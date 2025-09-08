szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

28°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
CATL

2 órája

Nincs több kérdés: ekkor indul be a termelés a debreceni akkumulátorgyárban

Címkék#akkumulátorgyár#catl#debrecen#termelés

Münchenben jelentette ki az európai vezérigazgató. A CATL debreceni akkumulátorgyára a vállalat második gyára Európában.

Haon.hu

A CATL 7,3 milliárd eurót fektetett be a debreceni üzembe azzal a céllal, hogy bővítse az akkumulátorgyártást Európában, például a BMW, a Stellantis vagy éppen a Volkswagen számára - írja a Világgazdaság. A vállalat európai vezérigazgatója, Matt Shen most kijelentette, mikor indulhat meg a gyártás a debreceni gyárban. 

Fontos bejelentés, ekkor indulhat meg a gyártás a CATL debreceni akkumulátorgyárában
Forrás: illusztráció/Napló-archív

A vezérigazgató azt mondta, a cél az, hogy 2025 év végén, vagy a következő év elején beinduljon a termelés. Eredetileg év végére tervezték a gyártás kezdetét. A cikk kiemeli, A CATL egyike azon kínai szereplőknek, akik részt vesznek az idei müncheni IAA Mobility autókiállításon.

Hogy mit gondol a vezérigazgató arról, hogy alacsony az érdeklődés az európai elektromos autókra, megtudhatjátok a Világgazdaság cikkéből.

Új bejelentést is tett a CATL a müncheni kiállításon

Két, kifejezetten Európára szabott lítium-vasfoszfát (LFP) akkumulátort mutatott be a Müncheni Autókiállításon a CATL, amely debreceni üzemében is tervezi e típusok gyártását. A Shenxing Pro egyik változata a világ első olyan LFP akkumulátora, amely 758 kilométeres hatótávolságot és rekordnak számító 12 éves, illetve 1 millió kilométeres élettartamot biztosít. A másik változat pedig Európa vezető szupergyors töltésű LFP akkumulátorává válik azzal, hogy 478 kilométert tesz meg mindössze 10 perces töltéssel - írja a vállalat a portálunkhoz eljuttatott sajtóközleményében.

Kiemelik, A Shenxing Pro Super Long Life & Long Range akkumulátor a világ első olyan LFP akkumulátora, amely 758 kilométeres hatótávolságot produkál, így Debrecentől akár Prágáig is elvisz egyetlen töltéssel.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu