1 órája
Heteken belül átadják a BMW gyárát Debrecenben, megvan a pontos dátum
Bejelentette a BMW Group, hogy mikor nyitja meg hivatalosan a debreceni üzemét. Mint ismert, a cívisvárosi gyárban készül majd a cég első Neue Klasse modellje a teljesen elektromos BMW iX3.
Hivatalosan is átadja debreceni üzemét a BMW Group, az üzem 2025. szeptember 26-án, pénteken nyitja meg a kapuit. Mint azt a Világgazdaság is megírta, a német autógyártó közleménye szerint Debrecen egy új korszak kezdetének a házigazdája lesz, hiszen a BMW Group első Neue Klasse modelljét, a teljesen elektromos BMW iX3-at a csúcstechnológiás üzemükben fogják gyártani.
Mint írták, ezzel összefüggésben említést érdemel, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken arról beszélt, hogy a következő hetekben jó hírt tud közölni. Bár a miniszter nem említett konkrétumot, feltételezhetően a BMW debreceni gyárára utalt. A tárcavezető a Facebookra feltöltött videójában úgy fogalmazott, hogy „a világgazdaság drámai átalakuláson megy keresztül, hiszen az autóipar átalakul, elektromos alapokra helyeződik”, ebben pedig kínai és a német vállalatok játsszák a vezető szerepet.
Kiemelten fontos a gyártónak a debreceni BMW-gyár
Oliver Zipse, a német vállalat vezérigazgatója korábban úgy fogalmazott, hogy a helyzet minden tekintetben komoly, az iparban szelekció jön és a gyenge kiesik. Mint írták, a BMW az itt készülő iX3 modellek révén nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy újradefiniálja az autót.
A portál kiemelte, a bajorok célja, hogy új iparági szabványt teremtsenek, ennek része a forradalmi dizájn is. Mint írták, éves szinten 150 ezer iX3 legyártása a cél a cívisvárosi gyárában, ahol jelenleg is több ezren dolgoznak.
Az üzemben duális szakképzési program is működik, amelyhez szeptember elején újabb száz diák csatlakozott. A gyártó további munkaerőt keres.
A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.
