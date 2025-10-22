Ennyi volt, eddig tartott! Rengeteg száraztészta tűnhet el a boltok polcairól!

A trappista sajtok után egy újabb termékcsoportnál is szigorítaná a szabályokat a kormány, az új szabályozás értelmében kevesebb, silányabb minőségibb száraztészta kerülhetne a boltok polcaira. A szigorításra azért van szükség, mert gyakori, hogy a gyártók olcsóbb lisztet vagy a feltüntetettnél kevesebb tojást használnak a termékek előállításakor - hívta fel rá a figyelmet nemrégiben az Agroinform.

Törvény írná elő, miből készülhet száraztészta - és ez még csak a jéghegy csúcsa!

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Száraztészta: liszt, tojás, víz

Az Agroinformnak nyilatkozó tésztaipari szakértő szerint a piacnak valóban szüksége van a szigorításra, mert a gyártók az előállított termékeket igyekeznek „jobbnak” feltüntetni.

Előfordul, hogy a tészták színét sárgító anyaggal – például kurkumával – javítják, így keltve a gazdag tojástartalom illúzióját, miközben az alapanyag minősége gyenge

– mutatott rá Szécsi Tamás.

Változás a száraztészta piacán: másfél évet adnak a gyártóknak az átállásra

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy gyakori trükk a címkéken feltüntetett félrevezető információ: a nagy betűkkel kiírt „8” például sokszor nem a tojások számát jelöli, hanem a főzési időt. De olyan esettel is találkozni, amikor négy tojásosként árult tésztában valójában csak két tojás található.

A magyar fogyasztókat védi az intézkedés

A tésztatörvényt a pénzcentrum.hu is szemlézte, ráadásul egy igen fontos részletre is külön kitértek: a tervezet szerint a jövőben pontosan meghatároznák, mit jelent a „friss tojásos” tészta kifejezés, így csak azok a termékek viselhetnék ezt a megjelölést, amelyek

valóban friss, legfeljebb 48 órás tojásléből készülnek, és nem hőkezelt vagy porított tojásból.

Az Agrárminisztérium tervezetének tartalmi összefoglalójából egyébként az alábbiak derültek még ki:

A szabályozás kibővül a „teljes kiőrlésű” száraztészta termékre vonatkozó rendelkezésekkel, ezzel is segítve az egészségtudatos fogyasztókat.

Megszűnik az „egyéb száraztészta” kategória, helyét az „ízesített, dúsított, színezett száraztészta” kategória veszi át, ez pontosabb képet fest majd az összetevőkről.

Ajánljuk még: