BMW

1 órája

Lázban a németek! Kiderült a debreceni BMW-ről, amit mindenki csak sejtett

Tolonganak a vevők a Debrecenben gyártott autóért. A BMW iX3 előállítására máris szűkös a kapacitás.

Haon.hu

Máris gondban van a debreceni BMW-gyár: nem tudják teljesíteni a megrendeléseket – sorba kell állni az iX3-ért – közölte a Világgazdaság. Mint írják, az új elektromos iX3 modell elképesztő érdeklődést váltott ki, és már az első hat hétben több mint háromezer rendelés érkezett csak Németországból. A debreceni BMW-gyár kapacitása nem lesz elég a 2026-os igények kielégítésére, úgyhogy gyorsan növelni kell majd a termelést.

iX3
A BMW iX3-as modelljére máris túlkereslet mutatkozik
Fotó: Napló-archív

A történelmi jelentőségű gyárberuházást szeptember 26-án adták át, erről itt írtunk:

A Világgazdaság cikke szerint bár csak nemrég lett bemutatva Münchenben, az első modellek pedig csak most kezdtek legurulni a futószalagról a debreceni BMW-gyárban, az új, elektromos iX3 már most felülmúlta a várakozásokat. A német piacon az első hat hétben több mint 3 ezer megrendelés érkezett, és a további európai piacokon várhatóan hasonló számú rendelés követi majd.

Az iX3-as modell az egyik legjobb ma Európában

Az iX3 az új Neue Klasse platform első modelljeként az egyik legfejlettebb elektromos autó Európában: jelenleg az európai piacon a legnagyobb hatótávolsággal rendelkezik – meghaladja a 700 kilométert –, de emiatt a legdrágább modellek közé is tartozik. A magyarországi gyártás a nemrég átadott debreceni üzemben zajlik.

A vállalat vezetői szerint a Debrecenben tervezett gyártási kapacitás 2026-ra már kevés lesz a teljes kereslet kiszolgálására, bár az összeszerelési ütem fokozatos növelésével igyekeznek minimalizálni a várakozási időt.

A BMW iX3 Neue Klasse modellt korábbi cikkünkben mutattuk be:

Képeinken a modell:

Bemutatkozott a Debrecenben gyártott BMW iX3

Fotók: Facebook / Papp László

További részletek a Világgazdaságban olvashatók!

