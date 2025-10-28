Ázsiaiak tűntek fel Hajdúsámsonban, azt pletykálják, akkumulátorgyár épül a városban – reagált a polgármester!

Az a hír járja a városban, hogy akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó üzem települne Hajdúsámsonra – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Antal Szabolcs, Hajdúsámson polgármestere. A városvezető rámutatott, az hírek hátterében az áll, hogy a hétfői nap folyamán ázsiai befektetők jártak a városházán.

Ázsiaiak tűntek fel Hajdúsámsonban, azt pletykálják, akkumulátorgyár épül a városban

Ázsiai befektetők tettek látogatást Hajdúsámsonon

Antal Szabolcs elmondta, a delegáció a Nemzetközi Judo Szövetség közreműködésével érkezett a városba, a cég fő profilja a sportszerek, sporteszközök gyártása. Látogatásuk oka, hogy ipari területeket keresnek Magyarországon legújabb gyártói- és logisztikai központjuk megépítéséhez.

A cég semmiféle akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó tevékenységet nem végez

– húzta alá a városvezető.

Antal Szabolcs rámutatott, Hajdúsámsonban a helyi építési szabályzat az egyik legszigorúbb Hajdú-Bihar vármegyében, ez már önmagában is kizárja akkumulátorgyárak betelepülését. Emlékeztetett, ő maga is ígéretet tett rá a korábbiakban, hogy a város polgármestereként nem járul hozzá olyan üzemek létrejöttéhez, amelyek magas környezeti terheléssel járnának.

Az ellenzéki híresztelések kapcsán hangsúlyozta:

Tavaly sem jött akkumulátorgyár Sámsonba, idén sem fog, és ez után sem.

Antal Szabolcs videóját alább tekinthetik meg:

