Te mit tippelsz? Kiderült, mennyibe kerül az első Debrecenben gyártott BMW!

Kiderült, mennyibe kerül a BMW iX3, a debreceni gyár első modellje

az SUV első példányai 2026 tavaszán érkeznek meg Magyarországra, az importőr megkezdte a rendelések felvételét: a dupla villanymotoros, összkerékhajtású, 345 kilowattóra per 469 lóerő csúcsteljesítményű szabadidőjármű induló ára bruttó 27 millió 750 ezer forint.

