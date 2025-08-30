25 perce
Tájház, új zebrák és mobil színpad: megújult a közösségi élet tere ezen a hajdú-bihari településen
Egy átfogó fejlesztés keretében új parkolósáv, biztonságos gyalogátkelők, kerékpártároló, modern tájház és mobil színpad is készült
A TOP Plusz program keretében átfogó korszerűsítést hajtottak végre Sárrétudvarin, amely a helyi lakosság életminőségét, a közösségi események lebonyolítását és a fenntartható közlekedést egyaránt szolgálja – olvasható Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának hivatalos oldalán. Mint írják, a fejlesztés egyik legfontosabb eleme egy ingyenesen használható, térkövezett parkolósáv kialakítása volt, amely nagyban megkönnyíti a közösségi programokra érkezők és a helyiek közlekedését. Emellett a biztonságosabb gyalogosforgalom érdekében három új gyalogátkelőhely is létesült, különösen olyan helyeken, ahol eddig nem volt megfelelő átkelési lehetőség.
A fejlesztés számos más elemet is tartalmaz
A fejlesztés a fenntartható közlekedés ösztönzésére is hangsúlyt fektetett: modern, fedett kerékpártárolót alakítottak ki, amely több bicikli biztonságos elhelyezését teszi lehetővé.
A projekt egyik leglátványosabb eleme egy új tájház építése, amely egyszerre szolgál majd helytörténeti kiállítótérként és közösségi találkozóhelyként. A tájház a helyi hagyományokat és népi kultúrát mutatja be, ugyanakkor alkalmas lesz kézműves foglalkozások, előadások, kisebb kulturális események befogadására is.
A kulturális élet erősítését tovább segíti a fejlesztés részeként beszerzett mobil színpad, amely falunapok, koncertek és ünnepségek központi eleme lehet a jövőben. Rugalmassága révén több helyszínen is felállítható, így széles körű közösségi hasznosítást tesz lehetővé.
A beruházás összességében hozzájárul a közösségi élet pezsdítéséhez, a lakosság komfortérzetének javításához, valamint hosszú távon erősíti a település kulturális és társadalmi életét.
