Ázsiaiak tűntek fel Hajdúsámsonban, azt pletykálják, akkumulátorgyár épül a városban – reagált a polgármester!
A közösségi médiában kapott szárnyra a hír. Reagált az akkumulátorgyárral kapcsolatos híresztelésekre Antal Szabolcs polgármester.
Az a hír járja a városban, hogy akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó üzem települne Hajdúsámsonra – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Antal Szabolcs, Hajdúsámson polgármestere. A városvezető rámutatott, az hírek hátterében az áll, hogy a hétfői nap folyamán ázsiai befektetők jártak a városházán.
Ázsiai befektetők tettek látogatást Hajdúsámsonon
Antal Szabolcs elmondta, a delegáció a Nemzetközi Judo Szövetség közreműködésével érkezett a városba, a cég fő profilja a sportszerek, sporteszközök gyártása. Látogatásuk oka, hogy ipari területeket keresnek Magyarországon legújabb gyártói- és logisztikai központjuk megépítéséhez.
A cég semmiféle akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó tevékenységet nem végez
– húzta alá a városvezető.
Antal Szabolcs rámutatott, Hajdúsámsonban a helyi építési szabályzat az egyik legszigorúbb Hajdú-Bihar vármegyében, ez már önmagában is kizárja akkumulátorgyárak betelepülését. Emlékeztetett, ő maga is ígéretet tett rá a korábbiakban, hogy a város polgármestereként nem járul hozzá olyan üzemek létrejöttéhez, amelyek magas környezeti terheléssel járnának.
Az ellenzéki híresztelések kapcsán hangsúlyozta:
Tavaly sem jött akkumulátorgyár Sámsonba, idén sem fog, és ez után sem.
Antal Szabolcs videóját alább tekinthetik meg:
