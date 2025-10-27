Jelentős fejlesztéseket jelentett be a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn – a részletekről a Világgazdaság is beszámolt.

Akár Debrecenből is közvetlenül elérhető lesz vonattal a ferihegyi repülőtér

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint elhangzott, a kormány kiemelt célja, hogy a Budapest Airport közlekedési kapcsolatainak fejlesztése, ennek keretében ismertette a két csúcsminiszter a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás vasúti kapcsolatának megvalósításával kapcsolatos terveket és célkitűzéseket. Mint kiderült, a vasút fejlesztésére egymilliárd euró jut.

Új gyorsvasút révén pedig Debrecenből is elérhetővé válik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér.

A sajtótájékoztatón elhangzott fejlesztések további részleteiről a Világgazdaság cikkében olvashatnak.

Videón a bejelentés:

Ajánljuk még: