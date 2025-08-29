augusztus 29., péntek

Már csecsemőkorban nyúlhúst fogyasztunk, mégis alig kerül az ebédlőasztalra

Nőtt a termelés, azonban 90 százalékban még mindig az export viszi a piacot, a haza fogyasztás továbbra is alacsony. Holott a nyúlhús lehetne a 21. század fehérjeforrása.

Hajnal László

Jelentős támogatási összeget kapott az Európai Uniótól a Nyúl Terméktanács spanyol testvérszervezetével, az Intercúnnal közösen. A konzorcium a forrást a nyúlhús népszerűsítésére és újrapozicionálására fordíthatja egy három éves ciklusban. Erről számoltak be a Farmer Expo területén pénteken délelőtt a terméktanács standjánál.

nyúlhús
A nyúlhús az egyik legegészségesebb hús
Fotó: Czinege Melinda / Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke beszédében felvázolta, kézzel fogható a terméktanáccsal folytatott együttműködés eredménye. Mint fogalmazott, uniós szinten óriási lemaradást kellett leküzdeni, emellett az ágazat évszázados hagyományának megfelelően sikerült visszaemelni a nyúlhúsfogyasztást a hétköznapi fogyasztási szokások közé. Rámutatott, az ágazat 10 százalékos növekmény tudott produkálni az export növelésével, így csaknem tízezer tonnányi árukivitellel járult hozzá a magyar nemzetgazdasághoz.

20250829_Farmerexpo nyúlhús népszerűsítő sajtótájékoztató_KÁ_HBN (3)
Papp Zsolt György szerint 10 százalékkal nőtt a nyúlhús termelése
Fotó: Katona Ákos

Az elnök hozzáfűzte, a számokon túl legalább ennyire fontos a nyúlhús élettani hatása és a hozzáadott értéke. Arról is szót ejtett, hogy a támogatási konstrukcióknak köszönhetően nagy léptékű fejlesztéseket sikerült megvalósítani, melynek jóvoltából állatvédelmi előírásoknak megfelelő telepeket létesítettek, vagy már meglévőket újítottak meg.

Ondré Péter, az Agrármerketing Centrum ügyvezetője felelevenítette, a terméktanáccsal már évek óta közösen szerveznek belföldi fogyasztásösztönző kampányt, melynek részét képezik tudományos konferenciák, kiállítások, nyúlfőző bemutatók és áruházi termékkóstoltatók egyaránt. Mint mondta, ez a szakmai együttműködés új szintre lépett az uniós támogatási programmal, melynek köszönhetően a terméktanács ezentúl nemcsak a tagjaitól és állami szakmaközi szervezetektől tud forrást beemelni a termékek promóciójára, hanem EU-s finanszírozást is.

Minden ágazatot arra buzdítunk, hogy vegyen részt az exportban, mivel nagyok a lehetőségek a külföldi piacokon, keresik a magyar termékeket. Azonban csak akkor biztonságos a termelés, tenyésztés, ha a belpiaca is stabil egy ágazatnak. A nyúlfogyasztást tekintve 90 százaléka a kibocsátásnak külföldi piacokra irányul, ami nem szerencsés

 – jegyezte meg. Hozzátette, a magyar fogyasztók figyelmét is fel kell hívni arra, hogy a nyúlhús tudatos vásárlása a hazai állattenyésztőktől az egészségen túl abban is megnyilvánul, hogy részt vesznek hazánk önellátó képességének erősítésében.

A nyúlhússal találkozunk először életünk során

Jelenleg mintegy 55-60 nagyüzemi nyúltelep van Magyarországon, 2024-ben csaknem 3 millió 700 ezer darab vágónyulat állítottunk elő. Ennek 90-95 százaléka külföldi piacokra kerül

 – ismertette Juráskó Róbert. A Nyúl Terméktanács elnök emlékeztetett rá, a régi időkben a háztáji termelésben nagy szerepet töltött be a nyúlhús, jelentős volt a fogyasztása, ezért a 2017-ben útjára indított kampány célja az volt, hogy visszahozzák ezt a szokást. Szót ejtett arról is, egy két éves előkészítő munkát követően sikerült a spanyolokkal közösen megnyerni a pályázatot, így egy 3 éves programban fogják a nyúlhúst népszerűsíteni.

20250829_Farmerexpo nyúlhús népszerűsítő sajtótájékoztató_KÁ_HBN (5)
Fotó: Katona Ákos

Eddig 8 milliárd forintnyi támogatási igényt nyújtottunk be az állattelepek korszerűsítésére. A cél az, hogy hétmillió nyulat állítsunk elő, és ennek legalább 10 százaléka a magyar fogyasztókhoz kerüljön

– mondta. Juráskó Róbert megemlítette, az ágazat a koronavírus-járvány idején 15 százalékos csökkenést szenvedett el, valamint a háború és az aszály következtében megemelkedett takarmányárak is befolyásolták a termelést, melyet 2024-re sikerült helyreállítani. Rámutatott, uniós szinten 30 százalékkal csökkent a nyúlhús előállítása, ami Magyarország számára egy kitörési lehetőséget jelent. Elmondta, a tavalyi évben 410 tonna nyulat értékesítettek, elsősorban áruházláncokban értékesítik, ahol folyamatosan megtalálható a polcokon a nyúlhús.

Szót ejtett arról is, a nyúlhús a legegészségesebb húsok közé tartozik magas fehérjetartalmának és alacsony zsírtartalmának köszönhetően. Megemlítette, a bébiételekben 7-10 százalékban megtalálható, így gyakorlatilag az első hús, amivel egy csecsemő 3 hónapos korától kezdve találkozik.

Recepteket is elérhetővé tesznek a kampány során

Gál Tímea, az InnoFood Marketing Kft. nemzetközi projektmenedzsere a kampány elemeit ismertetve elmondta, a hároméves időszakra a két ország együtt 4,2 millió eurós támogatási összeghez jutott, melyből hazánk 1,4 millió eurót kapott. Szerinte ez az ágazat nagyságához mérten ez a keret elegendő a termék népszerűsítésére, mely során főként a fiatalabb korosztályt és a kisgyermekeseket célozzák. Az egyik legfontosabb pontnak a nyúlhús elkészítésére vonatkozó ismeretek terjesztését jelölte meg, erre többek közt a nyulhus.eu-n elérhető receptek is a fogyasztók segítségére lehetnek, de készült egy papír alapú receptkönyv is. 

A Farmer Expón számos kísérőprogram zajlott, többek közt a vízfelhasználással és az aszáyvédelemmel is foglalkoztak egy tematikus konferencián. Az erről szóló írásunk itt olvasható:

 

