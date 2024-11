Mennyi lenne az ideális fizetés? Többek között erről a kérdésről is tárgyaltak a Hajdúnánáson megrendezett Vállalkozói Fórumon csütörtök este, amelyet a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) szervezett meg a Hotel Mediánban. Emellett az is felmerült, hogy milyen hatást válthat ki Debrecen gazdasági fejlődése vármegyei és országos viszonylatban.

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Vajon mennyit kell keresni a gondtalan élethez Magyarországon? A Vállalkozói Fórumon választ kaptunk erre egy felmérés alapján

Balogh Károly Hajdú-Bihar vármegyei elnök köszöntőjében a VOSZ szerepéről beszélt, melynek megalapítása óta célja a vállalkozói kultúra megőrzése. Kiemelte az este fő programját, miszerint rövid tájékoztatást adnak a gazdaság jelenlegi helyzetéről, melyet elmondása szerint 2021 óta mindig ér valamilyen külső behatás. Mint kifejtette, nagy az összefogás azért, hogy a kis- és középvállalkozások is nyertesei legyenek a multinacionális cégek által fémjelzett gazdasági lehetőségeknek.

Gulyás Sándor Hajdú-Bihar vármegyei alelnök előadásában elhangzott a kérdés, hogy vajon mennyi lenne az ideális fizetés a gondtalan élethez. Az Egyensúly Intézet közvélemény-kutatására hivatkozva elmondta,

legalább 600 ezer forint volna a megfelelő egy főre jutó havi jövedelem a megkérdezettek véleménye alapján. Azt is megvizsgálták, hogy az átlagos életszínvonal fenntartásához milyen bért tartanak az emberek reálisnak, ebben az aspektusban 400 ezer forint jött ki.

– A fizetések nagy százaléka a minimálbér körül mozog, ezért nem biztos, hogy a teljesítmény is úgy fog működni egy vállalkozásnál, ha a minimálbérrel próbálják magukat helyzetbe hozni – mondta Gulyás Sándor arra utalva, hogy az emberek jó része nem él gondtalan életet.

Balogh Károly Hajdú-Bihar vármegyei elnök úgy véli, nagy az összefogás azért, hogy a kis- és középvállalkozások is nyertesek legyenek

Forrás: Napló-archív

Debrecen gazdasági fejlődése jelentősen hozzájárulhat Magyarország ipari termeléséhez

Kitért egy olyan felmérés adataira is, mely azt vizsgálta, hogy a munkavállalók mennyi pluszt tudnak kiadni a fizetésükből szolgáltatásokra. Erre a kereslet csökkenését hozta fel példaként, miszerint 33 százalékkal maradt el a kiskereskedelmi forgalom vásárlóereje az elmúlt időszakban, részben az infláció miatt is.