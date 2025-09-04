51 perce
Óriási meglepetés: így nézhet ki az első Debrecenben gyártott BMW - videóval
A debreceni gyár első autója lehet a BMW nagy dobása. Hamarosan bemutatkozik a nagyközönségnek a BMW iX3.
A BMW tavaly mutatta be a nagyközönségnek az X3-as modelljét, azonban az új X3 tisztán elektromos változatáról egyelőre gyanúsan hallgatott a német autógyár. A Totalcar szerint beigazolódni látszik az, amit eddig csak sejteni lehetett, vagyis hogy az új BMW iX3 nem a belső égésű motorokat hordó változatra hasonlít majd - írja a Világgazdaság.
A BMW a hivatalos Instagram-oldalán osztott meg egy kedvcsináló videót az új autóról, ami alapján úgy tűnik, hogy az iX3 a korábban bemutatott Neue Klasse X koncepció szériaérett változata lehet.
A kedvcsináló videót megnézhetitek itt:
Hogy mikor mutatják be az első Debrecenben készülő modellt a nyílvánosságnak, megtudhatjátok a Világgazdaság cikkéből.
A debreceni gyár mentheti meg a BMW-t
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a BMW vezérigazgatója szerint a BMW debreceni gyára újradefiniálhatja az autógyártást, ezáltal szinte az egész vállalat jövője is függ a cívisvárosi gyártástól. Bővebben itt írtunk erről:
Mindent a debreceni gyárra tett fel a BMW, a német autóipar sorsa a tét
