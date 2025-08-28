Kérelmet adott be a debreceni akkumulátorgyár, módosítanák a korábbi engedélyt

Környezetkímélőbb és energiahatékonyabb megoldásokat kíván alkalmazni debreceni üzemében a CATL. Ennek érdekében a cég környezethasználati engedélyének módosítására adott be kérelmet a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalhoz - írja a cégcsoport a portálunknak eljuttatott sajtóközleményében.

Kérelmet adott be a CATL a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalhoz

Kiemelik, a vállalat legújabb technológiai fejlesztéseinek köszönhetően kevesebb vizet és energiát használ majd. Új típusú hűtőtornyok alkalmazásával közel harmadával csökken a hűtésre felhasznált víz mennyisége, a nikkel-kobalt-mangán kémiájú akkumulátor cellák mellett pedig lítium-vasfoszfát (LFP) kémiájú akkumulátorok gyártását is tervezik.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya 2023-ban adta ki az üzem egységes környezethasználati engedélyét, mely két alkalommal (2023-ban és 2024-ben) módosításra került. A kiadott engedélyeknek megfelelően a modulgyártás próbaüzeme tavaly szeptemberben meg is kezdődött a Déli Ipari Parkban, a cellagyártás pedig a tervek szerint ez év végén indul el.

A módosítás célja, hogy az eddig tervezettnél is környezetkímélőbb és energiahatékonyabb megoldásokat alkalmazzunk, azaz kevesebb vizet és energiát használjunk. Abban azonban nincs változás, hogy továbbra is szigorú üzemeltetési és ellenőrzési rendszert alakítunk ki debreceni üzemünkben, hogy az mindenben megfeleljen a magyar és európai uniós környezetvédelmi előírásoknak

– fogalmaz Matt Shen a CATL Debrecen ügyvezető igazgatója.

Harmadával csökkenne a felhasznált víz mennyisége a CATL debreceni üzemében

A legfontosabb változások közé tartozik, hogy a vízhasználat csökkentése érdekében úgynevezett adiabatikus hűtőtornyokat telepítene a cég.

Ez a technológia hatékonyabb és kevesebb vizet használ, mint a hagyományos hűtőtornyok - így közel harmadával csökkenhet a hűtésre használt víz mennyisége.

A létesítmény az új technológiának köszönhetően kizárólag szürkevizet (a kapcsolódó városi infrastruktúra kiépítését követően) használ majd a hűtéshez, ami jelentősen csökkenti az üzem környezetvédelmi és vízvédelmi lábnyomát.

