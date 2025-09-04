Óriási meglepetés: így nézhet ki az első Debrecenben gyártott BMW - videóval

A BMW tavaly mutatta be a nagyközönségnek az X3-as modelljét, azonban az új X3 tisztán elektromos változatáról egyelőre gyanúsan hallgatott a német autógyár. A Totalcar szerint beigazolódni látszik az, amit eddig csak sejteni lehetett, vagyis hogy az új BMW iX3 nem a belső égésű motorokat hordó változatra hasonlít majd - írja a Világgazdaság.

Lehullt a lepel: így nézhet ki az új BMW iX3

A BMW a hivatalos Instagram-oldalán osztott meg egy kedvcsináló videót az új autóról, ami alapján úgy tűnik, hogy az iX3 a korábban bemutatott Neue Klasse X koncepció szériaérett változata lehet.

A debreceni gyár mentheti meg a BMW-t

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a BMW vezérigazgatója szerint a BMW debreceni gyára újradefiniálhatja az autógyártást, ezáltal szinte az egész vállalat jövője is függ a cívisvárosi gyártástól. Bővebben itt írtunk erről: