Shopland veszi át a Tesco helyét Debrecenben, új üzleteket is nyitnak!

Sokakat tán meglepetésként érhet, hogy bár a köznyelvben még a debreceni Kishegyesi úti, vagy a reptéri Tescóba járunk, valójában már a Shoplandban vásárolunk!

A Shopland bevásárlóparkjában működik immár a Tesco

Fotó: Illusztráció: MW-archív

A Kishegyesi úti Tesco áruház 1999-ben a lánc elsőként megnyitott hipermarkete volt Debrecenben. Akik rendre megfordulnak ott, láthatják, hogy a Tesco területe egyre összébb ment az elmúlt években, s egyre több üzlet költözött mellé. Így például a Jysk a márka századik boltjaként nyílt meg tavaly ősszel, egy fedél alatt a brit lánc üzletével, míg idén tavasszal a Parktiker áruházat adták át a SportsDirect helyén. Utóbbi bolt szintén a Tesco épületben kapott helyet.

Mint megtudtuk, a bevásárlóközpont egy ideje már Shopland Bevásárlópark néven folytatja működését. A cég országszerte 14, Csehországban és Szlovákiában további 4-4 városban van jelen. A Shopland áruházak egyike a debreceni.

A Shopland újabb üzleteket nyitna

A Tesco üzletei 2022. júniusában kerültek a Shopperpark Plus tulajdonába, melyek Shopland néven Magyarországon 14 helyszínen folyamatosan megújulnak.

Célunk, hogy a Shopland brand egyet jelentsen a kényelmes, mindennapi bevásárlással: ne csak könnyen megközelíthető és kényelmes parkolást biztosító retail parkok legyenek, hanem olyan helyek is, ahol a vásárlók egy helyen megtalálják a napi és heti szinten szükséges szolgáltatásokat és árucikkeket – az élelmiszerüzlet mellett például drogériát, ruházati boltokat, könyvesboltot, lakberendezési üzleteket, ételudvart, azaz kávézókat, éttermeket, gyorséttermeket” – tudatta érdeklődésünkre a Shopland.

Mint írták, a Shopland debreceni bevásárlóparkjaiban izgalmas átalakulás zajlik. A Kishegyesi úti áruház egy rövid átépítés után már most megújult kínálattal várja a látogatókat. A megszokott Tesco hypermarket mellett már a Jysk, a Praktiker, a SportDirect és a Koton is megnyitott, és

hamarosan egy Euronics gazdagítja tovább a bővülő üzletválasztékot.

A Debrecen Airport bevásárlóparkban a Tesco, a Pepco, az Expert, BioTech USA és az AlphaZoo mellé szintén új márkák érkeznek a közeljövőben – vetítette előre az üzemeltető.