augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

28°
+26
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mezőgazdasági tanácskozás

17 perce

A klímaváltozás egy dolog, de számos tényező hat a napraforgó és a kukorica árára

Címkék#Debreceni Egyetem#debrecen#Napraforgó#kukorica

A kukorica és a napraforgó hazai és világpiaci helyzetét vitatták meg a szakemberek. Egy új projektet is bejelentettek a 28. Kukorica- és Napraforgótermesztési Tanácskozáson.

Hajnal László

A kukorica és a napraforgó váltakozó klimatikus feltételek melletti termesztéséről tartott tanácskozást a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság (AKIT), a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Növénytudományi Intézete, a DAB Agrártudományi Szakbizottsága és a Bunge Zrt. a Böszörményi úti campuson szerdán.

A kukoricatermés a 2022-es történelmi aszály óta ingadozó
A kukoricatermés a 2022-es történelmi aszály óta ingadozó
Forrás:  Illusztráció: MW-archív 

Harsányi Endre, Debreceni Egyetem AKIT főigazgatója köszöntőbeszédében felvázolta, 28 év hosszú idő a mezőgazdaságban és a felsőoktatásban, hiszen számos körülmény, így az éghajlat, a technológia, a vetőmag, a növénynemesítés módszere egyaránt nagyot változott, és az agrárium próbál alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, a piaci helyzethez.

Megjegyezte, a meteorológiai kihívások és a technológiai váltás tekintetében az egyetem igyekszik lépést tartani. Mint fogalmazott, szeptember 24-én fognak bemutatni egy olyan platformot, amivel előremutatóak szeretnének lenni a felsőoktatás és a kutatás területén is. Ez a robotgazdaságra épülő rendszer lesz, amely felfedésével egy élelmiszeripari képzéshez kapcsolódó új üzemet is bemutatnak.

20250827_XXVIII. Kukorica- és napraforgótanácskozás _KÁ_HBN (3)
Harsányi Endre a Debreceni Egyetem egy új projektjéről is szót ejtett
Fotó: Katona Ákos

Harsányi Endre rámutatott, a kukorica és a napraforgó a legjelentősebb mezőgazdasági növényeink közé tartoznak, éppen ezért kiemelten fontos a tanácskozás során az információk átadása az egyetem, a gazdálkodók és a cégek között. A főigazgató arról is szót ejtett, az elmúlt időszakban látható, hogy a felsőoktatási intézményekben a növénynemesítés szinte mindenhol megszűnik, a Debreceni Egyetem azonban az elmúlt 180 évhez hűen kitart amellett, hogy a növénynemesítés és a vetőmag-kereskedelmi üzletágat fejleszteni kell, és erre nagy mértékben fektet hangsúlyt az egyetem a jövőben is.

kukorica, napraforgó,
Számos érdeklődő követte figyelemmel a tanácskozást
Fotó: Katona Ákos

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A napraforgóolaj árát sok tényező befolyásolja

Juhász Péter előadása a napraforgó klimatikus körülmények közötti helyzetéről szólt, bár a Bunge Zrt. agrárkereskedelmi igazgató-helyettese hangsúlyozta, a változó éghajlat mellett számos tényező bír befolyással a napraforgó árára. Így a geopolitikai helyzet, az egyes országok szabályozása, a vámháborúk, az energiaárak, de éppen az egyéb növényi olajak ára is mozgásban tartja az értékét. Mint fogalmazott, a 2022-es orosz-ukrán háború kirobbanását követő árupiaci kilengéseken túl vagyunk, az árak intenzíven változnak, azonban egy mérsékeltebb, szűkebb sávban. Beszélt arról is, hogy a napraforgóolaj a legkisebb mennyiségben termesztett növényi olaj az évi 20 millió tonnányi mennyiségével, így jobban ki van téve a szója-, pálma- vagy épp a repceolaj árváltozásának.

Napraforgómag tekintetében az unió 9,3 millió tonnát állít elő egy évben, ebből Magyarország 1,8-at, Románia pedig 2-t, így elmondhatjuk, hogy területarányosan napraforgó nagyhatalomnak számítunk

 – ecsetelte Juhász Péter. 

20250827_XXVIII. Kukorica- és napraforgótanácskozás _KÁ_HBN (5)
Juhász Péter a napraforgó helyzetéről számolt be
Fotó: Katona Ákos

Megemlítette, a 2023-as és 2024-es évben csökkent a termelés és, mivel a kínálati oldal szűkült, így a napraforgóolaj gyártók minden évben egyre kisebb készlettel fordultak az új termés felé. Mint mondta, egy anomália, egy alacsonyabb hozam vagy egy betakarításban történt csúszás kényszerhelyzet elé állíthatta a gyártókat. Ezzel szemben 2025-ben nőtt az össztermés, ami enyhülést hoz a kínálati oldalon. Várhatóan az elérhető olaj mennyisége is nőni fog, így tompíthatja az európai olajárakat.

Az unió számára Lengyelország is megoldást jelenthetne kukorica fronton

Petőházi Tamás előadása kezdetén emlékeztetett rá, a korábbi évtizedekben Magyarországon 1,2 millió hektáron termett kukorica, 1,1 millió hektáron pedig búza. A Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke rámutatott, ez mára megváltozott, a 2022-es történelmi aszály mélyen érintette a gazdaságot. Megemlítette, a 2023-as évben a legtöbben ugyan fellélegeztek, azonban a következő két évben is bekövetkezett a csapadékhiány. Példaként említette, az idei év májusában (éppen a vetés után) kéthetes lehűlés következett be, így a növények megálltak a fejlődésben, majd az egy hónapon át tartó júniusi aszály hatalmas hőstressznek tette ki őket.

20250827_XXVIII. Kukorica- és napraforgótanácskozás _KÁ_HBN (1)
Petőházi Tamás a kukorica világpiaci helyzetét vázolta fel
Fotó: Katona Ákos

Az elnök szerint a termésbecslési előrejelzések alapján nagyjából 4,1 millió tonna kukoricára lehet számítani Magyarországon a 752 ezer hektárnyi területen elvetett termésből. Rávilágított, hazánk Európán belül speciális helyzetben van, mivel a magyar bioetanol üzemeken kívül Ausztriában és Szlovákiában is van egy-egy kisebb kapacitású feldolgozóegység. Az uniós nyomásgyakorlás alapján Ukrajnából kellene importálni a kukoricát ezen üzemek ellátására is, azonban Petőházi Tamás szerint erre nem lenne szükség, hiszen a lengyel kukorica is megoldást nyújthat. 

A klímaváltozás következtében ugyanis Lengyelországban néhány év alatt 500 ezerről több mint kétmillió tonnányira nőtt a kukoricatermés. Arra, hogy az éghajlatváltozás mennyire északi irányba tolja a termelést, példaként említette, hogy a szövetség egyik partnere Szentpétervár mellett is vet kukoricát.

– Világszinten a legnagyobb volumenben termelt növény a kukorica, 1275 millió tonna rekordmennyiségű termés várható 2025-ben, azonban várhatóan a felhasználás is csúcsot döntöget majd – vázolta fel. Rámutatott, noha az éghajlatváltozás is hatással lehet az árakra, azonban világszinten ezen a téren kiegyenlítődés tapasztalható, ellenben a készletek mozgása már befolyásolhatja az árakat. A legnagyobb szereplők közé az Egyesült Államok tartozik 400 millió tonnával (Észak-Amerikában a teljes kukoricamennyiség csaknem harmada terem meg), valamint Kína, Dél-Amerika és Ukrajna. Míg az Európai Unió az egyik legnagyobb importőr. Az árakkal kapcsolatban megjegyezte, a 2022-es orosz-ukrán konfliktus kirobbanásakor a világpiaci kínálat lecsökkent. A termés ugyan adott volt, de a Fekete-tengeri hajózás akadozott, így az árak is megemelkedtek. 

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu