2 órája
Debrecenből is közvetlenül elérhető lesz vonattal a ferihegyi repülőtér
Hatalmas fejlesztés előtt áll Ferihegy. A jövőben a reptér megközelítése is jelentősen javulhat, Debrecenből is direkt járatok indulhatnak majd Ferihegyre.
Jelentős fejlesztéseket jelentett be a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn – a részletekről a Világgazdaság is beszámolt.
Mint elhangzott, a kormány kiemelt célja, hogy a Budapest Airport közlekedési kapcsolatainak fejlesztése, ennek keretében ismertette a két csúcsminiszter a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás vasúti kapcsolatának megvalósításával kapcsolatos terveket és célkitűzéseket. Mint kiderült, a vasút fejlesztésére egymilliárd euró jut.
Új gyorsvasút révén pedig Debrecenből is elérhetővé válik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér.
A sajtótájékoztatón elhangzott fejlesztések további részleteiről a Világgazdaság cikkében olvashatnak.
Videón a bejelentés:
Ajánljuk még:
„Anya, nem nálad ég valami?” – teljes sokk a kis faluban, az utolsó ruhája is odalett a hajdú-bihari asszonynak
Hoppá! Hajdú-Biharba jön a Lidl mozgóboltja! Mutatjuk, hová és mikor!