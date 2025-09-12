1 órája
Shopland veszi át a Tesco helyét Debrecenben, új üzleteket is nyitnak!
Terjeszkedő cég működtet két nagy forgalmú áruházat Debrecenben. A Shopland további tervekről számolt be.
Sokakat tán meglepetésként érhet, hogy bár a köznyelvben még a debreceni Kishegyesi úti, vagy a reptéri Tescóba járunk, valójában már a Shoplandban vásárolunk!
A Kishegyesi úti Tesco áruház 1999-ben a lánc elsőként megnyitott hipermarkete volt Debrecenben. Akik rendre megfordulnak ott, láthatják, hogy a Tesco területe egyre összébb ment az elmúlt években, s egyre több üzlet költözött mellé. Így például a Jysk a márka századik boltjaként nyílt meg tavaly ősszel, egy fedél alatt a brit lánc üzletével, míg idén tavasszal a Parktiker áruházat adták át a SportsDirect helyén. Utóbbi bolt szintén a Tesco épületben kapott helyet.
Mint megtudtuk, a bevásárlóközpont egy ideje már Shopland Bevásárlópark néven folytatja működését. A cég országszerte 14, Csehországban és Szlovákiában további 4-4 városban van jelen. A Shopland áruházak egyike a debreceni.
A Shopland újabb üzleteket nyitna
A Tesco üzletei 2022. júniusában kerültek a Shopperpark Plus tulajdonába, melyek Shopland néven Magyarországon 14 helyszínen folyamatosan megújulnak.
Célunk, hogy a Shopland brand egyet jelentsen a kényelmes, mindennapi bevásárlással: ne csak könnyen megközelíthető és kényelmes parkolást biztosító retail parkok legyenek, hanem olyan helyek is, ahol a vásárlók egy helyen megtalálják a napi és heti szinten szükséges szolgáltatásokat és árucikkeket – az élelmiszerüzlet mellett például drogériát, ruházati boltokat, könyvesboltot, lakberendezési üzleteket, ételudvart, azaz kávézókat, éttermeket, gyorséttermeket” – tudatta érdeklődésünkre a Shopland.
Mint írták, a Shopland debreceni bevásárlóparkjaiban izgalmas átalakulás zajlik. A Kishegyesi úti áruház egy rövid átépítés után már most megújult kínálattal várja a látogatókat. A megszokott Tesco hypermarket mellett már a Jysk, a Praktiker, a SportDirect és a Koton is megnyitott, és
hamarosan egy Euronics gazdagítja tovább a bővülő üzletválasztékot.
A Debrecen Airport bevásárlóparkban a Tesco, a Pepco, az Expert, BioTech USA és az AlphaZoo mellé szintén új márkák érkeznek a közeljövőben – vetítette előre az üzemeltető.
Mondhatjuk tehát, hogy nem a Shopland van a Tescóban, hanem a Tesco a Shoplandben!
