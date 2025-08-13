augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

33°
+32
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Keresetek

3 órája

Így alakul a minimálbér 2026-ban – lehetnek még meglepetések!

Címkék#béremelési program#kormány#minimálbér-emelés

Számottevően nőhet jövőre a hazai kereset. Mutatjuk hogyan emelkedik a minimálbér 2026-ban!

Haon.hu

Az idei kötelező legkisebb munkabér (minimálbér), valamint a garantált bérminimum január 1. óta havi bruttó 290 800 forint, illetve havi bruttó 348 800 forint. A kormány többéves béremelési terve szerint a minimálbér 2026-ban bruttó 328 600 forintra nő, ami a mostani adó- és járulékszabályokkal számolva nettó kb. 218 000 forint. 2027-re a cél 374 600 forint bruttó. Fontos: a 2026-os összeg még csak megállapodás, hivatalos kormányrendelet év végén várható – számolt be róla a Világgazdaság. A garantált bérminimum jövő évi összegét szintén később, külön rendeletben jelentik be.

minimálbér 2026
Kiszámolták, hogy mennyi lesz itthon a minimálbér 2026-ban
Forrás:  Napló-archív

Így alakul a minimálbér 2026-ban

A kormány béremelési programot ismertető hivatalos oldalán szerepel, hogy a minimálbér 2026-ban tizenhárom százalékkal, bruttó 328 600 forintra emelkedik, 2027-re pedig 374 600 forintot céloznak meg. A Világgazdaság kiemelte azonban, hogy 2026-ra még nem jelent meg külön kormányrendelet, vagyis jelenleg kormányzati megállapodásban rögzített célértékről beszélnek, amelyet a szokásos rendben – az év végéhez közeledve – fognak kihirdetni. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A nettót a jelenleg érvényes 15 százalék szja és 18,5 százalék tb-járulék alapján számolták ki, így „általános” esetben körülbelül 218 ezer forint lehet majd a nettó bér. A tényleges kézhez kapott összeg ettől pozitív irányban eltérhet szja-mentességek és családi kedvezmények alkalmazásával, illetve csekély mértékben a bérszámfejtési kerekítések következtében. 

A kedvezményekről, illetve további részletekről is ír a Világgazdaság teljes cikke!

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu