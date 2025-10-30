Nem mindennapi hír jelent meg nemrégiben az egyik nádudvari Facebook-csoportban: új üzletnek örülhetnek a helyiek, hiszen hamarosan megnyitja kapuit az AREKA Coffee & Gym a Kabai utca 4. szám alatt.

Hiánypótló hely nyit Nádudvaron, ezt még Debrecen is simán megirigyelheti!

Forrás: Facebook / AREKA GYM

Mint kiderült, a kávézás és az egészséges életmód hívei október 31-én pénteken már akciók, finom kávék és ingyenes kóstolók között szedhetik össze napi mozgás adagjukat.

Hiánypótló hely nyit a hajdú-bihari városban, ezt még Debrecen is simán megirigyelheti!

Forrás: Facebook / AREKA GYM

Ajánljuk még: