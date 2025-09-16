A magyar állam megtiltotta a debreceni cég külföldi felvásárlását

A nemzetgazdasági miniszter megtiltotta a magyar tulajdonú tejipari vállalat külföldi befektető által történő felvásárlását. Ennek oka, hogy a magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonsága elsődleges, amelyre az ügylet jelentős kockázatot jelentett volna – tudatta a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében.

Az Alföldi Tej Kft-t szerették volna felvásárolni (a kép illusztráció!)

Fotó: Illusztráció: MW-archív

Mint írják, 2025. június 5-én érkezett hivatalos bejelentés a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, amely szerint egy külföldi tulajdonú vállalatcsoport meg kívánja vásárolni a magyar tulajdonban lévő Alföldi Tej Kft. 100 százalékos üzletrészét.

A Nemzetgazdasági Minisztérium az Agrárminisztérium bevonásával megvizsgálta az adásvételi szerződés tartalmát, és a tranzakció megtiltása mellett döntött annak alapján, hogy az ügylethez kapcsolódó tulajdonszerzés esetében fennáll Magyarország államérdeke veszélyeztetésének a lehetősége. A kockázat felmerülésével az Agrárminisztérium és a Tej Terméktanács tagjai is egyetértenek.

Az Alföldi Tej Kft. igen jelentős a hazai piacon

A minisztérium közlése szerint az Alföldi Tej Kft. jelenleg a hazai nyerstej felvásárlás közel 20 százalékát adja. A jelentős piaci részarány okán a külföldi tulajdonszerzés a hazai tejtermelésben és felvásárlásban érdemi piaci zavart, valamint magas ellátásbiztonsági kockázatot okozhat. A magyar tulajdonban lévő Alföldi Tej Kft. külföldi kézbe kerülése esetén csökken a hazai feldolgozóipar teljesítménye: a nyerstejet exportálnánk és a külföldön előállított tejtermékeket az eddiginél magasabb áron vásárolhatnánk meg, emellett jól ismert és népszerű termékek tűnnének el a hazai boltok polcairól.

A jogügylet megvalósításának megtiltása a lakosság ellátásbiztonsága érdekében történik. A tejipari cég a tiltó döntést követően felajánlotta a tulajdonjog átruházásának lehetőségét a Magyar Állam részére ugyanazon feltételekkel, amelyekkel a külföldi vállalat részére tervezte értékesíteni.

A felvásárlást a Magyar Állam jelenleg vizsgálja – áll a közleményben.

Ajánljuk még: