Újabb mérföldkő Debrecenben: megvan ki nyerte a BMW-beszállító ingatlankezelését

Újabb rangos megbízással bővült az ICON Real Estate Management Kft. portfóliója: a cég nyerte el az OTP Ingatlanbefektetési Alap tulajdonában álló ZF Hungária debreceni, vadonatúj gyártócsarnokának ingatlankezelésére kiírt pályázatot. Az autóipari kiszolgáló ingatlan több mint 15 ezer négyzetméteres hasznos alapterületével fontos szerepet kap a BMW debreceni gyárát támogató beszállítói láncban – olvasható az erről szóló közleményben.

Az ICON Real Estate Management Kft. fontos szerepet kap a BMW debreceni gyárát támogató beszállítói láncban

Forrás: ICON Real Estate Management Kft.

A BMW sorozatgyártásához alkatrész-beszállítóra is szükség van

Javában zajlanak az előkészületek Debrecen mellett az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben, ahol hamarosan megkezdi működését a BMW új autógyára. A jelenlegi tervek szerint még idén elindul a sorozatgyártás a német autómárka új üzemében, amelyhez természetesen rengeteg alkatrész-beszállítóra is szükség van. A legfontosabbak a gyár közvetlen környezetében kapnak helyet. A ZF Chassis Modules Hungary Kft. hátsó tengelyeket, valamint lengéscsillapítókat fog gyártani a BMW debreceni üzemének, így az ICON Real Estate Management által kezelt új gyártócsarnok is az autógyár közvetlen közelében helyezkedik el.

A 44 ezer négyzetméteres ingatlanon majdnem 20 ezer négyzetméter zöldfelület mellett megvalósult üzemben közel 13 ezer négyzetméteren zajlik majd a gyártás, míg a kiszolgáló- és irodahelyiségek közel 3000 négyzetmétert tesznek ki.

Ehhez kapcsolódik még 102 parkoló és 22 kerékpártároló is. 2025 tavaszán a ZF beköltözött az új gyártócsarnokba, és a próbagyártás után hamarosan megkezdi az alkatrészek sorozatgyártását is a BMW részére.

A világszerte mintegy 165 ezer alkalmazottat foglalkoztató ZF 11 országban 18 gyártóüzemmel rendelkezik. Debrecenben közel 200 új munkahelyet teremtenek.

Büszkék vagyunk, hogy hazánk jelenleg egyik legjelentősebb beruházása, a BMW gyárat kiszolgáló beszállítói üzem működéséhez járulhatunk hozzá. Ezzel az ICON az ország egy újabb városában (többek közt Budapest, Győr és Szeged után) kap property management megbízást és ez jó visszajelzése szakértelmének, emberközpontú szolgáltatásának. Örömmel nézünk az új kihívás elé, ami tovább gyarapítja az eddig is jelentős számú ipari megbízásaink listáját

– mondta Kákosy Zsolt MBA MRICS, az ICON Property Management senior igazgatója.

