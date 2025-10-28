október 28., kedd

Fejlesztés

1 órája

Új lendületet kaphat Berettyóújfalu fejlődése – a Debreceni Egyetemmel indulhat el a gazdasági és oktatási együttműködés

A Debreceni Egyetem vezetői és a város döntéshozói közös fejlesztési lehetőségekről, ipari és oktatási együttműködésekről egyeztettek, amelyek hosszú távon erősíthetik Berettyóújfalu gazdaságát és megtarthatják a fiatalokat a térségben.

Haon.hu

Gazdaságfejlesztési és oktatási együttműködési lehetőségekről is egyeztettek a Debreceni Egyetem vezetői Berettyóújfaluban. Szilvássy Zoltán rektort és Bács Zoltán kancellárt Muraközi István polgármester és Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője fogadta – olvasható az unideb.hu-n.

Nem csak gazdaságfejlesztésről tárgyaltak

A térség kihasználatlan iparterületeinek hasznosításról, gazdaságfejlesztésről, mezőgazdasághoz, egészségiparhoz, turizmushoz kapcsolódó beruházási lehetőségekről is szó volt az október 22-ei megbeszélésen. 

Muraközi István polgármester elmondta, hogy oktatási, kutatási és innovációs tevékenysége, valamint határmenti és határontúli szerepvállalása miatt kiváló partner lehet a Debreceni Egyetem Berettyóújfalu számára. 

A településen elsősorban a mezőgazdaság és a gyógyturizmus irányába történhetnek közös fejlesztések, beruházások, amihez rendelkezésre állnak olyan területek, ahol megvalósíthatóak a gyártáshoz, fejlesztéshez kellő infrastrukturális beruházások

 – tájékoztatott a polgármester. 

Szilvássy Zoltán rámutatott arra, hogy a Debreceni Egyetem kiváló iparági kapcsolatai és széleskörű oktatási portfóliója révén képes támogatni Berettyóújfalu gazdasági és oktatási fejlődés iránti törekvéseit. 

Az egyetem számára fontos, hogy megtalálja a tudomány és a tudás terjesztésének csatornáit, legyen szó mezőgazdaságról, gyógyszergyártásról, egészségipari, gyógyászati, rehabilitációs fejlesztésekről. Az intézményben a tudás adott, egyértelmű fejlesztési koncepcióra van szükség ahhoz, hogy a Debreceni Egyetem megfelelő portfólió alapján határozza meg a szerepvállalását Berettyóújfaluban

 – tette hozzá a rektor. 

Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője szerint a Debreceni Egyetem jelenléte javíthatna a település és környezetének megtartó képességén, a felsőoktatás megjelenése helyben tarthatná a fiatalokat. 

Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője
Forrás: unideb.hu

– Fontos lenne a város életében az együttműködés, elsősorban az oktatás, az egészségiparhoz, a turizmushoz kapcsolódó képzések területén lehetne előremutató, hiszen a gimnázium után jellemzően elmennek innen a fiatalok, az lenne a cél, hogy a felsőoktatás vonzóvá tegye a várost, a diákok itt tanuljanak tovább és kialakuljon bennük egy mélyebb kötődés a település iránt. A város népessége folyamatosan csökken, párhuzamosan a gazdaságfejlesztéssel helyben lehetne képezni a szakembereket – fogalmazott az országgyűlési képviselő. 

Bács Zoltán kancellár a hirek.unideb.hu-nak elmondta, hogy az oktatás területén kifejezetten az agrár, az egészségügyi és a turisztikai, kiemelten a kórházi rehabilitációhoz kapcsolódó gyógyászati és gyógyfürdőhöz kapcsolódó szakemberképzésnél vizsgálják az együttműködési lehetőségeket. 

