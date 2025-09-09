6 órája
Felbolydulnak a debreceni albérletek árai az Otthon Start miatt?
Bérbe adhatóak lesznek az Otthon Start programon keresztül megvásárolt lakások. Szakértőt kérdeztünk, milyen hatással lehet ez a debreceni albérletárakra.
Júliusi bejelentésétől kezdve nagy érdeklődés övezte az Otthon Start programot. Míg eleinte csak a főbb irányvonalak voltak ismertek, miszerint a 3 százalékos, fix kamatozású lakáshitel első lakást vásárlóknak lesz elérhető életkortól függetlenül, szeptemberi életbe lépése óta a jogszabályban foglalt részletek is megjelentek a konstrukcióról. Míg a Magyar Közlönybe került, több finomításon is átesett az Otthon Start. Sokak örömére például elvetették, hogy az egyik leginkább kecsegtető kitétel, a mindössze 10 százalékos önerő megléte 41 éves kor felett nem vehető igénybe. Napvilágot látott az az információ is, miszerint a kedvezményes hitelből vásárolt első lakás bérbe adható lesz, ami sokakban kérdést vetett fel. A Haon ingatlanszakértőt kérdezett arról, hogy ez utóbbi intézkedéssel mi lehetett a kormány célja, milyen hatással lehet a debreceni albérletárakra, és mennyire áraszthatják el ennek következtében az ingatlanbefektetők a piacot.
Ez a lépés várható volt, ugyanis az Otthon Start program szellemiségén érezhető, hogy megpróbál minden olyan élethelyzetet bevonni az ingatlan megvásárlásába és kezelésébe, ami az első lakásvásárlókat érintheti
– vázolta fel Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Kifejtette, sokáig az első lakást vásárlók alatt az olyan fiatalokat értette a társadalom, akik éppen kirepülnek a családi fészekből. Az Otthon Start azonban nem életkorhoz kötött, egy 25 éves éppúgy lehet első lakás vásárló, mint egy 50 éves.
Megemlítette, Magyarországon az ingatlanárak az elmúlt 10 évben 3 és félszeresére nőttek. Sokan voltak, akik huszonévesen kiszorultak a lakásvásárlók köréből, de azóta sem tudtak saját otthonhoz jutni. Elképzelhető, hogy már bele sem férnek abba a korosztályba, amire a legtöbb ajánlat hivatkozik. Az MNB-nél például 41 évnél nem idősebbként határozták meg ezt a kort, míg a munkáltató által biztosított adómentes lakhatási támogatás legfeljebb 35 éves korban van rögzítve.
A konstrukció igénybevételéhez nem jelent kizáró tényezőt az ingatlantulajdon sem, hiszen ha valaki a testvérével együtt örököl egy lakást, vagy épp az egyik szülője még benne lakik, akkor hiába rendelkezik 50 százalékos tulajdonnal, nem tudja használni azt. De épp így életszerű forgatókönyv, hogy fele-fele tulajdonban lakást birtokló házaspárok a gyermekük számára szeretnének gondoskodni az első lakásról. Vagy épp befektetésként tekintenek rá, amelyet eladhatnak, ha a gyerekek felnőnek
– ismertette.
Nem cél, hogy feketén adják ki a lakásokat a bérbeadók
Balogh László szerint aki ki akarja adni a lakást, így vagy úgy megteszi. Emiatt sokkal jobb, ha tiszta vizet önt a pohárba az állam, és azt mondja, hogy engedélyezi a bérbeadást, hiszen akkor adóbevétel is folyik be a közös kasszába. Ráadásul a bérbeadó is nyugodtabban alszik, a bevétele után leadózott 13 és fél százalékos összeg pedig kedvezőnek mondható.
A szakértő emlékeztetett, Debrecenben 240 ezer forint az átlagos albérletár, így befektetésnek sem utolsó az első lakás. Szerinte attól nem kell tartani, hogy a „tőzsdecápák” akarnak majd nagyot szakítani ezzel a módszerrel. Pláne úgy, hogy első lakásból értelemszerűen egyet vásárolhat valaki. A bérbeadási hozamot tekintve ráadásul lehetne ennél sokkal jobb helyre tenni a pénzt.
Például a debreceni 3-4 százalékos bruttó bevételarányos hozam helyett az 5-6 százalékos államkötvény jóval kecsegtetőbb, a hangsúly azonban nem a hasznon van, sokkal inkább a használati értéken, hogy előre gondolkozik egy házaspár a gyermekük majdani lakhatásán. A szakember hozzátette, nem is lehet élesen elválasztani, hogy ki az ingatlanbefektető vagy ki csak egy gondoskodó szülő.
Így lehet saját házad, ha nem jön össze az Otthon Start lakáshitel
Mérséklődhetnek a debreceni albérletárak
Mindebből az következik, hogy nő az albérletpiaci kínálat. Budapesten és Debrecenben ez egyértelműen tetten érhető. Példaként említette, hogy 2025 elején egy államkötvény-kiáramlás történt, melynek hatására rengeteg befektető vásárolt be lakásokból, így jelentősen bővült a kiadó lakások kínálata is.
Erre rásrófolhat az, hogy a hitelképes bérlők nagy része szintén az Otthon Start irányába mozdulhat, ami épp a leginkább fizetőképes albérlői réteget szipkázza ki a piacról. Emiatt a kereslet sem fog nőni olyan mértékben, mint korábban – vezette le. Hozzáfűzte ugyan, Debrecen kivétel lehet, hiszen a városban nagy mértékben bővül az igény a lakhatás iránt, azonban a bérleti díjak emelkedése várhatóan megtorpan.
Balogh László rámutatott, minderre ráerősít az Ingatlan.com Központi Statisztikai Hivatallal közösen készített lakbérindex is éves albérletár emelkedés szintjén 2024-ben még bőven 10 százalék felé mutatott, 2025-re pedig 6-7 százalékos az éves drágulás. Ez azt vetíti előre, hogy a bérleti díjak növekedési üteme tovább lassulhat. Az azonban szerinte hiú ábránd, hogy felére esnek vissza az árak, de az Otthon Start programmal azok is nyerhetnek, akik nem mozdulnak saját lakás irányába, hiszen az albérletárak nem emelkednek, viszont a jövedelmük igen. Ha eltelik néhány olyan év, hogy a bérleti díjak nem növekednek akkora tempóban, mint a fizetések, az azt jelenti, hogy egy havi keresetből egyre kisebb részt vesz ki a bérleti költség.
