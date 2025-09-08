Nincs több kérdés: ekkor indul be a termelés a debreceni akkumulátorgyárban

A CATL 7,3 milliárd eurót fektetett be a debreceni üzembe azzal a céllal, hogy bővítse az akkumulátorgyártást Európában, például a BMW, a Stellantis vagy éppen a Volkswagen számára - írja a Világgazdaság. A vállalat európai vezérigazgatója, Matt Shen most kijelentette, mikor indulhat meg a gyártás a debreceni gyárban.

Fontos bejelentés, ekkor indulhat meg a gyártás a CATL debreceni akkumulátorgyárában

A vezérigazgató azt mondta, a cél az, hogy 2025 év végén, vagy a következő év elején beinduljon a termelés. Eredetileg év végére tervezték a gyártás kezdetét. A cikk kiemeli, A CATL egyike azon kínai szereplőknek, akik részt vesznek az idei müncheni IAA Mobility autókiállításon.

Új bejelentést is tett a CATL a müncheni kiállításon

Két, kifejezetten Európára szabott lítium-vasfoszfát (LFP) akkumulátort mutatott be a Müncheni Autókiállításon a CATL, amely debreceni üzemében is tervezi e típusok gyártását. A Shenxing Pro egyik változata a világ első olyan LFP akkumulátora, amely 758 kilométeres hatótávolságot és rekordnak számító 12 éves, illetve 1 millió kilométeres élettartamot biztosít. A másik változat pedig Európa vezető szupergyors töltésű LFP akkumulátorává válik azzal, hogy 478 kilométert tesz meg mindössze 10 perces töltéssel - írja a vállalat a portálunkhoz eljuttatott sajtóközleményében.

Kiemelik, A Shenxing Pro Super Long Life & Long Range akkumulátor a világ első olyan LFP akkumulátora, amely 758 kilométeres hatótávolságot produkál, így Debrecentől akár Prágáig is elvisz egyetlen töltéssel.

