Érdemes ezt a kérdést globális kitekintésben is vizsgálni, ugyanis globális szinten nem csökkent az elektromos autók iránti kereslet. Európában kétségtelenül van egy visszaesés, azonban ha megnézzük, akár más iparágak esetében is azt, hogy egy-egy forradalmian új termék iránt hogyan alakult a kereslet, akkor azt lehet látni, hogy az elején mindig van egy óriási felfutás, ezt követi egy visszarendeződés, majd onnan elindul a tömeges adaptáció folyamata, vagyis lassan, de biztosan – mint egy birodalmi lépegető – halad előre, növekszik a kereslet. Tehát nem szabad megijedni a mostani piaci folyamatoktól, hanem azokat történelmi kontextusba helyezve kell vizsgálni. Ráadásul az európai autóipar legnagyobb vállalatai is olyan beruházásokat, fejlesztéseket hajtottak végre a közelmúltban, amelyek egyre versenyképesebbé teszik az elektromos autót, mint terméket. Folyamatosan fejlesztenek az akkumulátorgyárak is, így egyre versenyképesebb termékeket állítanak elő ők is, s eljön az az időszak, amikor a környezeti szempont mellett már a gazdaságossági szempont is az elektromos autó irányába viheti el egy-egy vásárlónak a döntését. Épp ezért gondoljuk úgy, hogy helyes döntés született akkor, amikor Magyarország az autóipar átalakulásának egyik globális éllovasává vált.