Így lesznek adómentesek a gyermeket nevelő családok – videóval

A dupla családi adókedvezmény és a három gyermekes családok számára biztosított egyéb támogatások komoly segítséget nyújtanak a gyermeknevelés költségeinek fedezésében, valamint elősegítik a családok pénzügyi helyzetének javítását. Az adókedvezmények és egyéb támogatások célja, hogy Magyarországon elősegítsék a gyermekvállalást, és megkönnyítsék a három vagy több gyermeket nevelő családok életét – írja a Világgazdaság. A szakportál annak járt utána, hogyan épül fel most a a magyarországi családi adókedvezmények rendszere.

Több maradhat a családoknál a jövőben

Adómentesség és a 3 gyermekes szülők családi adókedvezménye

Szalai Piroska miniszterelnöki megbízott Magyarország kormányának Facebook-bejegyzésében egy konkrét példán keresztül mutatja be, mennyivel növekedhet egy kétgyermekes család havi bevétele a friss adózási könnyítéseknek köszönhetően – osztotta meg a Világgazdaság. A szakember egy kétgyermekes család példáján mutatta be hogy áll most a családi kassza, és hogyan fog állni 2026-ban.

A Világgazdaság a cikkében bemutatja továbbá, mekkora lesz a családi adókedvezmény mértéke egy 3 gyermekes család esetében és azt is, hogyan alakul az anyák szja-mentessége. A teljeses írás elérhető a Világgazdaság oldalán.