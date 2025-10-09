8 perce
Új üzlet nyílt a Debrecen keleti részében, de más fronton is erősített a népszerű boltlánc
Nagyon sokan várták már az új bolt megnyitását. Az Aldi egy másik debreceni egységében létszámot bővített.
Az ALDI Magyarország két jelentős fejlesztést jelentett be Debrecenben: október 9-én megnyílt a diszkontlánc hetedik áruháza a cívisvárosban, továbbá az ALDI informatikai szolgáltatóközpontja két év alatt a tervezettnél kétszer több, mintegy 100 munkahelyet hozott létre, és most újabb létszámbővítés van napirenden.
Duplázott az ALDI debreceni szolgáltatóközpontja
Az ALDI International IT Services Kft. (AIIS) szinte napra pontosan két évvel ezelőtt nyitotta meg debreceni informatikai szolgáltatóközpontját. A cég Magyarországról látja el 4000-nél is több európai ALDI-üzlet, valamint 55 logisztikai központ és irodaház IT-rendszerének gondozását, így 8 országban több mint 29 eter felhasználó IT-támogatásáért felel.
Az AIIS 50 új munkahely létrehozását vállalta 2023-ban Debrecenben, mára ennek kétszeresét teljesítette, közel 100 fő magasan képzett informatikust foglalkoztat a városban, ennek érdekében megduplázta irodája méretét is. A vállalat most újabb bővítést jelentett be: további ötven fővel bővíti magyarországi létszámát.
Az új bolt megnyitása kapcsán Pósán László országgyűlési képviselő örömét fejezte ki a keleti városrész jobb ellátottsága miatt. Mint írta, így a környékbelieknek már nem kell a város távoli pontjáig menniük, ha széles kínálatú üzletet keresnek.
Ajánljuk még:
Rejtélyes kínai hívásokat kap egyre több debreceni! Beindult a találgatás, mit akarnak tőlük – ez áll a háttérben
Gyerekek terrorizálták az utasokat a hajdú-bihari állomáson! Olcsón megúszta, akit csak leszólítottak…