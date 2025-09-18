szeptember 18., csütörtök

BMW iX3

2 órája

Te mit tippelsz? Kiderült, mennyibe kerül az első Debrecenben gyártott BMW!

Szeptember elején jelentették be az új elektromos modellt. Már lehet rendelni a BMW iX3-as modelljét, mutatjuk, mennyibe kerül.

Haon.hu

Szeptember 5-én tartotta meg a debreceni BMW-gyár első modelljének, az iX3-nak a bemutatóját a gyár Münchenben. A Világgazdaság a Vezessre hivatkozva csütörtökön megírta, hogy világszerte rendelhetővé vált az új modell, így Magyarországon is. A heteken belül gyártásba kerülő, tisztán elektromos szabadidőjármű vadonatúj architektúrára épül, és formanyelvét tekintve is friss irányt képvisel. Innovatív műszaki megoldásai a közeljövőben a gyár több tucat típusában köszönnek majd vissza. Az is kiderült, mennyibe kerül a BMW iX3.

Kiderült, mennyibe kerül a BMW iX3, a debreceni gyár első modellje
Forrás: Facebook/Papp László 

A cikkben kiemelik, 

az SUV első példányai 2026 tavaszán érkeznek meg Magyarországra, az importőr megkezdte a rendelések felvételét: a dupla villanymotoros, összkerékhajtású, 345 kilowattóra per 469 lóerő csúcsteljesítményű szabadidőjármű induló ára bruttó 27 millió 750 ezer forint.

Megvan a pontos dátum: ekkor indul a gyártás a debreceni BMW-gyárban!

Ahogy arról korábban portálunk is beszámolt, megvan a dátum, heteken belül megnyitja kapuit a debreceni BMW-gyár. A pontos dátumot megtaláljátok ebben a cikkben: 

