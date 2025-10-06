Hajdú-bihari városon a külföldiek szeme, olyat tud ez a hely, amit itt más település nem

Idén minden eddiginél hamarabb, már szeptember végén átlépte a 15 millió főt a magyarországi vendégforgalom. Hajdú-Bihar vármegyéből is rengetegen utaztak, illetve a térséget is rengetegen látogatták eddig – írja a Magyar Nemzet a magyar turizmus helyzetéről.

Belföldi turizmus: ide utaztak a legtöbben Hajdú-Biharból

Egyre erősödik a hazai turizmus

Magyar Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója úgy fogalmazott:

Az, hogy a tavalyihoz képest idén három héttel korábban átléptük a tizenötmilliós vendégszámot, világosan mutatja: Magyarország turisztikai vonzereje folyamatosan erősödik

A Magyar Nemzet cikkében kiemeli,

a legtöbb hazai vendég Budapestről, Pest, Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar vármegyékből indult útnak

és a magyar tengert, a Balatont választotta úti célul. Sokan mentek még

a Mátra–Bükk térségébe,

Budapest környékére

Debrecenbe és térségére,

valamint a Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térségbe. Hozzáteszik,

Különösen a fürdővárosok bizonyultak vonzónak: sokan utaztak Siófokra, Balatonfüredre, Hajdúszoboszlóra, Zalakarosra és Hévízre is.

Hogy a külföldiek hova utaztak legszívesebben az országon belül, megtudhatjátok a Magyar Nemzet cikkéből.

