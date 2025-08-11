43 perce
Nemrég jelentették be, már látványos szakaszban van a debreceni gigaberuházás
Év végére el is készülhet a csarnok. A Szinpark egy 24 ezer négyzetméteres multifunkciós raktárcsarnok lesz a BMW-gyár mellett.
Tavasszal jelentették be a Szinpark megépülését, már elkészült a logisztikai csarnok vasbeton szerkezete. Erről tett közzé bejegyzést az épületegyüttes építését és kivitelezését végző vállalat, a Szinorg-csoport égisze alá tartozó Hunép Zrt. a Facebook-oldalán.
A 24 ezer négyzetméteres multifunkciós raktárcsarnok alapkövének jelképes elhelyezésén 2025. március 7-én a Haon is jelen volt. Akkor megírtuk, hogy az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben, a BMW Group Gyár szomszédságában megvalósuló beruházás célja egy korszerű ipari és logisztikai infrastruktúra létrehozása.
Év végére elkészülhet a Szinpark csarnoka
Mint a bejegyzésben olvasható, a következő kivitelezési szakaszban megkezdik a homlokzati panelek, az acél szélrácsok és a tetőszerkezet elhelyezését. Az építkezés az ütemterv szerint halad, így a csarnok várhatóan 2025 végére elkészül. Hozzáteszik, a belső, befejező munkákat rugalmasan, bérlőik egyedi igényeihez alakítva tervezik elvégezni, legyen szó irodai, gépészeti vagy elektromos rendszerekről.
