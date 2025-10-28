október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

12°
+11
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi gazdaság

53 perce

Ázsiaiak tűntek fel Hajdúsámsonban, azt pletykálják, akkumulátorgyár épül a városban – reagált a polgármester!

Címkék#Antal Szabolcs#Hajdúsámson#beruházás

A közösségi médiában kapott szárnyra a hír. Reagált az akkumulátorgyárral kapcsolatos híresztelésekre Antal Szabolcs polgármester.

Haon.hu

Az a hír járja a városban, hogy akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó üzem települne Hajdúsámsonra – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Antal Szabolcs, Hajdúsámson polgármestere. A városvezető rámutatott, az hírek hátterében az áll, hogy a hétfői nap folyamán ázsiai befektetők jártak a városházán. 

Ázsiaiak tűntek fel Hajdúsámsonban, azt pletykálják, akkumulátorgyár épül a városban
Ázsiaiak tűntek fel Hajdúsámsonban, azt pletykálják, akkumulátorgyár épül a városban
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Ázsiai befektetők tettek látogatást Hajdúsámsonon

Antal Szabolcs elmondta, a delegáció a Nemzetközi Judo Szövetség közreműködésével érkezett a városba, a cég fő profilja a sportszerek, sporteszközök gyártása. Látogatásuk oka, hogy ipari területeket keresnek Magyarországon legújabb gyártói- és logisztikai központjuk megépítéséhez.

A cég semmiféle akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó tevékenységet nem végez

– húzta alá a városvezető.

Akkumulátorgyár Hajdúsámsonban? – frappáns választ adott az álhírekre Antal Szabolcs polgármester
Akkumulátorgyár Hajdúsámsonban? – frappáns választ adott az ellenzéki álhírekre Antal Szabolcs polgármester
Forrás: Napló-archív

Antal Szabolcs rámutatott, Hajdúsámsonban a helyi építési szabályzat az egyik legszigorúbb Hajdú-Bihar vármegyében, ez már önmagában is kizárja akkumulátorgyárak betelepülését. Emlékeztetett, ő maga is ígéretet tett rá a korábbiakban, hogy a város polgármestereként nem járul hozzá olyan üzemek létrejöttéhez, amelyek magas környezeti terheléssel járnának.

Az ellenzéki híresztelések kapcsán hangsúlyozta:

Tavaly sem jött akkumulátorgyár Sámsonba, idén sem fog, és ez után sem.

Antal Szabolcs videóját alább tekinthetik meg:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu