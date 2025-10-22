október 22., szerda

Helyi gazdaság

1 órája

Ennyi volt, eddig tartott! Rengeteg száraztészta tűnhet el a boltok polcairól!

Érdemes már előre betárazni? Aligha, hiszen a tervezet nyomán később jobb minőségű száraztészta kerülhet a boltok polcaira, ezzel pedig a vásárlók csak nyerhetnek.

Haon.hu

A trappista sajtok után egy újabb termékcsoportnál is szigorítaná a szabályokat a kormány, az új szabályozás értelmében kevesebb, silányabb minőségibb száraztészta kerülhetne a boltok polcaira. A szigorításra azért van szükség, mert gyakori, hogy a gyártók olcsóbb lisztet vagy a feltüntetettnél kevesebb tojást használnak a termékek előállításakor - hívta fel rá a figyelmet nemrégiben az Agroinform

Törvény írná elő, miből készülhet száraztészta - és ez még csak a jéghegy csúcsa!
Törvény írná elő, miből készülhet száraztészta - és ez még csak a jéghegy csúcsa!
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Száraztészta: liszt, tojás, víz

Az Agroinformnak nyilatkozó tésztaipari szakértő szerint a piacnak valóban szüksége van a szigorításra, mert a gyártók az előállított termékeket igyekeznek „jobbnak” feltüntetni. 

Előfordul, hogy a tészták színét sárgító anyaggal – például kurkumával – javítják, így keltve a gazdag tojástartalom illúzióját, miközben az alapanyag minősége gyenge

– mutatott rá Szécsi Tamás.

Változás a száraztészta piacán: másfél évet adnak a gyártóknak az átállásra
Változás a száraztészta piacán: másfél évet adnak a gyártóknak az átállásra
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy gyakori trükk a címkéken feltüntetett félrevezető információ: a nagy betűkkel kiírt „8” például sokszor nem a tojások számát jelöli, hanem a főzési időt. De olyan esettel is találkozni, amikor négy tojásosként árult tésztában valójában csak két tojás található.

A magyar fogyasztókat védi az intézkedés

A tésztatörvényt a pénzcentrum.hu is szemlézte, ráadásul egy igen fontos részletre is külön kitértek: a tervezet szerint a jövőben pontosan meghatároznák, mit jelent a „friss tojásos” tészta kifejezés, így csak azok a termékek viselhetnék ezt a megjelölést, amelyek

valóban friss, legfeljebb 48 órás tojásléből készülnek, és nem hőkezelt vagy porított tojásból.

Az Agrárminisztérium tervezetének tartalmi összefoglalójából egyébként az alábbiak derültek még ki:

  • A szabályozás kibővül a „teljes kiőrlésű” száraztészta termékre vonatkozó rendelkezésekkel, ezzel is segítve az egészségtudatos fogyasztókat.
  • Megszűnik az „egyéb száraztészta” kategória, helyét az „ízesített, dúsított, színezett száraztészta” kategória veszi át, ez pontosabb képet fest majd az összetevőkről.

