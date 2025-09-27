1 órája
Nemcsak az autók, az ebéd is prémium a BMW debreceni gyárában! Azt is mutatjuk, mennyi az annyi!
Itt aztán tényleg mindenkire gondoltak, hatalmas a választék! A pénteki ünnepélyes megnyitón a BMW debreceni gyárának menzáját is szemügyre vették.
Hivatalosan is átadták pénteken Debrecenben a BMW legújabb és legmodernebb gyártókomplexumát, az ünnepélyes megnyitót hatalmas médiafigyelem övezte. A gazdaságfejlesztésben elért eredményeken túl azonban olyan érdekességek is reflektorfénybe kerültek már, mint például a gyár területén működő étterem, ez utóbbira, illetve annak áraira a vezess.hu csapata hívta fel nemrégiben a figyelmet. Mint kiderült, Európa legújabb és legmodernebb BMW gyárkomplexuma itt is tartogat meglepetéseket.
A fenti étlapot látva egyből szembetűnő, hogy az ételek mellett két árat is feltüntettek. Ez azért van, mert a normál ár a látogatóknak és vendégeknek szól, ugyanis a dolgozók azok kedvezményes áron fogyaszthatnak.
A választékot elnézve pedig itt aztán tényleg mindenki találhat magának valami fogára valót:
- nemzetek ételei
- ínyenc sültek
- vegetáriánus fogások
- és desszertek
is helyet kaptak a terjedelmes étlapon.
Az elsőre indusztriális, de minimalista megjelenésű étkezőben egyébként növények is helyet kaptak, igazán hangulatos környezetet sikerült a tervezőknek kialakítani.
