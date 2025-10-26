Megvásárolják az egyik nagy magyarországi élelmiszergyárat, külföldi óriáscég veheti át a balmazújvárosi Global Green Europe Kft.-t – hívta fel rá a figyelmet vasárnap a Világgazdaság. A gazdasági portál a Business Standard nyomán 25 millió eurós vételárról számolt be, az összeg mintegy 9.7 milliárd forintnak felel meg, az ajánlatot egy indiai cég, az LT Foods tette.

Indiai kézbe kerülhet a balmazújvárosi konzervgyár, itt vannak a részletek!

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Gazdát cserélhet a balmazújvárosi üzem, hatósági jóváhagyásra várnak a felek

Ahogy arra a Világgazdaság is kitért, a felvásárlás még hatósági jóváhagyás függvénye. Az eljárás során vizsgálhatják az akvizíció élelmiszer-ellátás biztonságára gyakorolt hatását, valamint mérlegelik a nemzetgazdasági hatásait is.

Akik követik a gazdasági híreket, azok emlékezhetnek, korábban a kormány az Alföldi Tej külföldi felvásárlását hasonló okokból például megakadályozta, a magyar érdekek védelme érdekében.

A balmazújvárosi üzem egyébként Magyarország 9. legnagyobb zöldség-gyümölcs feldolgozója: csemegekukorica, hagyma, borsó és meggy is kerülhet innen nemcsak a magyar boltok, de külföldi áruházak polcaira is.

Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke korábban már bemutatta a gyár történetét. Videójában ráadásul a gyártásba is bepillantást engedtek Márton Jánossal, a Global Green Europe Kft. cégvezetőjével.

Videón a Global Green Konzervgyár:

Az akvizíció további részleteiről, valamint a vételi ajánlatot tevő indiai vállalatról bővebben a Világgazdaság cikkében olvashatnak.

