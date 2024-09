A tavaszi fagy, a júniusi jégeső és a nyári aszály nagyban befolyásolta az idei almatermést. Idén hetekkel hamarabb értek be a gyümölcsök, már augusztus végén elkezdődtek a szedd magad akciók, így a napokban, Szentpéteri Tamás termelő 12 hektáros almáskertjében tett látogatásunk alkalmával az almafák sorainak mélyére kellett bemennünk, hogy tele tudjuk szedni kosarainkat.

Rengeteg kosár megtelt a szedd magad almaszedésen, s közben azt is megtudtuk, változik-e az alma ára

A délelőtti órákban érkeztünk a Hajdúhadház és Hajdúböszörmény között található, tizenkét hektáros almáskerthez, ahol többek között golden, jonagold, idared, starking és jonathan fajtákat termesztenek.

Korábban nem volt lehetőségem szedd magad akcióban részt venni, így cseppet megilletődve indultam el a sorok között a kis gyűjtőszatyrommal. Annak viszont már az elején örültem, hogy nem eperszedésre jelentkeztem, az almafák ágai közel fejmagasságban vagy annál kicsit magasabban kínálták terméseiket, így a begyűjtés ezen része kifejezetten kényelmesnek hatott.

Nem érdemes az utolsó pillanatokra hagyni az almaszedést

Van, aki többször is él a szedd magad akció lehetőségével

A nehézség az időzítés miatt adódott inkább. A korai érés és a meleg miatt az almák jelentős része már lepotyogott a fákról, azok inkább már a cefréshordókba tartó „járatra vártak”. Nekem viszont az érett, harapható, szép példányokra volt szükségem. Szerencsére teljesen lehetetlennek nem tűnt a feladat, ugyanis többekkel is találkoztam, akik tele ládákkal, kosarakkal a kezükben készségesen mutatták, merre keresgéljek.

Egy szezon alatt akár többször is részt vesz a szedd magad akcióban a Szabó család

– Minden évben kijárunk a szedd magad akcióra, szinte azóta, hogy megnyitott ez az almáskert. A kedvencünk a jonagold, cefrének, süteménynek és befőzni is visszük. Az idared is jó, mert télálló – tudtuk meg a hajdúhadházi Szabó családtól. Megjegyezték, előfordul, hogy olyan hamar elfogy a készlet, hogy októberben még egy kört kell tenniük. Piacról már nem is vesznek, inkább innen táraznak be télire.

Általában három ládával szedünk az almából, a spájzban, meg egy másik, hűvösebb helyiségben tároljuk őket

– mondták.