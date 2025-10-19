Ennyi most a hazai átlagkereset; a tiéd több vagy kevesebb?

A bruttó átlagkereset 683 300 forint volt, 8,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal az október 17-ei gyorsjelentésében. A dokumentum nem tér ki külön a vármegyék helyzetére, korábbi adatsorok azonban azt mutatják, Hajdú-Bihar jól teljesít.

Mennyi kerül a pénztárcánkba? A KSH közölte a keresetekre vonatkozó legfrissebb adatokat

Mint írják, 2025 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683 300, a nettó átlagkereset 472 600 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó átlagkereset 9,2, a reálkereset pedig 4,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 563 400, a nettó kereset mediánértéke 394 300 forintot ért el, 8,9, illetve 10 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

A KSH adatai szerint

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 654 700 forint volt, ami 8,1 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 650 200, a költségvetésben 661 600, a nonprofit szektorban 678 200 forintot tett ki, 7,5 és 10,2, illetve 8,2 százlékkal nőtt egy év alatt.

A reálkereset 4,7 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,3 százalékos növekedése mellett.

A legmagasabb bruttó átlagkeresetekkel az információ, kommunikáció; a pénzügyi szolgáltatás, valamint az energiaipar területén dolgozók rendelkeztek. A legalacsonyabbakkal pedig a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás; egyéb szolgáltatás; mezőgazdaság, valamint az építőipar területén dolgozók.

A 2025. január–augusztusi időszakra vonatkozóan a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 691 700 forint, a nettó átlagkeresete 476 100 forint volt. A bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 9,1 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét.

