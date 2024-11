Miután a WizzAir Budapestre helyezte át a Debrecenben állomásoztatott bázisgépét, jelentősen csökkent a cívisvárosból elérhető desztinációk száma. Györke Erdő, a Debrecen Nemzetközi Repülőtér üzemeltetőjének, a Debrecen International Airport Kft. ügyvezetője a Világgazdaságnak adott interjújában most úgy nyilatkozott, hogy a 2024 nyári szezon végéig (október 27.) tizenegy úti cél volt elérhető Debrecenből, ami a jelenlegi téli szezonra két közkedvelt európai fővárosra (London, München) csökken. – Az a szándékunk, hogy a nyári és a téli kínálat is egyaránt bővüljön, illetve csökkenjen a kínálat szezonalitásból fakadó változása. Ahogy a turizmusban, a debreceni repülőtér esetében is el akarjuk érni, hogy minél hosszabb legyen a főszezon – szögezte le.

Bővülhet a téli és nyári kínálat a debreceni repülőtéren

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Az ügyvezető többek között arról beszélt, egy prosperáló, áru- és személyszállítási forgalmat fellendítő repülőteret hozhatnak létre a régió lakosai és vállalatai számára. Az utasforgalom kapcsán kifejtette, idén várhatóan a tavalyi évvel azonosan alakul, tehát valamivel több mint 300 ezer fővel számolhatnak. Több légitársaságnál bővült a heti járatszám, azonban a Wizz Air kapacitáscsökkenése ezt ellensúlyozza. Rövidtávon az utasforgalom várhatóan csökkenni fog, de határozott terv, hogy ezt minél hamarabb ismét növekedő pályára állítsuk – szögezte le.

Rámutatott, a következő időszakban, a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával – még intenzívebb stratégiát kialakítva – az a cél, hogy a járatokat és az utaslétszámot minél hamarabb visszaállítsák a pandémia előtti szintre. Arra is kitért, az elmúlt időszakban történt járatkiesések ugyan a bevétel csökkenését eredményezik, azonban bíznak a pénzügyi eredmények javulásában, amihez a járatfejlesztés és a teheráruforgalom növelése járulhat hozzá.

Más piacokra is nyitnának

A cargo, tehát a teherszállítás terén mérföldkő, hogy november 19-én megérkezett az első járat Kínából: egy Boeing 757-es típusú légi jármű 30 tonna e-kereskedelmi áruval. A járat a tervek szerint jövő héttől menetrend szerint hetente négy alkalommal közlekedik majd a két célállomás között. – A személyszállítás terén azonban ez egy hosszabb folyamat, mert a légitársaságok egy-két évvel előre tervezik az új útvonalakat. Bízunk benne, hogy a Debrecenből korábban elérhető, sikeres járatokat hamarosan új légitársaságok együttműködésével köszönthetjük, valamint dolgozunk azon is, hogy más piacra történő nyitás is számításba kerüljön – nyilatkozta az ügyvezető.