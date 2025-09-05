szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

31°
+34
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi gazdaság

1 órája

Világpremier: bemutatkozott a BMW iX3 - fotókkal, videóval

Címkék#Papp László#debrecen#ix3#bemutató#BMW

Hamarosan elindulhat az autó sorozatgyártása is a cívisvárosban. A debreceni BMW-gyár első autója újradefiniálhatja az autóipart.

Haon.hu

Szeptember 5-én, pénteken bejelentették a BMW legújabb dobását, a Neue Klasse első modelljét, a BMW iX3-at, Münchenben. Az első autót, ami a debreceni BMW-gyárban készül, ünnepélyes bemutató keretein belül mutatták be a nagyközönségnek. 

Bemutatkozott a BMW iX3, az első autó, amit Debrecenben gyártanak
Bemutatkozott a BMW iX3, az első autó, amit Debrecenben gyártanak
Forrás: Facebook/Papp László 

Az eseményen részt vett Papp László, Debrecen polgármestere is, aki bámulatos fotókat is megosztott az új modellről. Bejegyzésében hangsúlyozza, az autógyártás új korszaka kezdődött el a Neue Klasse modellcsalád első tagjának, a BMW iX3-nak a bemutatásával. Kiemelte, a debreceni autóval hamarosan az utakon is találkozhatnak itthon és világszerte egyaránt.

Ez a nap számomra a hitről, kitartásról, debreceniségről szól! Büszke vagyok városunk közösségére. Sokan dolgoztak szívvel-lélekkel azért, hogy Debrecen a BMW-vel együttműködve részese legyen az európai autóipar megújulásának

- tette hozzá a polgármester. 

A képeket itt tudjátok megtekinteni:

Bemutatkozott a Debrecenben gyártott BMW iX3

Fotók: Facebook / Papp László

A bemutatót itt tudjátok visszanézni:

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az iX3 az európai tesztek során akár 805 kilométeres (500 mérföldes) hatótávolságot is képes volt elérni, a töltőrendszere pedig mindössze 10 perc után 372 kilométerrel növelheti a hatótávolságot. A Tesla legnagyobb hatótávolságú Model Y modellje akár 622 kilométert is megtehet egy teljesen feltöltött akkumulátorral – írja a Magyar Nemzet. 

Hogy mennyibe kerül majd az új modell, megtudhatjátok a Magyar Nemzet cikkéből.

Megmentheti a BMW-t a debreceni gyár

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a BMW vezérigazgatója szerint a BMW debreceni gyára újradefiniálhatja az autógyártást, ezáltal szinte az egész vállalat jövője is függ a cívisvárosi gyártástól. Bővebben itt írtunk erről:

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu