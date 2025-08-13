3 órája
Így alakul a minimálbér 2026-ban – lehetnek még meglepetések!
Számottevően nőhet jövőre a hazai kereset. Mutatjuk hogyan emelkedik a minimálbér 2026-ban!
Az idei kötelező legkisebb munkabér (minimálbér), valamint a garantált bérminimum január 1. óta havi bruttó 290 800 forint, illetve havi bruttó 348 800 forint. A kormány többéves béremelési terve szerint a minimálbér 2026-ban bruttó 328 600 forintra nő, ami a mostani adó- és járulékszabályokkal számolva nettó kb. 218 000 forint. 2027-re a cél 374 600 forint bruttó. Fontos: a 2026-os összeg még csak megállapodás, hivatalos kormányrendelet év végén várható – számolt be róla a Világgazdaság. A garantált bérminimum jövő évi összegét szintén később, külön rendeletben jelentik be.
Így alakul a minimálbér 2026-ban
A kormány béremelési programot ismertető hivatalos oldalán szerepel, hogy a minimálbér 2026-ban tizenhárom százalékkal, bruttó 328 600 forintra emelkedik, 2027-re pedig 374 600 forintot céloznak meg. A Világgazdaság kiemelte azonban, hogy 2026-ra még nem jelent meg külön kormányrendelet, vagyis jelenleg kormányzati megállapodásban rögzített célértékről beszélnek, amelyet a szokásos rendben – az év végéhez közeledve – fognak kihirdetni.
A nettót a jelenleg érvényes 15 százalék szja és 18,5 százalék tb-járulék alapján számolták ki, így „általános” esetben körülbelül 218 ezer forint lehet majd a nettó bér. A tényleges kézhez kapott összeg ettől pozitív irányban eltérhet szja-mentességek és családi kedvezmények alkalmazásával, illetve csekély mértékben a bérszámfejtési kerekítések következtében.
