3 órája
Az új létesítmény komoly hatással lesz a debreceni közlekedésre – fotókkal
A logisztikai csarnok az épülő vámudvarral és a kamionterminállal tehermentesíti a városi forgalmat. A Waberer’s bokrétaavatóján együtt ünnepeltek a csarnokon dolgozó munkások és a cég képviselői.
Immár 178 pillérrel, megannyi vasbeton elemmel a Waberer’s debreceni beruházása szerkezetkész: ezt bokrétaavatóval ünnepelték meg augusztus 13-án a Waberer’s Debrecenben, a BMW-gyár közelében épülő multifunkciós raktárcsarnokánál. Mint a helyszínen elhangzott, az esemény azt jelképezi, hogy az építőipar nemcsak betonról, acélról és tégláról, hanem emberekről és csapatmunkáról is szól. Szucsány György, a Waberer’s ingatlanfejlesztési igazgatója felvázolta, a bokrétaünnep az építőiparban az egyik legrégebbi, napjainkig fennmaradt hagyomány, melyben építő és megrendelő közösen ünneplik azt a fajta műszaki készültségi állapotot, amikor a tartószerkezet elérte annak 100 százalékos készültségét, és elhelyezték az utolsó elemet is.
Barna Zsolt, a Waberer’s elnök-vezérigazgatója elmondta, 2023-ban adták át az első budapesti raktárat azon elgondolás mentén, hogy az országban egy korszerű logisztikai hálózatot építsenek fel. Mint kifejtette, Magyarországon a logisztika stratégiai ágazat, amely mintegy 6 százalékkal járul hozzá a haza GDP-termeléshez.
Beszélt arról is, azért Debrecenben építették az első vidéki központot, mert a városban az elmúlt években egy hatalmas gazdasági csoda történt, ami nemcsak a beruházások mértékében és a munkahelyteremtésben nyilvánul meg, hanem a városvezetés azon hozzáállását is tükrözi, ahogy a betelepülő vállalkozásokat és az infrastrukturális fejlesztések megvalósulását segíti.
Barna Zsolt szerint látható, hogy Debrecen a következő években Magyarország gazdasági fejlődésének kiindulópontja lesz, és ebben az ökoszisztémában egy komoly logisztikai vállalatnak ott a helye. Úgy véli, a Waberer’s-csoport az intermodális fejlesztései révén kiemelkedő szereplő lehet a városban. Megemlítette, remélhetőleg a Debreceni Logisztikai és Kamionterminál megvalósításában is komoly szerephez jut a vállalat, ahol bakdaru-fejlesztésekkel szeretnék a GySEV hatékonyságát javítani. Kiemelte, a debreceni csarnok BREEAM Gold minősítéssel készült, tehát az építkezés és a későbbi üzemeltetés is megfelel a legmagasabb környezetvédelmi előírásoknak.
A Waberer's bokrétaavató ünnepsége DebrecenbenFotók: Vida Márton Péter
A Waberer's hozzájárul Debrecen fejlődéséhez
Egy logisztikai csarnok nem csupán épület, hanem kulcsfontosságú háttér infrastruktúra, ami nélkül aligha működhetne a modern gazdaság. Az ellátási lánc, a raktározás és a szállítás mind itt öltenek testet
– jelentette ki Geszler Norbert. A WHB Group területi igazgatója rámutatott, a bokrétaavatóval a multifunkciós raktárlogisztikai központ egy hosszú, összetett folyamat legmeghatározóbb szakaszához ért. Mint fogalmazott, megtervezni és megvalósítani egy olyan komplexumot, amely nap mint nap nagy terhelést, precíz működést, és hosszú távú megbízhatóságot kíván, valódi csapatmunka.
Az igazgatótól megtudtuk, a 22 ezer négyzetméteres, 11 méteres szabad belmagasságú csarnok 80 ezer köbméter földtömeg megmozgatását, 170 tonna betonacél szerelését, 6100 méter lefúrt cölöp, 2900 köbméter előregyártott vasbeton szerkezet szerelését és 125 tonna szerkezeti acél beszerelését igényelte. Emellett 21 ezer négyzetméternyi tetőfelület készült el, amelyből 2900 köbméter csak a szigetelés, 8700 négyzetméternyi oldalfalpanelt építettek meg, valamint 4,6 kilométernyi közművet fektettek le.
Komoly terhet vesznek le a környékbeli beruházások a város közlekedéséről
Barcsa Lajos szerint a Waberer’s logisztikai csarnokának bokrétaavatójával Debrecen jövőjének egy újabb alapkövét helyezték el. Mint az alpolgármester mondta, a beruházás nemcsak egy korszerű raktár felépítését jelenti, hanem egy olyan fejlesztési hullám része, amely a környékbeli telkeken megvalósul. Emlékeztetett rá, a csarnok mellett kap helyet egy vámudvar és egy modern kamionparkoló is, melyek együttesen komoly hatást gyakorolnak majd a debreceni és a régiós közlekedésre.
A vámudvar lehetővé teszi majd, hogy a nemzetközi áruforgalom vámkezelése már az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben megtörténjen, így a kamionoknak nem kell a városba behajtaniuk, csökkentve a belvárosi forgalmat, a zajt és a légszennyezést is. A kamionparkoló pedig rendezett, biztonságos várakozási lehetőséget nyújt a sofőröknek, ahelyett, hogy a járművek a város különböző pontjain állnának meg. Ez mind hozzájárul ahhoz, hogy Debrecen közlekedése kiszámíthatóbb és élhetőbb legyen
– világított rá az alpolgármester. Barcsa Lajos arra is kitért, hogy a Waberer’s csarnoka több száz család számára jelent majd biztos megélhetést. Hozzátette, mindez erősíti a helyi gazdaságot, növeli a város adóbevételeit, és javítja a debreceniek életminőségét. A logisztikai csarnok a közelében épülő vámudvarral és a kamionparkolóval együtt a hatékonyság és a jövőbe vetett hit jelképe.
Az ünnepi beszédeket követően szalagokat tűztek a bokrétafára, melyet daruval emeltek az épület tetejére. Mint megtudtuk, a fát a napokban több mint hétezer másik csemetével együtt elültetik, hozzájárulva ezzel a környezet védelméhez.
