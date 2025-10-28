Novemberben jön az emelt nyugdíj, de nem mindenkinek – mutatjuk, ki kap többet és ki nem

A 2025-ös év egyik legfontosabb hónapja a nyugdíjasok számára a november, hiszen ekkor érkezik a nyugdíjkorrekció, vagyis a novemberi nyugdíjemelés. Ez az évközi emelés azért történik, hogy a nyugdíjak értéke ne csökkenjen az infláció miatt. Idén 1,6 százalékkal nő a nyugdíj összege, ám nem mindenki számolhat vele – mutatjuk, hogy ki jogosult rá, és ki nem.

Hamarosan érkezik a novemberi nyugdíjemelés: mutatjuk, kinek nem fog járni

Forrás: MW-archív

Novemberi nyugdíjemelés: lesz, akinek nem jár

A kormány rendelete alapján 2025. november 1-jétől – január 1-jére visszamenőleges hatállyal – 1,6 százalékkal emelik a nyugdíjakat és több más, nyugdíjszerű ellátást. Ez azt jelenti, hogy a novemberi utalással már az emelt összegű nyugdíj érkezik a jogosultakhoz. Az emelés mértéke természetesen arányos a nyugdíj jelenlegi összegével, vagyis forintban kifejezve annál nagyobb az emelés, minél magasabb valakinek a nyugdíja. Nem mindenki részesül azonban a novemberi emelésben.

A rendelet szerint csak azok kapnak korrekciót, akik 2025. január 1-je előtt már nyugdíjasok voltak, és így részesültek az év eleji, 3,2 százalékos nyugdíjemelésben. Aki idén, vagyis 2025 januárja után vonult nyugdíjba, annak most nem nő a juttatása, hiszen januárban sem részesült emelésben. Ők először 2026 januárjában számíthatnak nyugdíjnövekedésre.

Mindez azért fontos, mert évről évre sok félreértés adódik belőle: sokan azt gondolják, hogy minden nyugdíjas automatikusan megkapja az év végi korrekciót, pedig ez kizárólag azokra vonatkozik, akik már az adott év elején is nyugdíjban voltak. Ez most is így van, függetlenül attól, hogy a nyugdíjas élelmiszer-utalvány például azoknak is járt, akik 2025 júliusáig nyugdíjba mentek.

A korrekció esetében azonban szigorúan a januári jogosultság számít.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Lesz-e nyugdíjprémium 2025-ben?

A korábbi évekhez hasonlóan idén is sokan várták a hírt arról, hogy lesz-e nyugdíjprémium. A kormány ezt általában a novemberi emeléssel együtt szokta bejelenteni, azonban 2025-ben erre nem kerül sor. A jogszabály szerint nyugdíjprémiumot csak akkor fizethetnek, ha a gazdasági növekedés meghaladja a 3,5 százalékot. A jelenlegi előrejelzések alapján ez idén nem valószínű, így nyugdíjprémiumra 2025-ben nem lehet számítani.