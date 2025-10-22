1 órája
Ennyi volt, eddig tartott! Rengeteg száraztészta tűnhet el a boltok polcairól!
Érdemes már előre betárazni? Aligha, hiszen a tervezet nyomán később jobb minőségű száraztészta kerülhet a boltok polcaira, ezzel pedig a vásárlók csak nyerhetnek.
A trappista sajtok után egy újabb termékcsoportnál is szigorítaná a szabályokat a kormány, az új szabályozás értelmében kevesebb, silányabb minőségibb száraztészta kerülhetne a boltok polcaira. A szigorításra azért van szükség, mert gyakori, hogy a gyártók olcsóbb lisztet vagy a feltüntetettnél kevesebb tojást használnak a termékek előállításakor - hívta fel rá a figyelmet nemrégiben az Agroinform.
Száraztészta: liszt, tojás, víz
Az Agroinformnak nyilatkozó tésztaipari szakértő szerint a piacnak valóban szüksége van a szigorításra, mert a gyártók az előállított termékeket igyekeznek „jobbnak” feltüntetni.
Előfordul, hogy a tészták színét sárgító anyaggal – például kurkumával – javítják, így keltve a gazdag tojástartalom illúzióját, miközben az alapanyag minősége gyenge
– mutatott rá Szécsi Tamás.
A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy gyakori trükk a címkéken feltüntetett félrevezető információ: a nagy betűkkel kiírt „8” például sokszor nem a tojások számát jelöli, hanem a főzési időt. De olyan esettel is találkozni, amikor négy tojásosként árult tésztában valójában csak két tojás található.
A magyar fogyasztókat védi az intézkedés
A tésztatörvényt a pénzcentrum.hu is szemlézte, ráadásul egy igen fontos részletre is külön kitértek: a tervezet szerint a jövőben pontosan meghatároznák, mit jelent a „friss tojásos” tészta kifejezés, így csak azok a termékek viselhetnék ezt a megjelölést, amelyek
valóban friss, legfeljebb 48 órás tojásléből készülnek, és nem hőkezelt vagy porított tojásból.
Az Agrárminisztérium tervezetének tartalmi összefoglalójából egyébként az alábbiak derültek még ki:
- A szabályozás kibővül a „teljes kiőrlésű” száraztészta termékre vonatkozó rendelkezésekkel, ezzel is segítve az egészségtudatos fogyasztókat.
- Megszűnik az „egyéb száraztészta” kategória, helyét az „ízesített, dúsított, színezett száraztészta” kategória veszi át, ez pontosabb képet fest majd az összetevőkről.
Ajánljuk még:
Döbbenet! Busz csapódott egy szolnoki gimnáziumba, rengetegen megsérültek! - fotókkal!
Minden szülő rémálma lett valóság egy debreceni panelban – ezt tette édesanyjával a 2 éves kisfiú