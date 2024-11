Az elmúlt év eseményeiről és a debreceni gyár jelenlegi állapotáról tartottak sajtótájékoztatót a CATL képviselői szerdán a Hotel Mercure Debrecenben. Jason Chen, a CATL európai működésért felelős ügyvezetője előadásában arról beszélt, hogy a CATL 2011-es alapítása óta küldetésének tekintette a zöldenergia-átállást és a közlekedési szektor dekarbonizációját. Mint mondta, a vállalat az elektromos autók akkumulátorai, valamint az energiatárolók gyártása terén is vezető piaci szerephez jutott, emellett alapküldetésük a kutatás-fejlesztés is. Hozzátette, a hat meglévő kutatási központ mellett 68 vezető egyetemmel alakítottak ki közös platfromot. Megemlítette a Shenxing+ lítium-vasfoszfát akkumulátorokat, amely ezer kilométeres táv megtételét teszi lehetővé egyetlen töltéssel. Ahogy elhangzott, személyautók mellett ipari felhasználású és tehergépjárművekbe is terveznek energiatároló egységet, emellett hamarosan előállnak a légi közlekedést támogató akkumulátorokkal is.

Jason Chen kitért a CATL debreceni gyárára is, melynek első üteméhez köthető épülete szerkezetileg készen van, jelenleg a gépészeti szerelési munkálatok zajlanak, a cellagyártás (az akkumulátor legkisebb egysége) pedig 2025-ben megkezdődhet. Azt is megtudtuk, hogy a vállalat egy, a debreceni Inparktól bérelt csarnokában már zajlik a kész modulok összeszerelése, melyet egyelőre Kínából importált cellákból raknak össze, amíg a helyi termelés be nem indul. Az épületben két gyártósort helyeztek el, és szeptemberben indult az első modulok előállítása. Mint mondta, az ehhez szükséges engedélyekkel kivétel nélkül rendelkeznek.

– Célul tűztük ki, hogy a CATL a debreceniek jó szomszédjává váljon. Több nyomát is láthatják a társadalmi felelősségvállalásnak, amelyet a vállalat folytat – hangsúlyozta az ügyvezető.

Még nem tudni, melyik európai országban lesz akkumulátor-újrahasznosító üzem

Szilágyi Balázs, a CATL közügyekért felelős vezetője arról számolt be, milyen társadalmi célú kezdeményezésekben és jótékonysági programokban vett részt a cég a térségben. Mint mondta, az adományozás terén az idősekre, a gyermekekre és a rászorulókra koncentrálnak. Arról is beszélt, hogy a vállalat 2024-től kezdődően a fenntarthatóságra vonatkozó jelentéseket is közzétesz nemzetközi honlapján, 2026-tól pedig magyarul is elérhetővé válnak a debreceni tevékenységgel kapcsolatos jelentések. Úgy véli a CATL helyi üzeme pozitív gazdasági hatással lesz a térségre.

A CATL nemcsak a termékeivel járul hozzá a karbonmentes jövőhöz, hanem arra is törekszik, hogy a gyártási tevékenység is a lehető legalacsonyabb szén-dioxid-kibocsátással járjon

– mondta. Megemlítette, a CATL Brunp nevű leányvállalata az akkumulátorok újrahasznosításra specializálódott, a vállalat Európában is mindenképpen tervez egy hasonló üzemet létesíteni, azonban arról még nem sikerült megállapodni, hogy ez melyik országban fog felépülni.