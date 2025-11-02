november 2., vasárnap

Debrecen lehet az egyik új fővárosa Magyarországnak?

Két város is erőteljesen erősíti a magyar gazdaságot. Debrecen is új fővárosa Magyarországnak, ha csak szimbolikusan is.

Haon.hu

Meglepő kijelentést tett októberben az egyik ismertebb gazdasági szakértő. Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, egyben a BCE egyetemi docense arról írt, hogy bizonyos értelemben lesz új főváros Magyarországon, rögtön kettő is – olvasható a Világgazdaságon.

Debrecen is új fővárosa Magyarországnak, ha csak szimbolikusan is
Debrecen is új fővárosa Magyarországnak, ha csak szimbolikusan is
Forrás: Világgazdaság

Mint írják, a Magyarország új fővárosára való utalás nem először merül fel: erről már két éve is beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Ezúttal viszont Sebestyén Géza már rögtön két várost nevezett meg, amelyek betölthetik ezt a funkciót.

Debrecen az egyik új fővárosa Magyarországnak

Mindezt arra alapozza, hogy a magyar gazdaság talán még sosem kapott egyszerre két ilyen erős növekedési motort. „A történet egyszerre szól iparról, a jövő technológiáiról és arról, hogyan válik két magyar város az elektromos autók új fellegvárává” – olvasható az Infostarton

Sebestyén Géza felhívta a figyelmet, hogy szeptember 26-án Debrecenben olyasmi történt, amihez foghatót utoljára talán a vasút érkezésekor látott a város. Hétévnyi várakozás, viták és jó néhány nemzetközi válság után átvágták a szalagot Európa legmodernebb elektromosautó-gyárának kapujában. A BMW debreceni üzemének megnyitója nem csupán egy ipari esemény volt, hanem a magyar gazdaságtörténet új fejezetének kezdete.

Hogy melyik a másik város, amelyik új fővárosa lett Magyarországnak, az a Világgazdaság oldalán kiderül.

