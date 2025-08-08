augusztus 8., péntek

László névnap

29°
+30
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

56 perce

Hatalmas beruházás indul a BMW-nél Debrecenben

Címkék#BMW-gyár#Debrecen#gyár

Fél év alatt el is készülnek a tervezett kiserőművel, a megtermelt zöldáramot várhatóan elsősorban saját célra állítja majd elő. A BMW beruházása napokon belül indulhat.

Haon.hu

Kiserőmű létesítésére és a villamosenergia-termelésére vonatkozó összevont engedélyt kapott a BMW Manufacturing Hungary Kft. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól. A közlemény szerint a beruházás napokon belül, augusztus 18-án indul, majd 2026. február 28-án zárul a tervek szerint. Hozzátették, ekkortól kezdve kereskedelmi üzemben is termelne a közúti gépjármű gyártására alapított, de kapcsolódó tevékenységként akkumulátor- és a szárazelemgyártásra is kész társaság naperőműve. Az engedély 2050. december 31-ig szól, de a létesítmény maradó élettartama további öt és fél évig, 2056. február 28-ig tartana – számolt be róla a Világgazdaság.

Kiserőmű létesítésére és a villamosenergia-termelésére vonatkozó összevont engedélyt kapott a BMW
Kiserőmű létesítésére és a villamosenergia-termelésére vonatkozó összevont engedélyt kapott a BMW
Forrás: Czeglédi Zsolt / MTI

Mint írják, a BMW több ilyen beruházásra is készülhet annak alapján, hogy az erőmű neve Debrecen Carport 0260/1. Hozzátették, a kiserőmű nem az országos villamosenergia-hálózatba történő betáplálásra épülne, hanem a gyár saját energiaigényének kielégítésére. A gyár erőművéhez szükséges napelemtáblákat a Trina Solar az idén gyártotta vagy gyártja, míg a szükséges inverterek a szintén kínai Sungrow-tól érkeznek, a főtranszformátor és a kapcsolóberendezés pedig a Siemens Energy Kft.-től.  

A kiserőmű összes beépített teljesítményét 2,2725 megawattra tervezik, ehhez 4500 monokristályos napelemmodulra, 15 inverterre és 2 főtranszformátorra lesz szükség.

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján olvasható.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu