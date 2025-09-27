Nemcsak az autók, az ebéd is prémium a BMW debreceni gyárában! Azt is mutatjuk, mennyi az annyi!

Hivatalosan is átadták pénteken Debrecenben a BMW legújabb és legmodernebb gyártókomplexumát, az ünnepélyes megnyitót hatalmas médiafigyelem övezte. A gazdaságfejlesztésben elért eredményeken túl azonban olyan érdekességek is reflektorfénybe kerültek már, mint például a gyár területén működő étterem, ez utóbbira, illetve annak áraira a vezess.hu csapata hívta fel nemrégiben a figyelmet. Mint kiderült, Európa legújabb és legmodernebb BMW gyárkomplexuma itt is tartogat meglepetéseket.

Egészen komoly felhozatal közül választhatnak a BMW debreceni gyárának dolgozói és vendégei

A fenti étlapot látva egyből szembetűnő, hogy az ételek mellett két árat is feltüntettek. Ez azért van, mert a normál ár a látogatóknak és vendégeknek szól, ugyanis a dolgozók azok kedvezményes áron fogyaszthatnak.

A választékot elnézve pedig itt aztán tényleg mindenki találhat magának valami fogára valót:

nemzetek ételei

ínyenc sültek

vegetáriánus fogások

és desszertek

is helyet kaptak a terjedelmes étlapon.

Az elsőre indusztriális, de minimalista megjelenésű étkezőben egyébként növények is helyet kaptak, igazán hangulatos környezetet sikerült a tervezőknek kialakítani.

A pénteken átadott debreceni BMW-gyár étkező részlege

