Hiánypótló hely nyit a hajdú-bihari városban, ezt még Debrecen is simán megirigyelheti!

Címkék#konditerem#kávézó#Nádudvar

Haon.hu

Nem mindennapi hír jelent meg nemrégiben az egyik nádudvari Facebook-csoportban: új üzletnek örülhetnek a helyiek, hiszen hamarosan megnyitja kapuit az AREKA Coffee & Gym a Kabai utca 4. szám alatt. 

Hiánypótló hely nyit Nádudvaron, ezt még Debrecen is simán megirigyelheti!
Forrás: Facebook / AREKA GYM
Hiánypótló hely nyit Nádudvaron, ezt még Debrecen is simán megirigyelheti!
Forrás: Facebook / AREKA GYM

Mint kiderült, a kávézás és az egészséges életmód hívei október 31-én pénteken már akciók, finom kávék és ingyenes kóstolók között szedhetik össze napi mozgás adagjukat.

Hiánypótló hely nyit a hajdú-bihari városban, ezt még Debrecen is simán megirigyelheti!
Forrás: Facebook / AREKA GYM

