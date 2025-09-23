2 órája
Minden részlet egy helyen: napokon belül megnyitja kapuit a debreceni BMW-gyár!
Az iX3-as modell újradefiniálhatja az autóipart. Megindult a végső visszaszámlálás, már csak néhány nap és megnyílik a debreceni BMW-gyár.
Az autógyártás új korszaka kezdődött el a Neue Klasse modellcsalád első tagjának, a BMW iX3-nak a bemutatásával. A debreceni autóval hamarosan az utakon is találkozhatnak itthon és világszerte egyaránt – osztotta meg Facebook-bejegyzésében még szeptember 5-én Debrecen polgármestere, Papp László. Azóta rengeteg részlet kiderült a BMW-gyár cívisvárosi üzemről is, amely 2025. szeptember 26-án, pénteken nyitja meg a kapuit. Mint azt a Világgazdaság is megírta, a német autógyár közleménye szerint a város ezzel egy új korszak kezdetének a házigazdája is lesz, hiszen az említett elektromos csúcstechnológiás modellt az üzemükben fogják gyártani.
A debreceni BMW-gyárban gyártják az új csúcstechnológiás modellt
Épp csak megtartotta világpremierjét, a BMW iX3 máris rendelhetővé vált világszerte, így Magyarországon is – írja a Vezess.hu. A hamarosan gyártásba kerülő, tisztán elektromos szabadidőjármű vadonatúj architektúrára épül, és formanyelvét tekintve is friss irányt képvisel. Innovatív műszaki megoldásai a közeljövőben a gyár több tucat típusában köszönnek majd vissza.
Ahogy azt korábban már megírtuk, az SUV első példányai 2026 tavaszán érkeznek meg Magyarországra, az importőr megkezdte a rendelések felvételét:
a dupla villanymotoros, összkerékhajtású, 345 kilowatt/469 lóerő csúcsteljesítményű szabadidőjármű induló ára bruttó 27 millió 750 ezer forint.
Napokon belül elindul a gyártás a debreceni BMW-gyárban!
Megindult a végső visszaszámlálás, már csak néhány nap, megnyílik a debreceni BMW-gyár és elkezdődik a sorozatgyártás. Az iX3 a müncheni nemzetközi autókiállítás abszolút sztárja, már most óriási mennyiségű megrendelést adtak le az új autóra, úgyhogy Debrecenben az első perctől kezdve maximumon pörög majd a fordulatszám
– írta Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere szeptember 12-én. A tárcavezető később videójában úgy fogalmazott, hogy „a világgazdaság drámai átalakuláson megy keresztül, hiszen az autóipar átalakul, elektromos alapokra helyeződik”, ebben pedig kínai és a német vállalatok játsszák a vezető szerepet.
Bemutatkozott a Debrecenben gyártott BMW iX3Fotók: Facebook / Papp László
A BMW ezzel tehát új fejezetet nyit a globális autógyártásban – a csoport közlése szerint pedig az üzem indulásához minden készen áll, a hivatalos átadó 2025. szeptember 26-án, pénteken lesz.
A napokban, szeptember 22-én ráadásul már sikerült is lencsevégre kapni egy iX3-as modellt egy debreceni benzinkúton, erről itt számoltunk be:
Volt mit nézni a debreceni kúton! Olyan autó gurult be, amit nem vehetsz meg a szalonban – fotó!
