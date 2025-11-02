Ez a jövő technológiája? Exkluzív kép készült a debreceni akkumulátorgyárról!

Különleges fotót tett közzé a közösségi oldalán a HIPA Nemzeti Befektetési ügynökség vezérigazgatója, Joó István a CATL debreceni akkumulátorgyárának építkezéséről szombaton – számolt be róla a Világgazdaság.

Ilyen gépek fognak dolgozni a CATL debreceni akkumulátorgyárában

Forrás: Facebook/Joó István

A kormánybiztos úgy fogalmazott,

a gyárépítés már a végső fázisban jár: a gépek beszerelése folyamatos, a gyártás pedig a szükséges engedélyek megszerzését követően kezdődhet meg.

