Otthon Start program

4 órája

Ekkora a választék, ha Debrecenben vennél lakást az Otthon Start programban

Címkék#Otthon Start#árak#ingatlan#négyzetméterár

Jelentős eltérések vannak a nagyvárosok közt a „3 százalékos” ingatlanok elérhetősége tekintetében. Az Otthon Start Program követelményeinek nem minden lakás felel meg.

Haon.hu

Négyből három eladó ingatlan megfelel a „3 százalékos” feltételeknek, Budapesten viszont csak 41 százalékuk – tudatta augusztus 13-ai közleményében az ingatlan.com. Országszerte széles választék várja az Otthon Start programban elérhető 3 százalékos kamatozású hitelt igénylő első lakásvásárlókat, mivel négy eladó lakóingatlanhirdetésből három megfelel a feltételeknek. Az egyes nagyvárosok esetében viszont óriási különbségek láthatók.

otthon start program
Debrecenben hatalmas a választék az Otthon Start Programban szóba jöhető ingatlanoknál
Fotó: Illusztráció: Napló-archív

A kritériumok szerint

  • maximum 1,5 millió forint lehet a négyzetméterár, emellett
  • legfeljebb 100 millió forintos lakásra, 
  • illetve 150 millió forintos házra lehet igényelni

a kedvezményes, 3 százalékos kamatozású lakáshitelt.

„A részletes adatokból látszik, hogy országosan az eladó házaknál a több mint 82 ezer hirdetésből majdnem 69 ezer vásárolható meg a kedvezményes hitellel, ami bő 83 százalékos aránynak felel meg,  A több mint 52 ezer eladó lakáshirdetéseknél pedig a kínálat közel kétharmada sorolható ebbe a körbe” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A fővárosban az Otthon Start-képes lakások aránya 40 százalékos, a házak esetében 46 százalék felel meg a 3 százalékos hitel feltételeinek. „Az országos átlagoknál jóval alacsonyabb budapesti arányok a magasabb árakkal magyarázhatóak, hiszen sok fővárosi  ingatlan nem felel meg az otthon start program árkorlátainak. Budapesten például az eladó társasházi lakások átlagos négyzetméterára már most is 1,4 millió forintnál jár” – tette hozzá a szakember.  

Komoly különbségek az Otthon Start Programnak megfelelő ingatlanoknál

A vármegyeszékhelyek között óriási eltérések láthatók. Békéscsabán szinte teljes a lefedettség: az eladásra váró lakások mindegyike megfelel a feltételeknek, a házaknál pedig  96,5 százalékos az arány. Így a vármegyeszékhelyen a teljes kínálatra vetítve 98 százalékos ugyanez az érték. Hasonló a helyzet Salgótartánban, az ottani kínálat 99 százaléka kerülhet be a programba. Szintén magas arányokkal rendelkezik például Győr, ahol a teljes kínálat 89 százaléka „Otthon Start-képes”. Valamivel alacsonyabbak az arányok Szegeden, ahol a lakóingatlanok 83 százaléka felel meg a kritériumoknak. Veszprémben lényegében tízből nyolc ingatlan teljesíti a feltételeket, igaz a lakásoknál 93 százalékos értékével szemben áll a házak 67 százalékos mutatója.

A lakáspiaci szempontból az egyik legdrágább vármegyeszékhelynek számító Debrecenben a komplett választék 79 százalékára pályázhatnak a program keretében. Ezen belül a lakások 86 százaléka kerülhet az első lakásvásárlók listájára, ugyanakkor a házak közül csak tízből hétre lehet esélyük – írja az ingatlan.com elemzése.

Az ingatlan.com szakértője szerint a budapesti eladó lakások iránti kereslet számottevően az olcsóbb ingatlanok esetében nőtt látványosabban. Az alacsonyabb árakkal rendelkező kisebb településeken viszont a vevők akár az eredetinél tervezett nagyobb ingatlant is vásárolhatnak a 3 százalékos kamatozású lakáshitel segítségével.

