Új lendületet kaphat Berettyóújfalu fejlődése – a Debreceni Egyetemmel indulhat el a gazdasági és oktatási együttműködés

Gazdaságfejlesztési és oktatási együttműködési lehetőségekről is egyeztettek a Debreceni Egyetem vezetői Berettyóújfaluban. Szilvássy Zoltán rektort és Bács Zoltán kancellárt Muraközi István polgármester és Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője fogadta – olvasható az unideb.hu-n.

Gazdaságfejlesztési és oktatási együttműködési lehetőségekről is egyeztettek

Forrás: unideb.hu

Nem csak gazdaságfejlesztésről tárgyaltak

A térség kihasználatlan iparterületeinek hasznosításról, gazdaságfejlesztésről, mezőgazdasághoz, egészségiparhoz, turizmushoz kapcsolódó beruházási lehetőségekről is szó volt az október 22-ei megbeszélésen.

Muraközi István polgármester elmondta, hogy oktatási, kutatási és innovációs tevékenysége, valamint határmenti és határontúli szerepvállalása miatt kiváló partner lehet a Debreceni Egyetem Berettyóújfalu számára.

A településen elsősorban a mezőgazdaság és a gyógyturizmus irányába történhetnek közös fejlesztések, beruházások, amihez rendelkezésre állnak olyan területek, ahol megvalósíthatóak a gyártáshoz, fejlesztéshez kellő infrastrukturális beruházások

– tájékoztatott a polgármester.

Szilvássy Zoltán rámutatott arra, hogy a Debreceni Egyetem kiváló iparági kapcsolatai és széleskörű oktatási portfóliója révén képes támogatni Berettyóújfalu gazdasági és oktatási fejlődés iránti törekvéseit.

Az egyetem számára fontos, hogy megtalálja a tudomány és a tudás terjesztésének csatornáit, legyen szó mezőgazdaságról, gyógyszergyártásról, egészségipari, gyógyászati, rehabilitációs fejlesztésekről. Az intézményben a tudás adott, egyértelmű fejlesztési koncepcióra van szükség ahhoz, hogy a Debreceni Egyetem megfelelő portfólió alapján határozza meg a szerepvállalását Berettyóújfaluban

– tette hozzá a rektor.

Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője szerint a Debreceni Egyetem jelenléte javíthatna a település és környezetének megtartó képességén, a felsőoktatás megjelenése helyben tarthatná a fiatalokat.

Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője

Forrás: unideb.hu

– Fontos lenne a város életében az együttműködés, elsősorban az oktatás, az egészségiparhoz, a turizmushoz kapcsolódó képzések területén lehetne előremutató, hiszen a gimnázium után jellemzően elmennek innen a fiatalok, az lenne a cél, hogy a felsőoktatás vonzóvá tegye a várost, a diákok itt tanuljanak tovább és kialakuljon bennük egy mélyebb kötődés a település iránt. A város népessége folyamatosan csökken, párhuzamosan a gazdaságfejlesztéssel helyben lehetne képezni a szakembereket – fogalmazott az országgyűlési képviselő.