Szijjártó Péter: A BMW debreceni gyárának megnyitása hatalmas lökést fog adni az autóiparnak

A BMW debreceni gyárának megnyitása hatalmas lökést fog adni az autóiparnak, s ezzel a teljes magyar ipari teljesítménynek, ráadásul több más hasonló nagyberuházás is rövidesen termőre fordul - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Debrecenben. A tárcavezető világszenzációnak nevezte, hogy az egyik legnagyobb autómárka megindítja a sorozatgyártást Magyarországon, ráadásul a vállalat egyedül itt fogja előállítani a tisztán elektromos alapra épülő autóit - írja az MTI.

A BMW nagy elektromos átállási stratégiájában itt kritikus fontosságú helyszínről, kritikus fontosságú tevékenységről beszélhetünk

- szögezte le, majd arra emlékeztetett, hogy megszülettek azok a döntések Európában, amelyek nyomán az autóipar átáll elektromos alapokra, részben környezetvédelmi okokból, hiszen ez a szektor felelős a károsanyag-kibocsátás mintegy ötödéért-hatodáért.

Szijjártó Péter: olyan erős a kereslet az iX3 iránt, hogy gyorsabban kell felfuttatni a termelést

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a BMW itt fogja gyártani az iX3-as modelljét, amely a müncheni autóshow egyik nagy sztárja volt, s amelyre olyan erős a kereslet, hogy az eredeti ütemterveknél gyorsabban kell felfuttatni a termelést. A magyarországi ipari termelés visszaesésével kapcsolatos kérdésre reagálva pedig elmondta, hogy az autóiparnak mindig van egy ciklikussága, főleg nagy változások idején, márpedig az elektromos átállás abszolút ilyennek minősül.

Pár évvel ezelőtt volt egy hatalmas felfutása az elektromos autóknak, majd utána ez a felfutás lassult, ez minden egyes iparágban, minden egyes technológiai forradalomban így van. Az elején van egy óriási meglódulás, utána pedig egy ilyen tömeges átállás, tömeges adaptáció, amikor már lassabb növekedés, de folyamatos növekedés zajlik

- jegyezte meg. Valamint üdvözölte, hogy az autóipar termelési értéke a nyár végére 1,7 százalékkal bővült a tavalyihoz képest, és meghaladta a nyolcezer milliárd forintot, így újabb rekord jöhet össze idénre. Arra is kitért, hogy az ágazat jelenleg 176 ezer embernek ad munkát közvetlenül, közvetve pedig sokkal többnek, és még csak most állnak be a termelésbe az olyan új gyárak, mint a BMW-é, illetve pár hónap múlva a Mercedes is beüzemeli legnagyobb európai üzemét.