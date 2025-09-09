Felbolydulnak a debreceni albérletek árai az Otthon Start miatt?

Júliusi bejelentésétől kezdve nagy érdeklődés övezte az Otthon Start programot. Míg eleinte csak a főbb irányvonalak voltak ismertek, miszerint a 3 százalékos, fix kamatozású lakáshitel első lakást vásárlóknak lesz elérhető életkortól függetlenül, szeptemberi életbe lépése óta a jogszabályban foglalt részletek is megjelentek a konstrukcióról. Míg a Magyar Közlönybe került, több finomításon is átesett az Otthon Start. Sokak örömére például elvetették, hogy az egyik leginkább kecsegtető kitétel, a mindössze 10 százalékos önerő megléte 41 éves kor felett nem vehető igénybe. Napvilágot látott az az információ is, miszerint a kedvezményes hitelből vásárolt első lakás bérbe adható lesz, ami sokakban kérdést vetett fel. A Haon ingatlanszakértőt kérdezett arról, hogy ez utóbbi intézkedéssel mi lehetett a kormány célja, milyen hatással lehet a debreceni albérletárakra, és mennyire áraszthatják el ennek következtében az ingatlanbefektetők a piacot.

Nőnek vagy mérséklődnek a debreceni albérletárak?

Ez a lépés várható volt, ugyanis az Otthon Start program szellemiségén érezhető, hogy megpróbál minden olyan élethelyzetet bevonni az ingatlan megvásárlásába és kezelésébe, ami az első lakásvásárlókat érintheti

– vázolta fel Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Kifejtette, sokáig az első lakást vásárlók alatt az olyan fiatalokat értette a társadalom, akik éppen kirepülnek a családi fészekből. Az Otthon Start azonban nem életkorhoz kötött, egy 25 éves éppúgy lehet első lakás vásárló, mint egy 50 éves.

Megemlítette, Magyarországon az ingatlanárak az elmúlt 10 évben 3 és félszeresére nőttek. Sokan voltak, akik huszonévesen kiszorultak a lakásvásárlók köréből, de azóta sem tudtak saját otthonhoz jutni. Elképzelhető, hogy már bele sem férnek abba a korosztályba, amire a legtöbb ajánlat hivatkozik. Az MNB-nél például 41 évnél nem idősebbként határozták meg ezt a kort, míg a munkáltató által biztosított adómentes lakhatási támogatás legfeljebb 35 éves korban van rögzítve.

A konstrukció igénybevételéhez nem jelent kizáró tényezőt az ingatlantulajdon sem, hiszen ha valaki a testvérével együtt örököl egy lakást, vagy épp az egyik szülője még benne lakik, akkor hiába rendelkezik 50 százalékos tulajdonnal, nem tudja használni azt. De épp így életszerű forgatókönyv, hogy fele-fele tulajdonban lakást birtokló házaspárok a gyermekük számára szeretnének gondoskodni az első lakásról. Vagy épp befektetésként tekintenek rá, amelyet eladhatnak, ha a gyerekek felnőnek

