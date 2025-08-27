A klímaváltozás egy dolog, de számos tényező hat a napraforgó és a kukorica árára

A kukorica és a napraforgó váltakozó klimatikus feltételek melletti termesztéséről tartott tanácskozást a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság (AKIT), a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Növénytudományi Intézete, a DAB Agrártudományi Szakbizottsága és a Bunge Zrt. a Böszörményi úti campuson szerdán.

A kukoricatermés a 2022-es történelmi aszály óta ingadozó

Forrás: Illusztráció: MW-archív

Harsányi Endre, Debreceni Egyetem AKIT főigazgatója köszöntőbeszédében felvázolta, 28 év hosszú idő a mezőgazdaságban és a felsőoktatásban, hiszen számos körülmény, így az éghajlat, a technológia, a vetőmag, a növénynemesítés módszere egyaránt nagyot változott, és az agrárium próbál alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, a piaci helyzethez.

Megjegyezte, a meteorológiai kihívások és a technológiai váltás tekintetében az egyetem igyekszik lépést tartani. Mint fogalmazott, szeptember 24-én fognak bemutatni egy olyan platformot, amivel előremutatóak szeretnének lenni a felsőoktatás és a kutatás területén is. Ez a robotgazdaságra épülő rendszer lesz, amely felfedésével egy élelmiszeripari képzéshez kapcsolódó új üzemet is bemutatnak.

Harsányi Endre a Debreceni Egyetem egy új projektjéről is szót ejtett

Fotó: Katona Ákos

Harsányi Endre rámutatott, a kukorica és a napraforgó a legjelentősebb mezőgazdasági növényeink közé tartoznak, éppen ezért kiemelten fontos a tanácskozás során az információk átadása az egyetem, a gazdálkodók és a cégek között. A főigazgató arról is szót ejtett, az elmúlt időszakban látható, hogy a felsőoktatási intézményekben a növénynemesítés szinte mindenhol megszűnik, a Debreceni Egyetem azonban az elmúlt 180 évhez hűen kitart amellett, hogy a növénynemesítés és a vetőmag-kereskedelmi üzletágat fejleszteni kell, és erre nagy mértékben fektet hangsúlyt az egyetem a jövőben is.

Számos érdeklődő követte figyelemmel a tanácskozást

Fotó: Katona Ákos

A napraforgóolaj árát sok tényező befolyásolja

Juhász Péter előadása a napraforgó klimatikus körülmények közötti helyzetéről szólt, bár a Bunge Zrt. agrárkereskedelmi igazgató-helyettese hangsúlyozta, a változó éghajlat mellett számos tényező bír befolyással a napraforgó árára. Így a geopolitikai helyzet, az egyes országok szabályozása, a vámháborúk, az energiaárak, de éppen az egyéb növényi olajak ára is mozgásban tartja az értékét. Mint fogalmazott, a 2022-es orosz-ukrán háború kirobbanását követő árupiaci kilengéseken túl vagyunk, az árak intenzíven változnak, azonban egy mérsékeltebb, szűkebb sávban. Beszélt arról is, hogy a napraforgóolaj a legkisebb mennyiségben termesztett növényi olaj az évi 20 millió tonnányi mennyiségével, így jobban ki van téve a szója-, pálma- vagy épp a repceolaj árváltozásának.

Napraforgómag tekintetében az unió 9,3 millió tonnát állít elő egy évben, ebből Magyarország 1,8-at, Románia pedig 2-t, így elmondhatjuk, hogy területarányosan napraforgó nagyhatalomnak számítunk

– ecsetelte Juhász Péter.