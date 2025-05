Új üzlet nyílhat Debrecenben, igény is lenne rá – fotókkal

Nem feltétlenül az önkormányzat szándékára való volt, hogy elkezdjenek építkezni, mert ott még nincs meg a megfelelő infrastruktúra. Tegyük hozzá, az egyház is szépen építkezik, különböző intézmények jöttek létre, egy idősotthon kialakítása is tervben van. Ezeknek infrastrukturális igényeik vannak. Nagyon nehezen vergődünk zöld ágra a lelkész úrral, mert azon a tempón is lassítani kellene