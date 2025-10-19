38 perce
Ennyi most a hazai átlagkereset; a tiéd több vagy kevesebb?
Közzétette a KSH a 2025 augusztusra vonatkozó gyorsjelentését. A keresetek tovább nőttek.
A dolgozói keresetek folyamatosan nőnek
Fotó: Illusztráció: MW-archív
A bruttó átlagkereset 683 300 forint volt, 8,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal az október 17-ei gyorsjelentésében. A dokumentum nem tér ki külön a vármegyék helyzetére, korábbi adatsorok azonban azt mutatják, Hajdú-Bihar jól teljesít.
Mint írják, 2025 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683 300, a nettó átlagkereset 472 600 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó átlagkereset 9,2, a reálkereset pedig 4,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 563 400, a nettó kereset mediánértéke 394 300 forintot ért el, 8,9, illetve 10 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
A KSH adatai szerint
- A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 654 700 forint volt, ami 8,1 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 650 200, a költségvetésben 661 600, a nonprofit szektorban 678 200 forintot tett ki, 7,5 és 10,2, illetve 8,2 százlékkal nőtt egy év alatt.
- A reálkereset 4,7 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,3 százalékos növekedése mellett.
A legmagasabb bruttó átlagkeresetekkel az információ, kommunikáció; a pénzügyi szolgáltatás, valamint az energiaipar területén dolgozók rendelkeztek. A legalacsonyabbakkal pedig a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás; egyéb szolgáltatás; mezőgazdaság, valamint az építőipar területén dolgozók.
A 2025. január–augusztusi időszakra vonatkozóan a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 691 700 forint, a nettó átlagkeresete 476 100 forint volt. A bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 9,1 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét.
A keresetek korábbi adatai alapján jól teljesít Hajdú-Bihar
2025 első negyedévében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 680 ezer forintot, míg a nettó átlagkeresete 468 ezer forintot tett ki. Átlagosan a budapesti székhelyű szervezeteknél dolgozók keresték a legtöbbet, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeiek a legkevesebbet. A bruttó és a nettó átlagkeresetek – a közfoglalkoztatottakéval együtt számítva – országosan 9,2, illetve 9,1 százalékkal múlták felül az egy évvel korábbit.
Mindenütt emelkedtek a keresetek, leginkább Szabolcs-Szatmár-Bereg, illetve Hajdú-Bihar vármegyében. Nálunk a havi nettó átlagkereset így 414 140 forint volt 2025 első negedévében, ezzel az országos középmezőnyben foglaltunk helyet.
Ahogyan arról 2025 júliusában írtunk, a KSH adatai szerint 2024-ben keresetek tekintetében Hajdú-Bihar vármegye a második legnagyobb növekedést (+16,2%) érte el országosan, ami az erős munkaerő-keresletnek és a közoktatásban dolgozók magas arányának köszönhető.
Már a 650 ezret súrolja a magyar átlagfizetés – megvan a hajdú-bihari szám is, te a vonal alatt vagy fölött vagy?
Már 2024 augusztusában azt közölte a KSH, hogy 630 ezer forint felett van az átlagkereset az országban, Debrecenben pedig még több. Hajdú-Bihar vármegyében az átlagbér 2024 első félévében 552 549 forintra nőtt, ami 17,65 százalékos emelkedést jelent, és ez az arány az észak-magyarországi régióban a legjobbnak számított. Debrecen a vármegyénken belüli járások tekintetében toronymagasan első volt 667,8 ezer forinttal, és ez az adat országos viszonylatban is az élmezőnybe tartozott.
630 ezer forint felett van az átlagkereset az országban, Debrecenben még több
