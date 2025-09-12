Heteken belül átadják a BMW gyárát Debrecenben, megvan a pontos dátum

Hivatalosan is átadja debreceni üzemét a BMW Group, az üzem 2025. szeptember 26-án, pénteken nyitja meg a kapuit. Mint azt a Világgazdaság is megírta, a német autógyártó közleménye szerint Debrecen egy új korszak kezdetének a házigazdája lesz, hiszen a BMW Group első Neue Klasse modelljét, a teljesen elektromos BMW iX3-at a csúcstechnológiás üzemükben fogják gyártani.

A BMW új üzemét szeptemberben adják át

Forrás: BMW Group Gyár Debrecen

Mint írták, ezzel összefüggésben említést érdemel, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken arról beszélt, hogy a következő hetekben jó hírt tud közölni. Bár a miniszter nem említett konkrétumot, feltételezhetően a BMW debreceni gyárára utalt. A tárcavezető a Facebookra feltöltött videójában úgy fogalmazott, hogy „a világgazdaság drámai átalakuláson megy keresztül, hiszen az autóipar átalakul, elektromos alapokra helyeződik”, ebben pedig kínai és a német vállalatok játsszák a vezető szerepet.

Kiemelten fontos a gyártónak a debreceni BMW-gyár

Oliver Zipse, a német vállalat vezérigazgatója korábban úgy fogalmazott, hogy a helyzet minden tekintetben komoly, az iparban szelekció jön és a gyenge kiesik. Mint írták, a BMW az itt készülő iX3 modellek révén nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy újradefiniálja az autót.