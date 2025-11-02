2 órája
Nagyszabású fejlesztés indul a hajdú-bihari város vízhálózatán
Örülhetnek a lakosok. A fejlesztésekre milliókat nyertek.
Nagy fejlesztést jelentett be közösségi oldalán október utolsó napján Antal Szabolcs, Hajdúsámson polgármestere. Mint az a videójában elhangzott, a Versenyképes Járások Program keretében 100 millió forintot nyert a település.
Mint mondta, nagyon örülnek, hiszen ezáltal el tudják kezdeni az ivóvízhálózat kapacitásának bővítését és fejlesztését. Hozzátette, a város lakosságszáma az utóbbi években olyan szinten nőtt, hogy a jelenlegi víziközmű rendszer és hálózat nem tudja már ellátni a háztartásokat, így szükség van a fejlesztésekre.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A beruházás több ütemben valósul majd meg, először pedig a Sámsonkertben élők örülhetnek majd a munkálatoknak. A várható fejlesztésekről bővebben az alábbi videóban beszélt a polgármester.
Ajánljuk még:
Újabb fotókon a durva debreceni baleset, amiben három gyerek is megsérült!
Több mint 200 híresség nyugszik a debreceni temetőben, te tudod, kik azok? – fotókkal