Minden részlet egy helyen: napokon belül megnyitja kapuit a debreceni BMW-gyár!

Az autógyártás új korszaka kezdődött el a Neue Klasse modellcsalád első tagjának, a BMW iX3-nak a bemutatásával. A debreceni autóval hamarosan az utakon is találkozhatnak itthon és világszerte egyaránt – osztotta meg Facebook-bejegyzésében még szeptember 5-én Debrecen polgármestere, Papp László. Azóta rengeteg részlet kiderült a BMW-gyár cívisvárosi üzemről is, amely 2025. szeptember 26-án, pénteken nyitja meg a kapuit. Mint azt a Világgazdaság is megírta, a német autógyár közleménye szerint a város ezzel egy új korszak kezdetének a házigazdája is lesz, hiszen az említett elektromos csúcstechnológiás modellt az üzemükben fogják gyártani.

Megkezdődött a visszaszámlálás, napokon belül megnyitják a debreceni BMW-gyárat

Forrás: Papp László / Facebook

A debreceni BMW-gyárban gyártják az új csúcstechnológiás modellt

Épp csak megtartotta világpremierjét, a BMW iX3 máris rendelhetővé vált világszerte, így Magyarországon is – írja a Vezess.hu. A hamarosan gyártásba kerülő, tisztán elektromos szabadidőjármű vadonatúj architektúrára épül, és formanyelvét tekintve is friss irányt képvisel. Innovatív műszaki megoldásai a közeljövőben a gyár több tucat típusában köszönnek majd vissza.

Ahogy azt korábban már megírtuk, az SUV első példányai 2026 tavaszán érkeznek meg Magyarországra, az importőr megkezdte a rendelések felvételét: