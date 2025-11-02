november 2., vasárnap

Hűha!

2 órája

Ez a jövő technológiája? Exkluzív kép készült a debreceni akkumulátorgyárról!

Nézd meg te is! Hamarosan elindulhat a gyártás a CATL debreceni üzemében.

Haon.hu

Különleges fotót tett közzé a közösségi oldalán a HIPA Nemzeti Befektetési ügynökség vezérigazgatója, Joó István a CATL debreceni akkumulátorgyárának építkezéséről szombaton – számolt be róla a Világgazdaság

Ilyen gépek fognak dolgozni a CATL debreceni akkumulátorgyárában 
Forrás: Facebook/Joó István

A kormánybiztos úgy fogalmazott,

 a gyárépítés már a végső fázisban jár: a gépek beszerelése folyamatos, a gyártás pedig a szükséges engedélyek megszerzését követően kezdődhet meg.

Hogy milyen fejlesztéseket tervez a gyár a közeljövőben, megtudhatjátok a Világgazdaság cikkéből.

Hamarosan elindulhat a gyártás a CATL debreceni gyárában

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Matt Shen, a vállalat európai vezérigazgatója kijelentette, a cél az, hogy 2025 év végén, vagy a következő év elején beinduljon a termelés a gyárban. Bővebben itt olvashatjátok el:

