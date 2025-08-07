augusztus 7., csütörtök

Lakásvásárlás

Kiszámolták, ennyit takaríthat meg egy család, ha az Otthon Start Program segítségével saját lakásba költözik!

Albérletből saját lakásba költözne családjával? – ebben is segít a fix 3%-os lakáshitel!

Haon.hu

Akár házaspárok számára is jó lehetőség lehet az Otthon Start Program fix 3%-os lakáshitele – hívta fel rá a figyelmet csütörtökön a kormányzat közösségi oldalán Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Az általa ismertetett példa szerint egy feltételeknek eleget tevő középkorú házaspár, aki jogosult lehet az 50 millió forint fix kamatozású hitel felvételére, könnyen új otthonhoz juthat a kedvező konstrukció segítségével. 

Albérletből saját lakásba költözne családjával? Ebben is segít a fix 3%-os kamatozású Otthon Start Program hitele
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Ha a házaspár az 50 millió forintos kedvező kamatozású hitel segítségével szeretne közös otthont vásárolni magának, akkor ahhoz 5 és fél millió forintos önrészre lesz szükségük, ami jóval kedvezőbb, mint a piaci alapon elvárt 12 millió forintos önrész

– részletezte.

Az Otthon Start Program hivatalos oldala szerint a piacon jelenleg 7-9 %-os lakáshitelekhez juthatunk hozzá, amelyekhez képest a fix 3 %-os hitel kedvezőbbnek tűnik. Az albérlet vs törlesztő kérdését egyébként egy korábbi cikkünkben már kibontottuk: a vizsgált példánkban az ingatlan.com kimutatását alapul véve megállapítást nyert, hogy a cikkben részletezett feltételek megléte mellett 10 ezer forinttal kerülne többe a saját lakás után fizetendő havi törlesztőrészlet, mint az albérleti díj Debrecenben.

Az Otthon Start hitel szeptembertől igényelhető lakásvásárláshoz. Lenti cikkünkben össze is szedtük a legfontosabb tudnivalókat az államilag támogatott hitelről. 

Otthon Start Program feltételek és tudnivalók, hogy felkészülten kezdhesd meg az ügyintézést:

További részletekről az alábbi cikkünkben olvashat:

Ajánljuk még:

 

