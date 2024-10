Városfejlesztés 1 órája

Újjáépítik a Nagyállomást és a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonalat is

Több belterületi csomópont fejlesztése is megkezdődik Debrecenben, emellett négysávosításokról, autópályák építéséről is szó esett, illetve a Természettudományi Múzeum sorsa is terítékre került. a Nagyállomás pedig egy új koncepció mentén újulhat meg.

MAgántőke bevonásával újulhat meg a Nagyállomás Fotó: Napló-archív

Több órán át tanácskozott szerdán délelőtt a debreceni gazdaságfejlesztési beruházások koncepciójával foglalkozó munkacsoport a Városháza polgármesteri tárgyalójában. A megbeszélésen részt vett Lázár János, az Építési és Közlekedési Minisztérium minisztere is. Az ülés befejeztével sajtótájékoztatón ismertették a találkozón elhangzottakat. Papp László polgármester elmondta, a januári találkozóhoz hasonlóan a cél Debrecen fejlesztési területeinek áttekintése volt, illetve annak megvitatása, tartható-e az a feszes tempó, amelyet a város fejlődése diktál. Lázár János és Papp László számolt be arról, milyen fejlesztések várhatóak Debrecenben

Forrás: Molnár Péter Mint fogalmazott, több témakört érintettek, az egyik legfontosabbnak a gazdasági területek fejlesztésére vonatkozó beruházásokat jelölte meg. Kifejtette, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben gyakorlatilag befejeződtek a fejlesztések, mindössze a beszállítói park területén zajlanak fejlesztések. A Déli Gazdasági Övezet elmondása szerint egy összetettebb folyamat, hiszen komolyabb közmű-infrastrukturális fejlesztéseket kell véghez vinni, azonban a források ehhez rendelkezésre állnak. A polgármester elmondta, Lázár Jánossal egyeztettek, így a program zökkenőmentes végigvitele érdekében a kormány biztosítja a szükséges forrásokat. Kiemelte emellett a szürkevíz-hálózat kialakításának a fontosságát, melynek a tervezési folyamata novemberben zárul. A Debrecen élhetőségét segítő beruházásokról is szó esett Az ipari területek mellett a lakosság igényeire reflektáló fejlesztésekről esett szó. Mint fogalmazott, a város közlekedési rendszere az egyik legnagyobb kihívás az előttünk álló években, mely Debrecen növekedése következtében túlterheltté válhat. Papp László elmondta, öt nagy csomóponti fejlesztésből négy célegyenesben van, hiszen a Csigekert utca, Füredi út és Szabó Lőrinc utca kereszteződése, a Domokos Márton út és a 354-es főút összekötése, a Hétvezér és Budai Nagy Antal, valamint a Szoboszlói és a Külsővásártér úti csomópontjának építése szerződéskötési fázisban van. A forrás rendelkezésre áll, így a kormány döntésének értelmében év végéig munkaterületet jelölhetnek ki ezen fejlesztések esetében, tavasszal pedig kezdődhet a munkavégzés. Egyedül a Rakovszky és az Ótemető utcák esetében nem indul el idén a folyamat a magas költségek miatt. A Nagyállomás ismét terítéken van Ezen túl folyamatban van Debrecen és Józsa közötti út és a 47-es főút négysávosításának a tervezése, valamint a Debrecen és Balmazújváros közötti vasúti szakasz villamosítása. Emellett az oktatási rendszer fejlesztése is tervben van: megújulnak a Brassai, a Beregszászi és a Mechwart középiskolák, illetve az utóbbi esetében a kollégiumot is fejlesztik. Papp László beszélt a Nagyállomás fejlesztéséről is, melyet komoly restanciának nevezett. Mint mondta, az új főpályaudvar kérdése napirenden van, a következő hónapokban egy új konstrukcióban indítják el a fejlesztési folyamatot, amely Debrecen léptékváltásának szimbóluma lesz. Lázár János szerint a kormány számára kiemelten fontos Debrecen újjáépítése. Emlékeztetett rá, ezidáig a város ipari fejlesztésekre 500 milliárd forintot kapott, egyúttal úgy véli, 2026-ig további 250 milliárd forintról kell döntenie a kormánynak az iparfejlesztés érdekében. Ez főként közüzemi hálózatokra, közúti fejlesztésekre vonatkozna. Hangsúlyozta, az iparfejlesztés és a vele járó növekedés felforgatja egy város életét, éppen ezért arra is figyelmet fordítanak, milyen beruházások tehetik élhetőbbé a várost.

Zökkenőmentesebb Debrecen és Nyíregyháza kapcsolat Mint mondta, a szerdai ülésen kiemelten foglalkoztak a közlekedés kérdésével. A belterületi csomópontok mellett szóba jött a városi forgalmat tehermentesítő keleti elkerülő megvalósítása. A miniszter szerint reális, hogy 2026-ig elkészüljenek a tervek, 2029-re pedig átadhassák az utat. A másik fontos pont a 471-es és az észak-keleti része a városnak. Szeretném bejelenteni, hogy a kormány arról hozott döntést, hogy nemcsak négysávosítja a 471-est, hanem újjáépíti a Nyíregyháza és Debrecen közötti vasútvonalat is. Ez egy 320 milliárdos beruházás lesz, és része 50 kilométernyi vasúti pálya teljes megújítása – mondta Lázár János. Hozzátette, a 471-es csomópont megvalósításához szükséges egy felüljáró megépítése, és a forgalom átszervezése. Elmondta azt is, ez részben uniós forrásból valósul meg, 2025 januárjában jelentetik meg a közbeszerzést, és még abban az évben elkezdődhet a munka, hiszen rendelkezésre állnak a források, a kiviteli tervek és az engedélyek.

Több órán át vitatták meg a Debrecen fejlesztésével kapcsolatos témákat, ahol a Nagyállomás is szóba került Magántőke bevonásával újulhat meg a Nagyállomás Ezzel kapcsolatban megemlítette a debreceni vasúti pályaudvar korszerűsítését. Mint mondta, erre korábban már létezett egy terv, ami forrás hiányában nem tud megvalósulni, azonban egy új javaslattal állt elő a minisztérium: a Nagyállomást magántőke bevonásával építenék újjá. Ennek lényege, hogy a vasúti üzemet szétválasztják a kereskedelmi funkciótól. Leszögezte, nem privatizációról van szó, az ingatlan a város kezében marad. A pályaudvart egy bevásárlóközpontként kell elképzelni, mely egyrészt vasúti beérkezési pont, másrészt üzletek kapnak benne helyet. Ennek megvalósítására a MÁV és a magánbefektető egy közös ingatlanfejlesztő társaságot hoz létre, melyben az államvasút legfeljebb 25 százalékos részesedéssel vesz részt. Az M4-es autópálya építése jelenleg Törökszentmiklós és Kisújszállás között zajlik. A 150 milliárdos beruházás jövő év végére készül el. Ezt követően a cél, hogy a négysávos út Berettyóújfaluig elkészüljön, így az M35-ös össze lesz kötve az M4-essel. Ennek a programnak 2030-ig kell megvalósulnia. A tervek között szerepel, hogy Békéscsaba és Debrecen között a 47-es főutat autópályává építsük. Ennek a legvalószínűbb forgatókönyve, hogy 2029-ig Békéscsaba és Szeghalom között megkezdődhet a kétszer kétsávosítás – tájékoztatott a miniszter. Hozzáfűzte, Papp László javaslatára a Debrecen és Nyíregyháza közötti vasútvonal megújítása mellett a 4-es négysávosítása is, így az autópálya mellett egy direkt négysávos összeköttetés is lesz. A Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetéséről is szót ejtett Lázár János. Mint mondta, jelenleg egy tervezési pályázat zajlik. Saját bevallási szerint személyesen is támogatja, hogy a múzeum a cívisvárosba költözzön, és ehhez minden segítséget megad a városnak. Elmondása szerint a Közlekedési Múzeum sorsáról azonban ő maga dönt. Előre vetítette, éppen szerda délután ismerteti az ötletpályázat eredményét, melyben a BMW-gyár és az autópálya közötti telekre álmodták meg a létesítményt. Úgy véli, a kivitelezés 2027-ig elkezdődhet.

