Már csecsemőkorban nyúlhúst fogyasztunk, mégis alig kerül az ebédlőasztalra

Jelentős támogatási összeget kapott az Európai Uniótól a Nyúl Terméktanács spanyol testvérszervezetével, az Intercúnnal közösen. A konzorcium a forrást a nyúlhús népszerűsítésére és újrapozicionálására fordíthatja egy három éves ciklusban. Erről számoltak be a Farmer Expo területén pénteken délelőtt a terméktanács standjánál.

A nyúlhús az egyik legegészségesebb hús

Fotó: Czinege Melinda / Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke beszédében felvázolta, kézzel fogható a terméktanáccsal folytatott együttműködés eredménye. Mint fogalmazott, uniós szinten óriási lemaradást kellett leküzdeni, emellett az ágazat évszázados hagyományának megfelelően sikerült visszaemelni a nyúlhúsfogyasztást a hétköznapi fogyasztási szokások közé. Rámutatott, az ágazat 10 százalékos növekmény tudott produkálni az export növelésével, így csaknem tízezer tonnányi árukivitellel járult hozzá a magyar nemzetgazdasághoz.

Papp Zsolt György szerint 10 százalékkal nőtt a nyúlhús termelése

Fotó: Katona Ákos

Az elnök hozzáfűzte, a számokon túl legalább ennyire fontos a nyúlhús élettani hatása és a hozzáadott értéke. Arról is szót ejtett, hogy a támogatási konstrukcióknak köszönhetően nagy léptékű fejlesztéseket sikerült megvalósítani, melynek jóvoltából állatvédelmi előírásoknak megfelelő telepeket létesítettek, vagy már meglévőket újítottak meg.

Ondré Péter, az Agrármerketing Centrum ügyvezetője felelevenítette, a terméktanáccsal már évek óta közösen szerveznek belföldi fogyasztásösztönző kampányt, melynek részét képezik tudományos konferenciák, kiállítások, nyúlfőző bemutatók és áruházi termékkóstoltatók egyaránt. Mint mondta, ez a szakmai együttműködés új szintre lépett az uniós támogatási programmal, melynek köszönhetően a terméktanács ezentúl nemcsak a tagjaitól és állami szakmaközi szervezetektől tud forrást beemelni a termékek promóciójára, hanem EU-s finanszírozást is.

Minden ágazatot arra buzdítunk, hogy vegyen részt az exportban, mivel nagyok a lehetőségek a külföldi piacokon, keresik a magyar termékeket. Azonban csak akkor biztonságos a termelés, tenyésztés, ha a belpiaca is stabil egy ágazatnak. A nyúlfogyasztást tekintve 90 százaléka a kibocsátásnak külföldi piacokra irányul, ami nem szerencsés

– jegyezte meg. Hozzátette, a magyar fogyasztók figyelmét is fel kell hívni arra, hogy a nyúlhús tudatos vásárlása a hazai állattenyésztőktől az egészségen túl abban is megnyilvánul, hogy részt vesznek hazánk önellátó képességének erősítésében.