Végleg megszűnik az üzletlánc, amelyet Debrecenben is sokan szerettek

Az utolsó üzletét is bezárja a belga üzletlánc. Sok debreceni még a mai napig is jó szívvel gondol vissza a szebb napokat is látott szupermarketre.

A jövő év elején bezárja utolsó hét hipermarketjét a belga Cora üzletlánc – hívta fel rá a figyelmet cikkében a Világgazdaság. A hivatkozott RetailDetail EU cikke szerint az üzletlánc évek óta pénzügyi problémákkal küzd, hét üzletet nem zártak be eddig, ezek közül mind Belgiumban található. Mint kiderült, a hipermarket ingatlanjait a Mitiska REIM veszi át – ezt már be is jelentette a Louis Delhaize Group. A Cora bezárja az össze üzletét

Forrás: Illusztráció / MW-archív Nem állta ki az idő próbáját Minden erőfeszítésünk és a helyzet megfordítására tett intézkedéseink ellenére az eredmények túlságosan gyengék a belga kiskereskedelmi szektorban jelenleg is zajló válság miatt. Továbbá a gazdasági előrejelzések is azt mutatják, hogy a fellendülés rövid vagy középtávon már nem kivitelezhető – közölte a cégcsoport. Sokk elemző úgy véli, hogy maga a hipermarket formátum is elavult egy olyan kiskereskedelmi szektorban, amely ma már a közelséget, a kényelmet, a működési hatékonyságot és a digitális csatornákat helyezi előtérbe. A növekvő verseny által jellemzett élelmiszer-kiskereskedelmi környezetben a hagyományos hipermarket életképessége véget ért. Debrecenben is volt Cora Az üzletlánc 1995-ben hozta létre Magyarországon az első üzleteit, összesen hét Cora működött. Köztük egy Debrecenben és Miskolcon is. Az üzletlánc kivonulását követően 2012-ben francia Auchan áruházlánc vette át a belga egységeket. A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.

