Hatalmas beruházás indul a BMW-nél Debrecenben

Kiserőmű létesítésére és a villamosenergia-termelésére vonatkozó összevont engedélyt kapott a BMW Manufacturing Hungary Kft. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól. A közlemény szerint a beruházás napokon belül, augusztus 18-án indul, majd 2026. február 28-án zárul a tervek szerint. Hozzátették, ekkortól kezdve kereskedelmi üzemben is termelne a közúti gépjármű gyártására alapított, de kapcsolódó tevékenységként akkumulátor- és a szárazelemgyártásra is kész társaság naperőműve. Az engedély 2050. december 31-ig szól, de a létesítmény maradó élettartama további öt és fél évig, 2056. február 28-ig tartana – számolt be róla a Világgazdaság.

Mint írják, a BMW több ilyen beruházásra is készülhet annak alapján, hogy az erőmű neve Debrecen Carport 0260/1. Hozzátették, a kiserőmű nem az országos villamosenergia-hálózatba történő betáplálásra épülne, hanem a gyár saját energiaigényének kielégítésére. A gyár erőművéhez szükséges napelemtáblákat a Trina Solar az idén gyártotta vagy gyártja, míg a szükséges inverterek a szintén kínai Sungrow-tól érkeznek, a főtranszformátor és a kapcsolóberendezés pedig a Siemens Energy Kft.-től.

A kiserőmű összes beépített teljesítményét 2,2725 megawattra tervezik, ehhez 4500 monokristályos napelemmodulra, 15 inverterre és 2 főtranszformátorra lesz szükség.

