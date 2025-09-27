szeptember 27., szombat

Hűha!

1 órája

Nemcsak az autók, az ebéd is prémium a BMW debreceni gyárában! Azt is mutatjuk, mennyi az annyi!

Címkék#menza#debrecen#BMW#gyár

Itt aztán tényleg mindenkire gondoltak, hatalmas a választék! A pénteki ünnepélyes megnyitón a BMW debreceni gyárának menzáját is szemügyre vették.

Haon.hu

Hivatalosan is átadták pénteken Debrecenben a BMW legújabb és legmodernebb gyártókomplexumát, az ünnepélyes megnyitót hatalmas médiafigyelem övezte. A gazdaságfejlesztésben elért eredményeken túl azonban olyan érdekességek is reflektorfénybe kerültek már, mint például a gyár területén működő étterem, ez utóbbira, illetve annak áraira a vezess.hu csapata hívta fel nemrégiben a figyelmet. Mint kiderült, Európa legújabb és legmodernebb BMW gyárkomplexuma itt is tartogat meglepetéseket.

Egészen komoly felhozatal közül választhatnak a BMW debreceni gyárának dolgozói és vendégei
Forrás: vezess.hu

A fenti étlapot látva egyből szembetűnő, hogy az ételek mellett két árat is feltüntettek. Ez azért van, mert a normál ár a látogatóknak és vendégeknek szól, ugyanis a dolgozók azok kedvezményes áron fogyaszthatnak.

A választékot elnézve pedig itt aztán tényleg mindenki találhat magának valami fogára valót:

  • nemzetek ételei
  • ínyenc sültek
  • vegetáriánus fogások
  • és desszertek

is helyet kaptak a terjedelmes étlapon.

Az elsőre indusztriális, de minimalista megjelenésű étkezőben egyébként növények is helyet kaptak, igazán hangulatos környezetet sikerült a tervezőknek kialakítani.

A pénteken átadott debreceni BMW-gyár étkező részlege
Forrás: vezess.hu

A gyártókomplexum megnyitásáról részletesen ebben a cikkünkben írtunk:

Ajánljuk még:

 

