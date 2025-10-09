Új üzlet nyílt a Debrecen keleti részében, de más fronton is erősített a népszerű boltlánc

Az ALDI Magyarország két jelentős fejlesztést jelentett be Debrecenben: október 9-én megnyílt a diszkontlánc hetedik áruháza a cívisvárosban, továbbá az ALDI informatikai szolgáltatóközpontja két év alatt a tervezettnél kétszer több, mintegy 100 munkahelyet hozott létre, és most újabb létszámbővítés van napirenden.

Új üzletet nyitott az Aldi Debrecen keleti városrészében

Forrás: Aldi

Duplázott az ALDI debreceni szolgáltatóközpontja

Az ALDI International IT Services Kft. (AIIS) szinte napra pontosan két évvel ezelőtt nyitotta meg debreceni informatikai szolgáltatóközpontját. A cég Magyarországról látja el 4000-nél is több európai ALDI-üzlet, valamint 55 logisztikai központ és irodaház IT-rendszerének gondozását, így 8 országban több mint 29 eter felhasználó IT-támogatásáért felel.

Az AIIS 50 új munkahely létrehozását vállalta 2023-ban Debrecenben, mára ennek kétszeresét teljesítette, közel 100 fő magasan képzett informatikust foglalkoztat a városban, ennek érdekében megduplázta irodája méretét is. A vállalat most újabb bővítést jelentett be: további ötven fővel bővíti magyarországi létszámát.

Az új bolt megnyitása kapcsán Pósán László országgyűlési képviselő örömét fejezte ki a keleti városrész jobb ellátottsága miatt. Mint írta, így a környékbelieknek már nem kell a város távoli pontjáig menniük, ha széles kínálatú üzletet keresnek.

Ajánljuk még: