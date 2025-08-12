augusztus 12., kedd

Mezőgazdaság

2 órája

Az aszályos idő kihívásaira adtak választ a debreceni szántóföldi bemutatón

Címkék#drón#debrecen#mezőgazdaság

Mezőgazdasági drónbemutatót is tartottak a rendezvényen. A Syngenta hibrid vetőmagokkal száll szembe a növényeket érintő hőstresszel.

Hajnal László

Crop-EX néven napraforgó- és kukoricabemutatót tartott Debrecenben augusztus 12-én a Syngenta. A növényvédő szerek, szántóföldi vetőmagok nemesítésével és forgalmazásával foglalkozó cég az Ász Rendezvényházban fogadta az érdeklődőket és az üzleti partnereket, majd ezt követően egy közeli mezőgazdasági területen tartották meg a szakmai bemutatót.

Syngenta, szakmai_bemutató_HAON_003
Működés közben is láttunk egy mezőgazdasági drónt a Syngenta szakmai bemutatóján
Fotó: Vida Márton Péter

Schipp Márton, a Syngenta szántóföldi vetőmag értékesítési vezetője köszöntőjében elmondta, a crop-EX egy olyan kiemelt rendezvénye a cégnek, ahol számos hasznos tapasztalat cserél gazdát.

A mezőgazdaság átalakulóban van, teljesen más kihívásokkal találkozunk, mint a korábbi években. Gyakorlatilag 2022 óta évről évre szembe kell nézni az aszály okozta problémákkal, amely sújtja a jövedelmezőséget, és sajnos, a hőstressz és a szárazság idén is rontja a termelői kilátásokat

 – vázolta fel. Hozzáfűzte, a világban az időjárás mellett rendkívül gyorsan változik a gazdasági és a politika környezet, így ezektől a Syngenta sem működik függetlenül.

VMP20250812_Syngenta_szakmai_bemutató_HAON_009
Schipp Márton szerint az éghajlatváltozásra megfelelően kell reálgni
Fotó: Vida Márton Péter

A szakember megjegyezte, bár a történésekre közvetlen hatni ugyan nem tudnak, azonban igyekeznek olyan technológiákat és megoldásokat ajánlani, amik mérsékelhetik a kockázatot. Kiemelte, ezek legfontosabb pillére maga a vetőmag, amely jobban megfelel a kihívásoknak.

Rámutatott azonban, önmagában egy hibrid genetika nem képes választ adni a problémákra, további elemekre van szükség, legyen szó akár a növényvédelemről, vagy a digitalizációról. Példaként említette a Cropwise Seed Selectort, amely hosszú távú előzményi adatokra építkezve táblaszinten tud ajánlatot tenni a legmegfelelőbb hibridre. A rendszer képes arra is, hogy jelezze, melyik hibrid, milyen vetési időben képes elkerülni a virágzást a legnagyobb hőségben. Beszélt ezenkívül a tápanyag-utánpótlásról és a stresszfaktorokat csökkentő biológiai készítményekről. Hangsúlyozta, a technológiai ajánlás nem fix recept, hanem egy közös összefogás része, ahol a visszajelzések és a tapasztalatok alapján finomhangolják a rendszert.

Napraforgó- és kukoricabemutató Debrecenben

Fotók: Vida Márton Péter

Drónbemutatót is tartottak a Syngenta rendezvényén

A helyszínen a debreceni Drone Agro Kft. drónbemutatóján is részt vehettek az érdeklődők, ahol egy DJI Agras T50-es működését és paramétereit ismertették a cég munkatársai. Mint megtudtuk, az új modellen az elődeihez képest számos módosítást végeztek, fejlesztették a radarrendszerét, illetve a szórófejeket is finomhangolták. A permetezésre és granulátomszórásra is alkalmas eszköz üzemi súlya a 100 kilogrammot is meghaladhatja, beleértve az 50 literes tartályt, amelyből percenként akár 24 liter folyadékot is képes szórni, óránként pedig 21 hektáros terület is permetezhető vele. A drón le tudja követni a domborzati változásokat, legyen szó gyümölcsösről vagy akár szőlőültetvényről.
Az aszályos időjárás Alföldet érintő változásairól legutóbb a vízgazdálkodásról szóló cikkünkben írtunk, de a búzatermésről szóló írásunkban kitértünk arra is, hogy a kukoricatermés harmada veszélybe kerülhet.

Ajánljuk még:

 

