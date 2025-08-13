4 órája
Ekkora a választék, ha Debrecenben vennél lakást az Otthon Start programban
Jelentős eltérések vannak a nagyvárosok közt a „3 százalékos” ingatlanok elérhetősége tekintetében. Az Otthon Start Program követelményeinek nem minden lakás felel meg.
Négyből három eladó ingatlan megfelel a „3 százalékos” feltételeknek, Budapesten viszont csak 41 százalékuk – tudatta augusztus 13-ai közleményében az ingatlan.com. Országszerte széles választék várja az Otthon Start programban elérhető 3 százalékos kamatozású hitelt igénylő első lakásvásárlókat, mivel négy eladó lakóingatlanhirdetésből három megfelel a feltételeknek. Az egyes nagyvárosok esetében viszont óriási különbségek láthatók.
A kritériumok szerint
- maximum 1,5 millió forint lehet a négyzetméterár, emellett
- legfeljebb 100 millió forintos lakásra,
- illetve 150 millió forintos házra lehet igényelni
a kedvezményes, 3 százalékos kamatozású lakáshitelt.
Az Otthon Start program részleteiről korábban írtunk:
Így könnyebb lesz lakáshoz jutni! Itt vannak a részletek a kormány 3 százalékos hiteléről!
„A részletes adatokból látszik, hogy országosan az eladó házaknál a több mint 82 ezer hirdetésből majdnem 69 ezer vásárolható meg a kedvezményes hitellel, ami bő 83 százalékos aránynak felel meg, A több mint 52 ezer eladó lakáshirdetéseknél pedig a kínálat közel kétharmada sorolható ebbe a körbe” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A fővárosban az Otthon Start-képes lakások aránya 40 százalékos, a házak esetében 46 százalék felel meg a 3 százalékos hitel feltételeinek. „Az országos átlagoknál jóval alacsonyabb budapesti arányok a magasabb árakkal magyarázhatóak, hiszen sok fővárosi ingatlan nem felel meg az otthon start program árkorlátainak. Budapesten például az eladó társasházi lakások átlagos négyzetméterára már most is 1,4 millió forintnál jár” – tette hozzá a szakember.
Albérletből saját lakásba? Erről is írtunk korábban:
Kiszámolták, ennyit takaríthat meg egy család, ha az Otthon Start Program segítségével saját lakásba költözik!
Komoly különbségek az Otthon Start Programnak megfelelő ingatlanoknál
A vármegyeszékhelyek között óriási eltérések láthatók. Békéscsabán szinte teljes a lefedettség: az eladásra váró lakások mindegyike megfelel a feltételeknek, a házaknál pedig 96,5 százalékos az arány. Így a vármegyeszékhelyen a teljes kínálatra vetítve 98 százalékos ugyanez az érték. Hasonló a helyzet Salgótartánban, az ottani kínálat 99 százaléka kerülhet be a programba. Szintén magas arányokkal rendelkezik például Győr, ahol a teljes kínálat 89 százaléka „Otthon Start-képes”. Valamivel alacsonyabbak az arányok Szegeden, ahol a lakóingatlanok 83 százaléka felel meg a kritériumoknak. Veszprémben lényegében tízből nyolc ingatlan teljesíti a feltételeket, igaz a lakásoknál 93 százalékos értékével szemben áll a házak 67 százalékos mutatója.
A lakáspiaci szempontból az egyik legdrágább vármegyeszékhelynek számító Debrecenben a komplett választék 79 százalékára pályázhatnak a program keretében. Ezen belül a lakások 86 százaléka kerülhet az első lakásvásárlók listájára, ugyanakkor a házak közül csak tízből hétre lehet esélyük – írja az ingatlan.com elemzése.
Az ingatlan.com szakértője szerint a budapesti eladó lakások iránti kereslet számottevően az olcsóbb ingatlanok esetében nőtt látványosabban. Az alacsonyabb árakkal rendelkező kisebb településeken viszont a vevők akár az eredetinél tervezett nagyobb ingatlant is vásárolhatnak a 3 százalékos kamatozású lakáshitel segítségével.
Ingatlanvásárláshoz szakértő adott korábban tanácsot a Haon olvasóinak:
A szigetelés alatt gyakran vizes a fal, érdemes ezekre figyelni, ha ingatlant veszel!
Ajánljuk még:
A családok kedvence ez a hajdú-bihari strand, olyan messzi földről is járnak ide, hogy el se hinnéd – fotókkal, videóval
Korda György olyat tett a színpadon Kabán, amit a közönség is megkönnyezett! - videóval
Nem véletlenül romlik el a tévé, lerántotta a leplet a gyártók titkairól a debreceni szerelő