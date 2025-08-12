Az aszályos idő kihívásaira adtak választ a debreceni szántóföldi bemutatón

Crop-EX néven napraforgó- és kukoricabemutatót tartott Debrecenben augusztus 12-én a Syngenta. A növényvédő szerek, szántóföldi vetőmagok nemesítésével és forgalmazásával foglalkozó cég az Ász Rendezvényházban fogadta az érdeklődőket és az üzleti partnereket, majd ezt követően egy közeli mezőgazdasági területen tartották meg a szakmai bemutatót.

Működés közben is láttunk egy mezőgazdasági drónt a Syngenta szakmai bemutatóján

Fotó: Vida Márton Péter

Schipp Márton, a Syngenta szántóföldi vetőmag értékesítési vezetője köszöntőjében elmondta, a crop-EX egy olyan kiemelt rendezvénye a cégnek, ahol számos hasznos tapasztalat cserél gazdát.

A mezőgazdaság átalakulóban van, teljesen más kihívásokkal találkozunk, mint a korábbi években. Gyakorlatilag 2022 óta évről évre szembe kell nézni az aszály okozta problémákkal, amely sújtja a jövedelmezőséget, és sajnos, a hőstressz és a szárazság idén is rontja a termelői kilátásokat

– vázolta fel. Hozzáfűzte, a világban az időjárás mellett rendkívül gyorsan változik a gazdasági és a politika környezet, így ezektől a Syngenta sem működik függetlenül.

Schipp Márton szerint az éghajlatváltozásra megfelelően kell reálgni

Fotó: Vida Márton Péter

A szakember megjegyezte, bár a történésekre közvetlen hatni ugyan nem tudnak, azonban igyekeznek olyan technológiákat és megoldásokat ajánlani, amik mérsékelhetik a kockázatot. Kiemelte, ezek legfontosabb pillére maga a vetőmag, amely jobban megfelel a kihívásoknak.

Rámutatott azonban, önmagában egy hibrid genetika nem képes választ adni a problémákra, további elemekre van szükség, legyen szó akár a növényvédelemről, vagy a digitalizációról. Példaként említette a Cropwise Seed Selectort, amely hosszú távú előzményi adatokra építkezve táblaszinten tud ajánlatot tenni a legmegfelelőbb hibridre. A rendszer képes arra is, hogy jelezze, melyik hibrid, milyen vetési időben képes elkerülni a virágzást a legnagyobb hőségben. Beszélt ezenkívül a tápanyag-utánpótlásról és a stresszfaktorokat csökkentő biológiai készítményekről. Hangsúlyozta, a technológiai ajánlás nem fix recept, hanem egy közös összefogás része, ahol a visszajelzések és a tapasztalatok alapján finomhangolják a rendszert.