal Szabolcs, Hajdúsámson polgármestere. Mint az a videójában elhangzott, a Versenyképes Járások Program keretében 100 millió forintot nyert a település.

Nagyszabású fejlesztés indul majd

Mint mondta, nagyon örülnek, hiszen ezáltal el tudják kezdeni az ivóvízhálózat kapacitásának bővítését és fejlesztését. Hozzátette, a város lakosságszáma az utóbbi években olyan szinten nőtt, hogy a jelenlegi víziközmű rendszer és hálózat nem tudja már ellátni a háztartásokat, így szükség van a fejlesztésekre.

A beruházás több ütemben valósul majd meg, először pedig a Sámsonkertben élők örülhetnek majd a munkálatoknak. A várható fejlesztésekről bővebben az alábbi videóban beszélt a polgármester.

