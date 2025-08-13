Az új létesítmény komoly hatással lesz a debreceni közlekedésre – fotókkal

Immár 178 pillérrel, megannyi vasbeton elemmel a Waberer’s debreceni beruházása szerkezetkész: ezt bokrétaavatóval ünnepelték meg augusztus 13-án a Waberer’s Debrecenben, a BMW-gyár közelében épülő multifunkciós raktárcsarnokánál. Mint a helyszínen elhangzott, az esemény azt jelképezi, hogy az építőipar nemcsak betonról, acélról és tégláról, hanem emberekről és csapatmunkáról is szól. Szucsány György, a Waberer’s ingatlanfejlesztési igazgatója felvázolta, a bokrétaünnep az építőiparban az egyik legrégebbi, napjainkig fennmaradt hagyomány, melyben építő és megrendelő közösen ünneplik azt a fajta műszaki készültségi állapotot, amikor a tartószerkezet elérte annak 100 százalékos készültségét, és elhelyezték az utolsó elemet is.

Immár szerkezetkész a Waberer's debreceni csarnoka

Fotó: Vida Marton Peter

Barna Zsolt, a Waberer’s elnök-vezérigazgatója elmondta, 2023-ban adták át az első budapesti raktárat azon elgondolás mentén, hogy az országban egy korszerű logisztikai hálózatot építsenek fel. Mint kifejtette, Magyarországon a logisztika stratégiai ágazat, amely mintegy 6 százalékkal járul hozzá a haza GDP-termeléshez.

Beszélt arról is, azért Debrecenben építették az első vidéki központot, mert a városban az elmúlt években egy hatalmas gazdasági csoda történt, ami nemcsak a beruházások mértékében és a munkahelyteremtésben nyilvánul meg, hanem a városvezetés azon hozzáállását is tükrözi, ahogy a betelepülő vállalkozásokat és az infrastrukturális fejlesztések megvalósulását segíti.

Barna Zsolt szerint látható, hogy Debrecen a következő években Magyarország gazdasági fejlődésének kiindulópontja lesz, és ebben az ökoszisztémában egy komoly logisztikai vállalatnak ott a helye. Úgy véli, a Waberer’s-csoport az intermodális fejlesztései révén kiemelkedő szereplő lehet a városban. Megemlítette, remélhetőleg a Debreceni Logisztikai és Kamionterminál megvalósításában is komoly szerephez jut a vállalat, ahol bakdaru-fejlesztésekkel szeretnék a GySEV hatékonyságát javítani. Kiemelte, a debreceni csarnok BREEAM Gold minősítéssel készült, tehát az építkezés és a későbbi üzemeltetés is megfelel a legmagasabb környezetvédelmi előírásoknak.