szeptember 23., kedd

Tekla névnap

21°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
BMW iX3

2 órája

Minden részlet egy helyen: napokon belül megnyitja kapuit a debreceni BMW-gyár!

Címkék#BMW-gyár#BMW iX3#Debrecen

Az iX3-as modell újradefiniálhatja az autóipart. Megindult a végső visszaszámlálás, már csak néhány nap és megnyílik a debreceni BMW-gyár.

Haon.hu

Az autógyártás új korszaka kezdődött el a Neue Klasse modellcsalád első tagjának, a BMW iX3-nak a bemutatásával. A debreceni autóval hamarosan az utakon is találkozhatnak itthon és világszerte egyaránt – osztotta meg Facebook-bejegyzésében még szeptember 5-én Debrecen polgármestere, Papp László. Azóta rengeteg részlet kiderült a BMW-gyár cívisvárosi üzemről is, amely 2025. szeptember 26-án, pénteken nyitja meg a kapuit. Mint azt a Világgazdaság is megírta, a német autógyár közleménye szerint a város ezzel egy új korszak kezdetének a házigazdája is lesz, hiszen az említett elektromos csúcstechnológiás modellt az üzemükben fogják gyártani.

Megkezdődött a visszaszámlálás, napokon belül megnyitják a debreceni BMW-gyárat
Megkezdődött a visszaszámlálás, napokon belül megnyitják a debreceni BMW-gyárat
Forrás: Papp László / Facebook

A debreceni BMW-gyárban gyártják az új csúcstechnológiás modellt

Épp csak megtartotta világpremierjét, a BMW iX3 máris rendelhetővé vált világszerte, így Magyarországon is – írja a Vezess.hu. A hamarosan gyártásba kerülő, tisztán elektromos szabadidőjármű vadonatúj architektúrára épül, és formanyelvét tekintve is friss irányt képvisel. Innovatív műszaki megoldásai a közeljövőben a gyár több tucat típusában köszönnek majd vissza.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ahogy azt korábban már megírtuk, az SUV első példányai 2026 tavaszán érkeznek meg Magyarországra, az importőr megkezdte a rendelések felvételét: 

a dupla villanymotoros, összkerékhajtású, 345 kilowatt/469 lóerő csúcsteljesítményű szabadidőjármű induló ára bruttó 27 millió 750 ezer forint.

Napokon belül elindul a gyártás a debreceni BMW-gyárban!

Megindult a végső visszaszámlálás, már csak néhány nap, megnyílik a debreceni BMW-gyár és elkezdődik a sorozatgyártás. Az iX3 a müncheni nemzetközi autókiállítás abszolút sztárja, már most óriási mennyiségű megrendelést adtak le az új autóra, úgyhogy Debrecenben az első perctől kezdve maximumon pörög majd a fordulatszám

 – írta Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere szeptember 12-én. A tárcavezető később videójában úgy fogalmazott, hogy „a világgazdaság drámai átalakuláson megy keresztül, hiszen az autóipar átalakul, elektromos alapokra helyeződik”, ebben pedig kínai és a német vállalatok játsszák a vezető szerepet.

Bemutatkozott a Debrecenben gyártott BMW iX3

Fotók: Facebook / Papp László

A BMW ezzel tehát új fejezetet nyit a globális autógyártásban – a csoport közlése szerint pedig az üzem indulásához minden készen áll, a hivatalos átadó 2025. szeptember 26-án, pénteken lesz.

A napokban, szeptember 22-én ráadásul már sikerült is lencsevégre kapni egy iX3-as modellt egy debreceni benzinkúton, erről itt számoltunk be:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu