2 órája
Te mit tippelsz? Kiderült, mennyibe kerül az első Debrecenben gyártott BMW!
Szeptember elején jelentették be az új elektromos modellt. Már lehet rendelni a BMW iX3-as modelljét, mutatjuk, mennyibe kerül.
Szeptember 5-én tartotta meg a debreceni BMW-gyár első modelljének, az iX3-nak a bemutatóját a gyár Münchenben. A Világgazdaság a Vezessre hivatkozva csütörtökön megírta, hogy világszerte rendelhetővé vált az új modell, így Magyarországon is. A heteken belül gyártásba kerülő, tisztán elektromos szabadidőjármű vadonatúj architektúrára épül, és formanyelvét tekintve is friss irányt képvisel. Innovatív műszaki megoldásai a közeljövőben a gyár több tucat típusában köszönnek majd vissza. Az is kiderült, mennyibe kerül a BMW iX3.
A cikkben kiemelik,
az SUV első példányai 2026 tavaszán érkeznek meg Magyarországra, az importőr megkezdte a rendelések felvételét: a dupla villanymotoros, összkerékhajtású, 345 kilowattóra per 469 lóerő csúcsteljesítményű szabadidőjármű induló ára bruttó 27 millió 750 ezer forint.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Megvan a pontos dátum: ekkor indul a gyártás a debreceni BMW-gyárban!
Ahogy arról korábban portálunk is beszámolt, megvan a dátum, heteken belül megnyitja kapuit a debreceni BMW-gyár. A pontos dátumot megtaláljátok ebben a cikkben:
Heteken belül átadják a BMW gyárát Debrecenben, megvan a pontos dátum
Ez is érdekelhet:
A debreceni állatkert volt igazgatója miatt több állat is elpusztult, ráadásul a privát lakásfelújítása törmelékeit is a kultúrpark területén helyezte el - állítja az önkormányzat
Fontos változás lép életbe az ingatlant vásárlók és a tulajdonosok számára