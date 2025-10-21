Lázban a németek! Kiderült a debreceni BMW-ről, amit mindenki csak sejtett

Máris gondban van a debreceni BMW-gyár: nem tudják teljesíteni a megrendeléseket – sorba kell állni az iX3-ért – közölte a Világgazdaság. Mint írják, az új elektromos iX3 modell elképesztő érdeklődést váltott ki, és már az első hat hétben több mint háromezer rendelés érkezett csak Németországból. A debreceni BMW-gyár kapacitása nem lesz elég a 2026-os igények kielégítésére, úgyhogy gyorsan növelni kell majd a termelést.

A BMW iX3-as modelljére máris túlkereslet mutatkozik

Fotó: Napló-archív

A történelmi jelentőségű gyárberuházást szeptember 26-án adták át, erről itt írtunk: