Világpremier: bemutatkozott a BMW iX3 - fotókkal, videóval
Hamarosan elindulhat az autó sorozatgyártása is a cívisvárosban. A debreceni BMW-gyár első autója újradefiniálhatja az autóipart.
Szeptember 5-én, pénteken bejelentették a BMW legújabb dobását, a Neue Klasse első modelljét, a BMW iX3-at, Münchenben. Az első autót, ami a debreceni BMW-gyárban készül, ünnepélyes bemutató keretein belül mutatták be a nagyközönségnek.
Az eseményen részt vett Papp László, Debrecen polgármestere is, aki bámulatos fotókat is megosztott az új modellről. Bejegyzésében hangsúlyozza, az autógyártás új korszaka kezdődött el a Neue Klasse modellcsalád első tagjának, a BMW iX3-nak a bemutatásával. Kiemelte, a debreceni autóval hamarosan az utakon is találkozhatnak itthon és világszerte egyaránt.
Ez a nap számomra a hitről, kitartásról, debreceniségről szól! Büszke vagyok városunk közösségére. Sokan dolgoztak szívvel-lélekkel azért, hogy Debrecen a BMW-vel együttműködve részese legyen az európai autóipar megújulásának
- tette hozzá a polgármester.
A képeket itt tudjátok megtekinteni:
Bemutatkozott a Debrecenben gyártott BMW iX3Fotók: Facebook / Papp László
A bemutatót itt tudjátok visszanézni:
Az iX3 az európai tesztek során akár 805 kilométeres (500 mérföldes) hatótávolságot is képes volt elérni, a töltőrendszere pedig mindössze 10 perc után 372 kilométerrel növelheti a hatótávolságot. A Tesla legnagyobb hatótávolságú Model Y modellje akár 622 kilométert is megtehet egy teljesen feltöltött akkumulátorral – írja a Magyar Nemzet.
Hogy mennyibe kerül majd az új modell, megtudhatjátok a Magyar Nemzet cikkéből.
Megmentheti a BMW-t a debreceni gyár
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a BMW vezérigazgatója szerint a BMW debreceni gyára újradefiniálhatja az autógyártást, ezáltal szinte az egész vállalat jövője is függ a cívisvárosi gyártástól. Bővebben itt írtunk erről:
Mindent a debreceni gyárra tett fel a BMW, a német autóipar sorsa a tét
