Száguld a gyógyszeripari gépgyártás – Debrecen a növekedés motorja lehet: 14 millió eurós beruházás érkezik

A gépipar általános gyengélkedése közepette üdítő kivételt jelent a gyógyszeripari gépgyártás, amelyben az elmúlt évekhez hasonlóan az idén és jövőre is 6-7 százalékos növekedés várható. A hazai gyógyszeripari gépgyártás egy 14 millió eurós debreceni beruházásnak köszönhetően szintén felülhet a konjunktúra hullámaira – olvasható a Világgazdaság cikkében. Mint írják, a gyógyszervilágpiac az ezredfordulót követően évi 11 százalékos átlagos bővülést mutatott és 2022-ben elérte az 1,5 ezer milliárd dollárt, a növekedés nyertesei pedig egyértelműen a globális piac 47 százalékát lefedő amerikai gyógyszergyártók voltak. A konjunktúra magával hozta a gyógyszeripari gépgyártás fellendülését is – a szektort többek között egy debreceni fejlesztés is felfuttathatja.

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A Covid-időszak után is erős maradt a gyógyszeripari gépgyártás lendülete, amely hosszú távon is biztos növekedési pályán mozoghat.

Miközben a globális gazdaság és különösen a gépipar egyes szegmensei stagnálnak vagy gyengélkednek, a gyógyszeripari gépgyártás továbbra is stabil növekedést mutat. A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) megbízásából készült tanulmány szerint az idősödő társadalom, a járványokkal terhelt jövőkép, valamint az új gyógyszeripari termékek iránti igény 2026-ig éves szinten 5,3 százalékos bővülést generálhat, míg az onkológiai készítmények piacán akár 11 százalékos növekedést is elérhetünk 2032-ig.

A magyar gyógyszeripar a nemzetközi élmezőnyben

A KSH adatai szerint a gyógyszergyártás hazai szerepe kiemelkedő:

a nettó árbevétel és a bruttó hozzáadott érték aránya 39,7–44 százalék, az orvosi berendezések gyártásánál pedig 35 százalék körül alakul.

Ez jóval meghaladja a feldolgozóipar 20 százalékos átlagát.

A hazai gyógyszeripar 2023-ban 1700 milliárd forintos árbevételt ért el, termelésének 82 százaléka külföldön talált piacra.

Az ország a világ 20. legnagyobb gyógyszerexportőre, míg az egy főre jutó export alapján a 12. helyen állunk.

Felértékelődik a gyógyszeripari gépgyártás

Az új termékek minél gyorsabb piacra juttatását stimuláló verseny szédítő tempót diktál a gyógyszeripar nagyágyúinak és kisebb szereplőinek egyaránt. Az új műsorhoz pedig új – méghozzá minél kisebb helyigényű és minél hatékonyabb gépek kellenek, és ez a kibocsátási volumen folyamatos emelkedésével együtt hosszabb távon is megalapozni látszik az e szegmenst kiszolgáló gépgyártás eddig is töretlen felfutását.