Utóbbit kifejtve elmondta, a tavalyi évben 50-50 kilowattnyi napelemmel szerelték fel a három kúttelepüket, a Böszörményi úton pedig hamarosan megkezdi a termelést egy 800 kilowattos napelempark. Mindezeken túl valamennyi kiszolgáló létesítmény tetejére helyeztek el napelemeket, továbbá történtek a vendégek kényelmét, komfortérzetét szolgáló fejlesztések is, mint kemping vizesblokkjainak és konyhájának a felújítása, a mediterrán tengerpart világítótornyának megújítása vagy a gyógyfürdő tetőszigetelésének javítása. Megkezdődött továbbá az Aqua-Palace külső burkolatának is a felújítása, amely várhatóan jövőre készül el. A munkálatok alatt is üzemel majd a létesítmény.