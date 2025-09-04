szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

29°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
BMW

51 perce

Óriási meglepetés: így nézhet ki az első Debrecenben gyártott BMW - videóval

Címkék#debrecen#BMW iX3#BMW

A debreceni gyár első autója lehet a BMW nagy dobása. Hamarosan bemutatkozik a nagyközönségnek a BMW iX3.

Haon.hu

A BMW tavaly mutatta be a nagyközönségnek az X3-as modelljét, azonban az új X3 tisztán elektromos változatáról egyelőre gyanúsan hallgatott a német autógyár. A Totalcar szerint beigazolódni látszik az, amit eddig csak sejteni lehetett, vagyis hogy az új BMW iX3 nem a belső égésű motorokat hordó változatra hasonlít majd - írja a Világgazdaság.

Lehullt a lepel: így nézhet ki az új BMW iX3
Lehullt a lepel: így nézhet ki az új BMW iX3 
Forrás: Napló-archív

A BMW a hivatalos Instagram-oldalán osztott meg egy kedvcsináló videót az új autóról, ami alapján úgy tűnik, hogy az iX3 a korábban bemutatott Neue Klasse X koncepció szériaérett változata lehet. 

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A kedvcsináló videót megnézhetitek itt:

Hogy mikor mutatják be az első Debrecenben készülő modellt a nyílvánosságnak, megtudhatjátok a Világgazdaság cikkéből.

A debreceni gyár mentheti meg a BMW-t

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a BMW vezérigazgatója szerint a BMW debreceni gyára újradefiniálhatja az autógyártást, ezáltal szinte az egész vállalat jövője is függ a cívisvárosi gyártástól. Bővebben itt írtunk erről:

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu