A klímaváltozás egy dolog, de számos tényező hat a napraforgó és a kukorica árára
A kukorica és a napraforgó hazai és világpiaci helyzetét vitatták meg a szakemberek. Egy új projektet is bejelentettek a 28. Kukorica- és Napraforgótermesztési Tanácskozáson.
A kukorica és a napraforgó váltakozó klimatikus feltételek melletti termesztéséről tartott tanácskozást a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság (AKIT), a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Növénytudományi Intézete, a DAB Agrártudományi Szakbizottsága és a Bunge Zrt. a Böszörményi úti campuson szerdán.
Harsányi Endre, Debreceni Egyetem AKIT főigazgatója köszöntőbeszédében felvázolta, 28 év hosszú idő a mezőgazdaságban és a felsőoktatásban, hiszen számos körülmény, így az éghajlat, a technológia, a vetőmag, a növénynemesítés módszere egyaránt nagyot változott, és az agrárium próbál alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, a piaci helyzethez.
Megjegyezte, a meteorológiai kihívások és a technológiai váltás tekintetében az egyetem igyekszik lépést tartani. Mint fogalmazott, szeptember 24-én fognak bemutatni egy olyan platformot, amivel előremutatóak szeretnének lenni a felsőoktatás és a kutatás területén is. Ez a robotgazdaságra épülő rendszer lesz, amely felfedésével egy élelmiszeripari képzéshez kapcsolódó új üzemet is bemutatnak.
Harsányi Endre rámutatott, a kukorica és a napraforgó a legjelentősebb mezőgazdasági növényeink közé tartoznak, éppen ezért kiemelten fontos a tanácskozás során az információk átadása az egyetem, a gazdálkodók és a cégek között. A főigazgató arról is szót ejtett, az elmúlt időszakban látható, hogy a felsőoktatási intézményekben a növénynemesítés szinte mindenhol megszűnik, a Debreceni Egyetem azonban az elmúlt 180 évhez hűen kitart amellett, hogy a növénynemesítés és a vetőmag-kereskedelmi üzletágat fejleszteni kell, és erre nagy mértékben fektet hangsúlyt az egyetem a jövőben is.
A napraforgóolaj árát sok tényező befolyásolja
Juhász Péter előadása a napraforgó klimatikus körülmények közötti helyzetéről szólt, bár a Bunge Zrt. agrárkereskedelmi igazgató-helyettese hangsúlyozta, a változó éghajlat mellett számos tényező bír befolyással a napraforgó árára. Így a geopolitikai helyzet, az egyes országok szabályozása, a vámháborúk, az energiaárak, de éppen az egyéb növényi olajak ára is mozgásban tartja az értékét. Mint fogalmazott, a 2022-es orosz-ukrán háború kirobbanását követő árupiaci kilengéseken túl vagyunk, az árak intenzíven változnak, azonban egy mérsékeltebb, szűkebb sávban. Beszélt arról is, hogy a napraforgóolaj a legkisebb mennyiségben termesztett növényi olaj az évi 20 millió tonnányi mennyiségével, így jobban ki van téve a szója-, pálma- vagy épp a repceolaj árváltozásának.
Napraforgómag tekintetében az unió 9,3 millió tonnát állít elő egy évben, ebből Magyarország 1,8-at, Románia pedig 2-t, így elmondhatjuk, hogy területarányosan napraforgó nagyhatalomnak számítunk
– ecsetelte Juhász Péter.
Megemlítette, a 2023-as és 2024-es évben csökkent a termelés és, mivel a kínálati oldal szűkült, így a napraforgóolaj gyártók minden évben egyre kisebb készlettel fordultak az új termés felé. Mint mondta, egy anomália, egy alacsonyabb hozam vagy egy betakarításban történt csúszás kényszerhelyzet elé állíthatta a gyártókat. Ezzel szemben 2025-ben nőtt az össztermés, ami enyhülést hoz a kínálati oldalon. Várhatóan az elérhető olaj mennyisége is nőni fog, így tompíthatja az európai olajárakat.
Az unió számára Lengyelország is megoldást jelenthetne kukorica fronton
Petőházi Tamás előadása kezdetén emlékeztetett rá, a korábbi évtizedekben Magyarországon 1,2 millió hektáron termett kukorica, 1,1 millió hektáron pedig búza. A Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke rámutatott, ez mára megváltozott, a 2022-es történelmi aszály mélyen érintette a gazdaságot. Megemlítette, a 2023-as évben a legtöbben ugyan fellélegeztek, azonban a következő két évben is bekövetkezett a csapadékhiány. Példaként említette, az idei év májusában (éppen a vetés után) kéthetes lehűlés következett be, így a növények megálltak a fejlődésben, majd az egy hónapon át tartó júniusi aszály hatalmas hőstressznek tette ki őket.
Az elnök szerint a termésbecslési előrejelzések alapján nagyjából 4,1 millió tonna kukoricára lehet számítani Magyarországon a 752 ezer hektárnyi területen elvetett termésből. Rávilágított, hazánk Európán belül speciális helyzetben van, mivel a magyar bioetanol üzemeken kívül Ausztriában és Szlovákiában is van egy-egy kisebb kapacitású feldolgozóegység. Az uniós nyomásgyakorlás alapján Ukrajnából kellene importálni a kukoricát ezen üzemek ellátására is, azonban Petőházi Tamás szerint erre nem lenne szükség, hiszen a lengyel kukorica is megoldást nyújthat.
A klímaváltozás következtében ugyanis Lengyelországban néhány év alatt 500 ezerről több mint kétmillió tonnányira nőtt a kukoricatermés. Arra, hogy az éghajlatváltozás mennyire északi irányba tolja a termelést, példaként említette, hogy a szövetség egyik partnere Szentpétervár mellett is vet kukoricát.
– Világszinten a legnagyobb volumenben termelt növény a kukorica, 1275 millió tonna rekordmennyiségű termés várható 2025-ben, azonban várhatóan a felhasználás is csúcsot döntöget majd – vázolta fel. Rámutatott, noha az éghajlatváltozás is hatással lehet az árakra, azonban világszinten ezen a téren kiegyenlítődés tapasztalható, ellenben a készletek mozgása már befolyásolhatja az árakat. A legnagyobb szereplők közé az Egyesült Államok tartozik 400 millió tonnával (Észak-Amerikában a teljes kukoricamennyiség csaknem harmada terem meg), valamint Kína, Dél-Amerika és Ukrajna. Míg az Európai Unió az egyik legnagyobb importőr. Az árakkal kapcsolatban megjegyezte, a 2022-es orosz-ukrán konfliktus kirobbanásakor a világpiaci kínálat lecsökkent. A termés ugyan adott volt, de a Fekete-tengeri hajózás akadozott, így az árak is megemelkedtek.
