Világpremier: bemutatkozott a BMW iX3 - fotókkal, videóval

Szeptember 5-én, pénteken bejelentették a BMW legújabb dobását, a Neue Klasse első modelljét, a BMW iX3-at, Münchenben. Az első autót, ami a debreceni BMW-gyárban készül, ünnepélyes bemutató keretein belül mutatták be a nagyközönségnek.

Bemutatkozott a BMW iX3, az első autó, amit Debrecenben gyártanak

Forrás: Facebook/Papp László

Az eseményen részt vett Papp László, Debrecen polgármestere is, aki bámulatos fotókat is megosztott az új modellről. Bejegyzésében hangsúlyozza, az autógyártás új korszaka kezdődött el a Neue Klasse modellcsalád első tagjának, a BMW iX3-nak a bemutatásával. Kiemelte, a debreceni autóval hamarosan az utakon is találkozhatnak itthon és világszerte egyaránt.

Ez a nap számomra a hitről, kitartásról, debreceniségről szól! Büszke vagyok városunk közösségére. Sokan dolgoztak szívvel-lélekkel azért, hogy Debrecen a BMW-vel együttműködve részese legyen az európai autóipar megújulásának

- tette hozzá a polgármester.

A képeket itt tudjátok megtekinteni: