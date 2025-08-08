augusztus 8., péntek

Gazdaság

1 órája

Otthon Start Program: a rendszerváltás óta nem volt ilyen könnyű lakáshoz jutni!

A Világgazdaság ismertette, miért különleges az Otthon Start Program azokhoz a konstrukciókhoz képest, amelyekkel a magyarok találkozhattak az elmúlt évtizedekben.

Haon.hu

Hiába volt sikeres az első Orbán-kormány otthonteremtési programja, a 2002-ben hatalomra kerülő MSZP-SZDSZ- kabinet az első pillanattól kezdve támadta, majd idővel meg is szüntette, belehajszolva az embereket a devizahitelekbe – hívta fel rá a figyelmet a vg.hu. Mint írják, az ismert eredmények szerint elszabaduló törlesztőrészletek, több százezer földönfutóvá váló család és reménytelenség voltak, de rámutattak, ezúttal más út kínálkozik.

Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

A rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési programját indítja el a kormány – ígérte Panyi Miklós, a Miniszterelnökség politikai államtitkára a szerdán tartott kormányinfón. Mint ismert, július 2-án jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a kormány döntését, miszerint szeptembertől a első lakásvásárlóknak járó hitelprogramban maximum 50 millió forint hitelt lehet fölvenni 25 éves futamidőre. 

A 10 százalékos önrésszel felvehető hitel után a futamidő alatt végi fix 3 százalékos kamatot kell fizetni. Mivel igyekeztek a lehető legszélesebbre nyitni a résztvevők körét, így maximum 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezők is felvehetik életkori megkötés nélkül. 

Egyben arra sem árt emlékezni, hogy Fidesz-kormánynak volt már olyan otthonteremtési programja, amelyet agyontámadtak, akik maguk is felvették, majd helyette végül keserűséget hozó, de kezdetben rendkívül csábító devizahiteleket tálaltak fel a magyaroknak

– idézte fel.

– Ennek az árát ma is fizeti az ország: a magyarok máig emlékeznek a megdrágult és bebukott devizahitelek égető fájdalmára, és kevesebb hitelt mernek felvenni, mint mások Európában. Ezzel a Medgyessy, Gyurcsány és Bajnai nevekkel fémjelzett politikai elit még évtizedekkel regnálása után is csökkenti a magyar GDP-t és visszafogja a magyarok jólétét. Amikor pedig már biztonságosan lehet nagy előrehaladást jelentő támogatott hitelt felvenni – amelyet megint bírálnak, és megint fel fognak venni – részletezte.

Nem az első alkalom, hogy nagyszabású otthonteremtési programot dolgoz ki az Orbán-kormány

A legelső 1998–2002 közötti kormányzati ciklus mai napig sokat emlegetett programja 2000 februárjában indult el. A program a jelzáloghitelek kamattámogatására irányult a fiataloknak új és használt lakások vásárlására, ami állami garanciavállalással párosult. Az akkori lakásárakra jellemző módon, 10 millió forintig volt igényelhető, 10 százalékos kamattámogatás mellett. A kormány vállalta, hogy 20 évig a kamat és a kezelési költség együttes értéke nem haladhatja meg a 6 százalékot.

A program megtette a hatását: rögtön már 2001-ben 48 ezer építési engedélyt adtak ki Magyarországon, majd 2002-ben 31 ezer lakást adtak át, ami tízezer volt több a 1999-es mélypontnál. 

Hiába volt azonban sikeres, a 2002-ben hatalomra kerülő MSZP-SZDSZ-kormány az első pillanattól kezdve támadta, majd idővel meg is szüntette. A folyamat groteszk sajátossága volt, hogy azok is felvették a hitelt, akik támadták.

Medgyessy Péter szocialista-liberális kormánya lépésről lépésre nyirbálta meg a rendszert:

  • előbb 2003 végén a 30 milliós kamattámogatási hitelplafont felezte meg, és csökkentette 15 millióra, 
  • majd 2004-ben szűkítette az igénybe vevők körét azzal, hogy a lakáshitelek adókedvezmény-maximumát 240 ezer forintról 120 ezerre mérsékelte. 

2025-ben már más a helyzet, segítik a családok otthonhoz jutását

Az Otthon Start Program hivatalos oldala szerint a piacon jelenleg 7-9 %-os lakáshitelekhez juthatunk hozzá, amelyekhez képest a fix 3 %-os hitel kedvezőbbnek tűnik. Az albérlet vs törlesztő kérdését egyébként egy korábbi cikkünkben már kibontottuk: a vizsgált példánkban az ingatlan.com kimutatását alapul véve megállapítást nyert, hogy a cikkben részletezett feltételek megléte mellett 10 ezer forinttal kerülne többe a saját lakás után fizetendő havi törlesztőrészlet, mint az albérleti díj Debrecenben.

Az Otthon Start hitel szeptembertől igényelhető lakásvásárláshoz. Lenti cikkünkben össze is szedtük a legfontosabb tudnivalókat az államilag támogatott hitelről. 

Otthon Start Program feltételek és tudnivalók, hogy felkészülten kezdhesd meg az ügyintézést:

További részletekről az alábbi cikkünkben olvashat:

Ajánljuk még:

 

